Кабмин предлагает Раде увеличить численность НАБУ на 300 человек

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона "О внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины по усилению институциональной способности НАБУ" предлагает увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.

В то же время, учитывая ограниченность финансирования в условиях военного положения, указанные нормы предлагается реализовать, предусмотрев в заключительных и переходных положениях документа возможность поэтапного проведения конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей.

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