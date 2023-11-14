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Новости Борьба с коррупцией
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Кабмин предлагает Раде увеличить численность НАБУ на 300 человек

набу

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона "О внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины по усилению институциональной способности НАБУ" предлагает увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.

В то же время, учитывая ограниченность финансирования в условиях военного положения, указанные нормы предлагается реализовать, предусмотрев в заключительных и переходных положениях документа возможность поэтапного проведения конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей.

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Автор: 

НАБУ (4241) Кабмин (14043)


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Топ комментарии
+10
Вибачте,але кажеться шо вже,охотников больше чем волков......Або волки матёрые....або охотники никакие
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14.11.2023 17:30 Ответить
+8
Мінімальна зарплата 45 000 грн. Для 300 чол. - 13,5 млн/місяць ( !!!!! ) У нас ВСУ поівністю забезпечені всім необхідним ? А може навпаки скоротити ?Корупція як була так і є навіть збільшилась.
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14.11.2023 17:33 Ответить
+7
А яка ефективність роботи детективів НАБУ (кількість кримінальних проваджень, неправлених до суду та вироків суду) на одного детектива за рік. Якщо мене не зраджує пам'ять, згідно офіційних даних, менше 1 справи на одного детектива. Ще можна порахувати фінансову ефективність НАБУ - скільки грошей (інших матеріальних цінностей) повернуто державі за певний проміжок часу. Чи вони хоча б окупляють свою зарплатню?
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14.11.2023 17:43 Ответить
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14.11.2023 17:21 Ответить
300 Спартанців !!!
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14.11.2023 17:23 Ответить
300 (За/ЗЕ)сранців...
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14.11.2023 17:57 Ответить
у Єрмака тільки більше сотні помічників радників !!! БЕЗ КУОНТРОЛЮ НАД ДЕКЛАРУВАННЯМ ПРибутків - бандити ПРи владі, хіба ми забули як це було? А я памʼятаю. Інженер за фахом, але тоді вже на пенсії, підзаробляла в БАНКУ ПРИБИРАЛЬНИЦЕЮ - пізно увечері при мені заходили януковичевські до банку , як бандити віджимали.
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14.11.2023 18:37 Ответить
Ну типу як в СБУ шаб було , є котрі Бєню від США ховають, обшуки перед тим у шкарпетках на колінцях перед тим у нього роблять , у МВС -Медведчуківські маєтки охороняють , а є котрі й поліцейські й СБУшники чесно служать батьківщині , таких більше ,маємо надію ...
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14.11.2023 17:27 Ответить
По СБУ то я лично знаю,офицеров из Николаевского управления СБУ.Которые всё время на ноле и в тылу.Луплять кацапа.Це точно!
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14.11.2023 17:32 Ответить
Вибачте,але кажеться шо вже,охотников больше чем волков......Або волки матёрые....або охотники никакие
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14.11.2023 17:30 Ответить
бюджет не резиновый
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14.11.2023 17:30 Ответить
Прі Кабміні (тобто пріМіністерстві Оборони є Медичні війська, ну ті що на китайських турнікетах заробляють. А Умеров ще новий департамент з медзабезпечення відкриває - Єрмаку ТРЕБА ТЩАТЄЛЬНЄЄ МАРОДЕРСТВО ПРКРИВАТИ
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14.11.2023 17:30 Ответить
Побойтесь Бога
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14.11.2023 17:33 Ответить
Мінімальна зарплата 45 000 грн. Для 300 чол. - 13,5 млн/місяць ( !!!!! ) У нас ВСУ поівністю забезпечені всім необхідним ? А може навпаки скоротити ?Корупція як була так і є навіть збільшилась.
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14.11.2023 17:33 Ответить
/передбачивши збільшення кількості осіб начальницького складу із 500 до 750 осіб\
Джерело:
Там буде не мінімалка.
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14.11.2023 18:29 Ответить
"Вумна" думка приходить опісля обіду
або куди не плюнь потрапиш в особу начальницького складу або
на одного раба три прораби....
P.S. А работать кто будет?
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14.11.2023 17:34 Ответить
А куди ви пропонуєте працевлаштовувати депутатських/чиновницьких діток, що вже підросли? Не в армію ж, на передову...
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14.11.2023 17:39 Ответить
Мразі кончені
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14.11.2023 17:37 Ответить
Охреніли вже там "нагорі", вже не знають, щоб ще таке вигадати!Краще б порекомендували в тій же РАДІ зробити "чистку", та половині--на скорочення.Бо вже зовсім "шановний" Кіїв щось не те "калапуцає"..
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14.11.2023 17:39 Ответить
А яка ефективність роботи детективів НАБУ (кількість кримінальних проваджень, неправлених до суду та вироків суду) на одного детектива за рік. Якщо мене не зраджує пам'ять, згідно офіційних даних, менше 1 справи на одного детектива. Ще можна порахувати фінансову ефективність НАБУ - скільки грошей (інших матеріальних цінностей) повернуто державі за певний проміжок часу. Чи вони хоча б окупляють свою зарплатню?
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14.11.2023 17:43 Ответить
Ну так КРІ треба у них запровадити. Ставка - мінімальна, а зверху - відсотки від знайденого й поверненого.
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14.11.2023 18:02 Ответить
"....враховуючи обмеженість фінансування в умовах воєнного стану...."
От воно, як. На серіали, телемарафон, зарплати депутатам..... на все це, бюджет не просто не обмежений, а і знатно росте в 2024р. А на НАБУ грошей немає. Як воно в чиновників - тільки доходить справа до антикорупційної діяльності, так відразу і грошей немає, і війна заважає конкурси на посади проводити і обстріли Херсона заважають чиновнику з Мукачево декларацію подати....... А на барабани з овочерізками грошей повно.
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14.11.2023 17:44 Ответить
Як би ж то Викривали!!Але щось темпи аж ніякі..
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14.11.2023 18:01 Ответить
300 мало - 30 000 в самий раз, і кожному оклад по 100 штук і службовий мерседес під зад.
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14.11.2023 18:01 Ответить
розтягують державу на всі боки.., а красти-крадуть ще більше в рази..Тільки ухилянтів і ловлять, та звіти складають..А де звітність про те, скільки під час війни було конфісковано у зрадників, куди пішли ті кошти..Не вірю я в ці "добрі справи"!!
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14.11.2023 18:03 Ответить
НІКОЛИ додаткові 300 безправних незграб не покращать роботи 700 вже існуючих безправних незграб!
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14.11.2023 18:14 Ответить
це виходить шо зараз 500 начальників і 200 оперів? а-бал-деть
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14.11.2023 18:15 Ответить
Кожен із нас - президент! (с)
Що нам якісь там нікчемні начальнички 😂
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14.11.2023 18:32 Ответить
Єрмак ПРойшов курси и підготовки за 10 років контролюючи бандита спортсмена на у ВР , а правила балом Сім"я + в СБУ та МІНОБОРОНИ ФСБешні з погонами
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14.11.2023 18:41 Ответить
Интересная, млять, арифметика!
"численность штата Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек" = 300
"увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек" = 250
ИТОГО: из 1000 сотрудников 500 начальников. Сотрудников увеличивают на 50, начальников - на 250.
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14.11.2023 18:31 Ответить
Кабмін пропонує Раді збільшити чисельність НАБУ на 300 осіб -це вимога ЄС.
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14.11.2023 18:46 Ответить
а скорочення Ради ЄС не передбачає??Ось подивимось, що там ЄС на самиті заспіває про нас..
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14.11.2023 22:14 Ответить
скорочення ради, це суто українська справа
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14.11.2023 23:41 Ответить
Тобто Єрмак хоче завести у НАБУ ще своїх людішек.
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14.11.2023 18:51 Ответить
и носки каждому купить по 20000грн за пару
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14.11.2023 19:08 Ответить
73% мають страждати
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14.11.2023 19:39 Ответить
а там в кабмине какие-то обоснования пишут иногда? там, сколько потрачено сколько найдено, сколько предотвращено, дебет-кредит и т.п. а то может лучше каких-то токарей нанять пусть дроны делают, что ли. или кабмин посадить поменять если все так плохо во время войны с логикой.
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14.11.2023 22:12 Ответить
Судів теж добавте.

А поки ви це будете робити, нові хабарники з'являться. І так знову там збільшили, потім треба тут добавить щоб було кому розглядать.

Так дивись, ручне управління стане пів країни що потім будуть називати демократією.

А система як була для папірця і галочки так і далі буде на стінах вічності карбуватися.
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14.11.2023 22:44 Ответить
 
 