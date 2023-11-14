Кабмин разрешил АРМА реализацию яхты Медведчука за границей

Кабинетом Министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продажи за рубежом. Это позволяет начать продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов, передает Цензор.НЕТ.

По постановлению Лычаковского районного суда г. Львова яхта кума путина 11 апреля 2022 года передана в управление АРМА для ее реализации.

В АРМА убеждены, что средства от зарубежной реализации яхты, стоимость которой ориентировочно оценивается в 200 млн евро, станут ресурсом государственного бюджета для усиления обороноспособности Украины.

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