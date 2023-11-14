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Новости Борьба с коррупцией
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Кабмин предлагает отменить ограничения полномочий НАПК относительно проверки имущества госслужащих

декларування,декларація

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить ограничение полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции относительно проверки имущества, приобретенного декларантами к назначению на должность государственной службы.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской Комиссии по Украине" до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

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Автор: 

декларация (1366) Кабмин (14043) электронное декларирование (1025) НАПК (1227)


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КМ керурує корупцією в країні !
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14.11.2023 17:40 Ответить
ЦЕЙ КАБМІН ЗМІНИТИ ЯК В ІЗРАЇЛІ - НА УРЯД НАЦІОНЛЬНОЇ ДОВІРИ ТА ПОРЯТУНКУ

Чи може один й той Кабмін будувати дороги для параду рашистів, закривати заводи на виготовлення гармат, закривати ракетні програми , красти у народу вільний імформпростір й зараз вигравати війну з одним і тим же Шмигалем на чолі
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14.11.2023 17:43 Ответить
та хто ж його змінить?
РЕАЛЬНО _ ХТО?
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14.11.2023 18:30 Ответить
Вважаю що в день голосування цих поправок, в депутатів ВР знову почнеться епідемія коронавірусу. Знову поприносять довідки що в них новий штам, як там його... І голосів не набереться.
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14.11.2023 17:46 Ответить
жуля вже 20 років *орендує* маєток а перевірити газову бабулю все не на часі
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14.11.2023 17:48 Ответить
Якось все не на часі -і розширення детективів і перевірки майна. Так ще під шумок візьмуть та визнають (шоб не радувались) саму ОПу та її членів посадовими особами держуправління. Як помсту.
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14.11.2023 18:36 Ответить
"скасувати обмеження повноважень НАЗК щодо продовження перевірки активів" - формулювання - "казніть ніззя помилувать"? Тобто, якщо вчитатись, то вимагають продовжити перевірку в чиновників. ну а журналістам треба вчитись доносити думку до наріда легшим чином ))
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14.11.2023 18:46 Ответить
 
 