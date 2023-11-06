россия накапливает ракеты, надо готовиться к определенным рискам, - Игнат
Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак на объекты критической инфраструктуры.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он напомнил, что довольно долгое время не было обстрелов дальнобойными крылатыми и баллистическими ракетами.
"Поэтому выводы очень просты. Очевидно, что россия накапливает то, чего в прошлом году потратила в очень большом количестве. Соответственно Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак критической инфраструктуры и других военных стратегических объектов государства", - отметил Игнат.
Топ комментарии
+18 neverlok lok
показать весь комментарий06.11.2023 11:21 Ответить Ссылка
+12 Олександр Радченко #583035
показать весь комментарий06.11.2023 11:19 Ответить Ссылка
+8 CryptoShorts
показать весь комментарий06.11.2023 11:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рахамія з резніковим, можуть це засвідчити, після Яворівського обстрілу!
Щоб цього не було, нехай одразу, як підуть перші пуски по нас масовані, то нехай випускають усі ці бпла і нищать їх підстанції. Якщо цього не зроблять, то вони брехали, що роблять бпла для цього.
Думаю не дають нам М26 від 10000 на місяць тому, що бояться, мабуть, що ***** ЯЗ у відповідь застосує, бо вони почнуть втратчати по декілька тисяч підарів на день і в рази більше техніки.