Кабмин предлагает отменить ограничения полномочий НАПК относительно проверки имущества госслужащих

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить ограничение полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции относительно проверки имущества, приобретенного декларантами к назначению на должность государственной службы.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской Комиссии по Украине" до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

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