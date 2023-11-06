росія накопичує ракети, треба готуватися до певних ризиків, - Ігнат
Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак на об’єкти критичної інфраструктури.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він нагадав, що доволі довгий час не було обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними.
"Тому висновки дуже прості. Очевидно, що росія накопичує те, чого минулого року витратила у дуже великій кількості. Відповідно Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури та інших військових стратегічних об'єктів держави", - зазначив Ігнат.
Топ коментарі
+18 neverlok lok
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+12 Олександр Радченко #583035
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+8 CryptoShorts
показати весь коментар06.11.2023 11:26 Відповісти Посилання
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рахамія з резніковим, можуть це засвідчити, після Яворівського обстрілу!
Щоб цього не було, нехай одразу, як підуть перші пуски по нас масовані, то нехай випускають усі ці бпла і нищать їх підстанції. Якщо цього не зроблять, то вони брехали, що роблять бпла для цього.
Думаю не дають нам М26 від 10000 на місяць тому, що бояться, мабуть, що ***** ЯЗ у відповідь застосує, бо вони почнуть втратчати по декілька тисяч підарів на день і в рази більше техніки.