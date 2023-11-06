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россия накапливает ракеты, надо готовиться к определенным рискам, - Игнат

ігнат

Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак на объекты критической инфраструктуры.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что довольно долгое время не было обстрелов дальнобойными крылатыми и баллистическими ракетами.

"Поэтому выводы очень просты. Очевидно, что россия накапливает то, чего в прошлом году потратила в очень большом количестве. Соответственно Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак критической инфраструктуры и других военных стратегических объектов государства", - отметил Игнат.

Также читайте: В октябре россияне изготовили почти 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров, - ГУР МО

ракеты (3620) энергетика (2569) Игнат Юрий (616)


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Топ комментарии
+18
готуватись щоб получать ....а здачі давать ? навіть у голімому Емені є балістика до 1600 км що в космосі літає
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06.11.2023 11:21 Ответить
+12
Про це і діти знають але їм обов'язково треба вийти і ляпнути .
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06.11.2023 11:19 Ответить
+8
цей пустодзвін закінчив європейські курси з "висловлення стурбованості"???
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06.11.2023 11:26 Ответить
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Про це і діти знають але їм обов'язково треба вийти і ляпнути .
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06.11.2023 11:19 Ответить
готуватись щоб получать ....а здачі давать ? навіть у голімому Емені є балістика до 1600 км що в космосі літає
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06.11.2023 11:21 Ответить
А в нас країна, яка у свій час розробляла Сатану, тепер опустилася нижче йеменських осло... пасів. Деградували в нуль. Це вже не дно, це вже хз що.
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06.11.2023 13:35 Ответить
не констатуйте, а бийте на упередження!
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06.11.2023 11:26 Ответить
цей пустодзвін закінчив європейські курси з "висловлення стурбованості"???
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06.11.2023 11:26 Ответить
а ми
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06.11.2023 11:34 Ответить
Ну то готуйтеся, на хіба ********* щогодини, щохвилини? Чи це біполярочка, сам собі каже, сам собі відповідає?
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06.11.2023 11:42 Ответить
Уся надія на ОПУ та рнбоу, там одні хвахівці,…
рахамія з резніковим, можуть це засвідчити, після Яворівського обстрілу!
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06.11.2023 11:44 Ответить
Так Зе ж сказав, що будемо бити у відповідь. Так що, його заяви - це прости черговий звиздьож? Чи що? Якщо б це правда була, що ми пітер, москву, залишимо без світла, то розвідка доклала б це путіну, що це реально і москва і пітер будуть без світла, опалення, газу і орки залишаться без благ цивілізації, то вони ж тоді ********** путіна і рейтинг у нього впаде, разом з енергомережами. І ***** б перелякалося такого розвитку подій і не стріляли б пл нашій інфраструктурі, якби ми дійсно могли завдати їм такої шкоди ось тими тисячам бпла, які ми ніби повинні були для цього підготувати. Чи це державна таємниця, що ми їх підготували і рашистські кроти усі тримають це в секреті, щоб зробити путіну сюрприз, коли він випустить знову по нам усі накопичені ракети?
Щоб цього не було, нехай одразу, як підуть перші пуски по нас масовані, то нехай випускають усі ці бпла і нищать їх підстанції. Якщо цього не зроблять, то вони брехали, що роблять бпла для цього.
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06.11.2023 11:46 Ответить
А тим, хто скаже, що ці тисячі БПЛА потрібні для ударів на фронті. То для ударів на фронті нам потрібні снаряди М26 від 10000 штук на місяць. Вони б змінили хід війни і значно пришвидшили звільнення територій. Не на 30 км в день, як Залужний казав, що такі темпи потрібні нам, а на кілометри в день. Але нам їх на дають. Дали німці ось трохи, ті що хотіли утілізувати в цьому році. Наче в них було близько 2000 штук. Але це так, десь дати перцю на якомусь напрямку, впродовж тижня підарам. І то, я не чув, що їх вже почали застосовувати.
Думаю не дають нам М26 від 10000 на місяць тому, що бояться, мабуть, що ***** ЯЗ у відповідь застосує, бо вони почнуть втратчати по декілька тисяч підарів на день і в рази більше техніки.
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06.11.2023 13:26 Ответить
Ага ,будемо трощити вікна в московських офісах ,(до речі ,велику кількість "Бобрів " витратили на цю хєрню).
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06.11.2023 17:11 Ответить
Якщо тисячі трун із двухсотми рашистами, які регулярно постачають ЗСУ нараZZію, не сиали причиною масових цивільних протестів в лаптєрейху, не стали приводом для масового дезертирства. То кілька розбитих "Бобрами" вікон у висотках мааасква-сіті точно не змінять хід війни. Орки не бояться здаватись в полон до ЗСУ, не бояться катувань, бо мучити їх ніхто не буде. Вони бояться того, що рашистський тоталітарний режим зжере їх самих та їх родичів, якщо не виконають наказ іти в м'ясний штурм.
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07.11.2023 08:17 Ответить
А вдарити по місцях накопичення ракет - таке не пробували? Диверсії зробити? Ні?
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06.11.2023 13:32 Ответить
"Партнери" глибоко стурбуються. Не дадуть більше зброю, #щобнебулоескалації.
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07.11.2023 08:51 Ответить
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06.11.2023 14:18 Ответить
 
 