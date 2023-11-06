россия накапливает ракеты, надо готовиться к определенным рискам, - Игнат

Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак на объекты критической инфраструктуры.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что довольно долгое время не было обстрелов дальнобойными крылатыми и баллистическими ракетами.

"Поэтому выводы очень просты. Очевидно, что россия накапливает то, чего в прошлом году потратила в очень большом количестве. Соответственно Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак критической инфраструктуры и других военных стратегических объектов государства", - отметил Игнат.

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