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росія накопичує ракети, треба готуватися до певних ризиків, - Ігнат

ігнат

Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що доволі довгий час не було обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними.

"Тому висновки дуже прості. Очевидно, що росія накопичує те, чого минулого року витратила у дуже великій кількості. Відповідно Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури та інших військових стратегічних об'єктів держави", - зазначив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат про нічну повітряну атаку: Було кілька хвиль, основний акцент ворог робив на Полтавщину

Автор: 

ракети (4078) енергетика (2617) Ігнат Юрій (812)


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Топ коментарі
+18
готуватись щоб получать ....а здачі давать ? навіть у голімому Емені є балістика до 1600 км що в космосі літає
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06.11.2023 11:21 Відповісти
+12
Про це і діти знають але їм обов'язково треба вийти і ляпнути .
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06.11.2023 11:19 Відповісти
+8
цей пустодзвін закінчив європейські курси з "висловлення стурбованості"???
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06.11.2023 11:26 Відповісти
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Про це і діти знають але їм обов'язково треба вийти і ляпнути .
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06.11.2023 11:19 Відповісти
готуватись щоб получать ....а здачі давать ? навіть у голімому Емені є балістика до 1600 км що в космосі літає
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06.11.2023 11:21 Відповісти
А в нас країна, яка у свій час розробляла Сатану, тепер опустилася нижче йеменських осло... пасів. Деградували в нуль. Це вже не дно, це вже хз що.
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06.11.2023 13:35 Відповісти
не констатуйте, а бийте на упередження!
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06.11.2023 11:26 Відповісти
цей пустодзвін закінчив європейські курси з "висловлення стурбованості"???
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06.11.2023 11:26 Відповісти
а ми
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06.11.2023 11:34 Відповісти
Ну то готуйтеся, на хіба ********* щогодини, щохвилини? Чи це біполярочка, сам собі каже, сам собі відповідає?
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06.11.2023 11:42 Відповісти
Уся надія на ОПУ та рнбоу, там одні хвахівці,…
рахамія з резніковим, можуть це засвідчити, після Яворівського обстрілу!
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06.11.2023 11:44 Відповісти
Так Зе ж сказав, що будемо бити у відповідь. Так що, його заяви - це прости черговий звиздьож? Чи що? Якщо б це правда була, що ми пітер, москву, залишимо без світла, то розвідка доклала б це путіну, що це реально і москва і пітер будуть без світла, опалення, газу і орки залишаться без благ цивілізації, то вони ж тоді ********** путіна і рейтинг у нього впаде, разом з енергомережами. І ***** б перелякалося такого розвитку подій і не стріляли б пл нашій інфраструктурі, якби ми дійсно могли завдати їм такої шкоди ось тими тисячам бпла, які ми ніби повинні були для цього підготувати. Чи це державна таємниця, що ми їх підготували і рашистські кроти усі тримають це в секреті, щоб зробити путіну сюрприз, коли він випустить знову по нам усі накопичені ракети?
Щоб цього не було, нехай одразу, як підуть перші пуски по нас масовані, то нехай випускають усі ці бпла і нищать їх підстанції. Якщо цього не зроблять, то вони брехали, що роблять бпла для цього.
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06.11.2023 11:46 Відповісти
А тим, хто скаже, що ці тисячі БПЛА потрібні для ударів на фронті. То для ударів на фронті нам потрібні снаряди М26 від 10000 штук на місяць. Вони б змінили хід війни і значно пришвидшили звільнення територій. Не на 30 км в день, як Залужний казав, що такі темпи потрібні нам, а на кілометри в день. Але нам їх на дають. Дали німці ось трохи, ті що хотіли утілізувати в цьому році. Наче в них було близько 2000 штук. Але це так, десь дати перцю на якомусь напрямку, впродовж тижня підарам. І то, я не чув, що їх вже почали застосовувати.
Думаю не дають нам М26 від 10000 на місяць тому, що бояться, мабуть, що ***** ЯЗ у відповідь застосує, бо вони почнуть втратчати по декілька тисяч підарів на день і в рази більше техніки.
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06.11.2023 13:26 Відповісти
Ага ,будемо трощити вікна в московських офісах ,(до речі ,велику кількість "Бобрів " витратили на цю хєрню).
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06.11.2023 17:11 Відповісти
Якщо тисячі трун із двухсотми рашистами, які регулярно постачають ЗСУ нараZZію, не сиали причиною масових цивільних протестів в лаптєрейху, не стали приводом для масового дезертирства. То кілька розбитих "Бобрами" вікон у висотках мааасква-сіті точно не змінять хід війни. Орки не бояться здаватись в полон до ЗСУ, не бояться катувань, бо мучити їх ніхто не буде. Вони бояться того, що рашистський тоталітарний режим зжере їх самих та їх родичів, якщо не виконають наказ іти в м'ясний штурм.
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07.11.2023 08:17 Відповісти
А вдарити по місцях накопичення ракет - таке не пробували? Диверсії зробити? Ні?
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06.11.2023 13:32 Відповісти
"Партнери" глибоко стурбуються. Не дадуть більше зброю, #щобнебулоескалації.
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07.11.2023 08:51 Відповісти
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06.11.2023 14:18 Відповісти
 
 