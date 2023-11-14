Кабмин разрешил АРМА реализацию яхты Медведчука за границей
Кабинетом Министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продажи за рубежом. Это позволяет начать продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.
Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов, передает Цензор.НЕТ.
По постановлению Лычаковского районного суда г. Львова яхта кума путина 11 апреля 2022 года передана в управление АРМА для ее реализации.
В АРМА убеждены, что средства от зарубежной реализации яхты, стоимость которой ориентировочно оценивается в 200 млн евро, станут ресурсом государственного бюджета для усиления обороноспособности Украины.
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Ви, дебіли, вже якось визначтеся - чи ви такі нікчемні, що вас завжди мають євреї, чи ви перекладаєте на євреїв результати своєї нікчемності.
От реально антисимітів треба якось лікувати. Мабуть лоботомією.
@rudenko_s
Чому 1+1 досі у Єдиному телемарафоні і отримує дотації із державного бюджету? Хто знає?
Власник частки у "1+1" та "2+2" Медведчук - державний зрадник. Перебуває у Росії.
Власник корпоративних прав "1+1 media" Коломойський - у СІЗО.
Колишній телеведучий "1+1" Дубінський, якому оголошена підозра у державній зраді, - у СІЗО.
Незмінний гість 1+1 народний депутат Нестор Шуфрич, якому оголошена підозра у державній зраді, - у СІЗО.
Незмінний гість 1+1 екс-прокурор Кулик підозрюється у державній зраді.