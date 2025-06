россия должна быть исключена с мировых энергетических рынков, - Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал исключить Россию из мировых энергетических рынков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго, об этом Галущенко заявил во время выступления на проходящей в Варшаве по инициативе Минэнерго международной конференции "Energy for the recovery of Ukraine".

По словам министра, обстреливая украинскую энергоинфраструктуру, государство-агрессор стремится отомстить Украине за экспорт электроэнергии в европейские страны, который начался уже после полномасштабного вторжения и позволяет странам ЕС экономить на потреблении российских углеводородов.

Глава Минэнерго подчеркнул, что полученный опыт доказывает необходимость усиления устойчивости энергетических систем за счет наращивания внутренних мощностей и децентрализации генерации.

Кроме того, энергетическая безопасность, по словам министра, является одним из пунктов представленной президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы мира".

Галущенко также отметил необходимость наработки новых механизмов обеспечения ядерной безопасности.

"Российская оккупация крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – доказывает, что ренессанс атомной отрасли находится под угрозой. Самый маленький инцидент на ЗАЭС может остановить инвестиции в развитие современных ядерных технологий на глобальном уровне", – убежден министр.

