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россия должна быть исключена с мировых энергетических рынков, - Галущенко

галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал исключить Россию из мировых энергетических рынков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго, об этом Галущенко заявил во время выступления на проходящей в Варшаве по инициативе Минэнерго международной конференции "Energy for the recovery of Ukraine".

По словам министра, обстреливая украинскую энергоинфраструктуру, государство-агрессор стремится отомстить Украине за экспорт электроэнергии в европейские страны, который начался уже после полномасштабного вторжения и позволяет странам ЕС экономить на потреблении российских углеводородов.

Глава Минэнерго подчеркнул, что полученный опыт доказывает необходимость усиления устойчивости энергетических систем за счет наращивания внутренних мощностей и децентрализации генерации.

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Кроме того, энергетическая безопасность, по словам министра, является одним из пунктов представленной президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы мира".

Галущенко также отметил необходимость наработки новых механизмов обеспечения ядерной безопасности.

"Российская оккупация крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – доказывает, что ренессанс атомной отрасли находится под угрозой. Самый маленький инцидент на ЗАЭС может остановить инвестиции в развитие современных ядерных технологий на глобальном уровне", – убежден министр.

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Автор: 

россия (96446) энергетика (2580) Галущенко Герман (262)


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Просто каркнув - треба ж щось говорити.....
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14.11.2023 18:27 Ответить
Краще, шановний розберіться, як ВАМИ особисто, як членом Уряду, виконані положення Закону УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!
Невиконання вами цього Закону, Українці відчули на СОБІ по усій Україні!
А відповідальність треба понести ВАМ, за саботування вимог законодавства в Особливий період!
Для ДБР та ГенПрокуратури, фактів достатньо!
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14.11.2023 18:30 Ответить
Тому цей пан міністр кладе уранодобувний комплекс України на лопатки?
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14.11.2023 18:36 Ответить
********* був, є і буде сировинним придатком. Мета в тому щоб тримати придурків в "коридорі цін" і змусити відраховувати на компенсації західним компаніям які понесли втрати повязані з війною в Україні та репарації на відшкодування збитків самій Україні. Якщо кацапи швиидко здриснуть з України їх інфраструктура, економіка і навіть промисловий потенціал частково збережуться. Затяжна війна поступово призведе до великої дальності ураження українськими ракетами та інтенсивній диверсійній роботі в тилах **********. Зрозуміло що цілі ми будемо обирати з того що найбільш ******* і високопродуктивне в промисловості і найбільш критичне в комунальній сфері. Ми тепер маємо власний досвід і зможемо наносити точкові удари по критичній інфраструктурі дуже ефективно. Єдина умова - прибрати "зєльоних" від влади, а лапи їх загребущих ставлеників від бюджету. І мені все одно куди вони зникнуть. До кінця війни у них буде час навіть змінити стать, імена, зробити пластичні операції... Головне прибрати їх якомога швидше зараз. Поки ще не пізно бо їх некомпетентність і патологічна корумпованість сильно шкодять країні.
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14.11.2023 19:01 Ответить
ты почему коллапс энергетики допустил? обязан отвечать
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14.11.2023 19:09 Ответить
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14.11.2023 19:53 Ответить
щойно повідомили, що сіярто заявив, що блокуватиме будь-які санкції на касапів та не допустить переговорів ЄС з Україною
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14.11.2023 20:06 Ответить
Вот зачем нужны такие министры идиоты?
Это говорит министр, который поставляет через газопровод газ из Росии в Венгрию и Словакию... Т.е. от своего врага к своим противникам... И при этом призывает всех остальных отказаться от того же самого... А сам то?
Лучше бы молчал, хоть не сошел бы за дурака...
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15.11.2023 06:01 Ответить
 
 