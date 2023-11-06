росія накопичує ракети, треба готуватися до певних ризиків, - Ігнат

Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що доволі довгий час не було обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними.

"Тому висновки дуже прості. Очевидно, що росія накопичує те, чого минулого року витратила у дуже великій кількості. Відповідно Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури та інших військових стратегічних об'єктів держави", - зазначив Ігнат.

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