Кабмин предлагает Раде увеличить численность НАБУ на 300 человек
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Проект закона "О внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины по усилению институциональной способности НАБУ" предлагает увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.
В то же время, учитывая ограниченность финансирования в условиях военного положения, указанные нормы предлагается реализовать, предусмотрев в заключительных и переходных положениях документа возможность поэтапного проведения конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей.
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Там буде не мінімалка.
або куди не плюнь потрапиш в особу начальницького складу або
на одного раба три прораби....
P.S. А работать кто будет?
От воно, як. На серіали, телемарафон, зарплати депутатам..... на все це, бюджет не просто не обмежений, а і знатно росте в 2024р. А на НАБУ грошей немає. Як воно в чиновників - тільки доходить справа до антикорупційної діяльності, так відразу і грошей немає, і війна заважає конкурси на посади проводити і обстріли Херсона заважають чиновнику з Мукачево декларацію подати....... А на барабани з овочерізками грошей повно.
Що нам якісь там нікчемні начальнички 😂
"численность штата Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек" = 300
"увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек" = 250
ИТОГО: из 1000 сотрудников 500 начальников. Сотрудников увеличивают на 50, начальников - на 250.
посадитьпоменять если все так плохо во время войны с логикой.
А поки ви це будете робити, нові хабарники з'являться. І так знову там збільшили, потім треба тут добавить щоб було кому розглядать.
Так дивись, ручне управління стане пів країни що потім будуть називати демократією.
А система як була для папірця і галочки так і далі буде на стінах вічності карбуватися.