2 112 7
Кабмин предлагает отменить ограничения полномочий НАПК относительно проверки имущества госслужащих
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить ограничение полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции относительно проверки имущества, приобретенного декларантами к назначению на должность государственной службы.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской Комиссии по Украине" до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи може один й той Кабмін будувати дороги для параду рашистів, закривати заводи на виготовлення гармат, закривати ракетні програми , красти у народу вільний імформпростір й зараз вигравати війну з одним і тим же Шмигалем на чолі
РЕАЛЬНО _ ХТО?