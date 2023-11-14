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Кабмин разрешил АРМА реализацию яхты Медведчука за границей

медведчук,яхта

Кабинетом Министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продажи за рубежом. Это позволяет начать продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов, передает Цензор.НЕТ.

По постановлению Лычаковского районного суда г. Львова яхта кума путина 11 апреля 2022 года передана в управление АРМА для ее реализации.

В АРМА убеждены, что средства от зарубежной реализации яхты, стоимость которой ориентировочно оценивается в 200 млн евро, станут ресурсом государственного бюджета для усиления обороноспособности Украины.

Смотрите также: Имущество Медведчука-Марченко все еще не конфисковано, полиция охраняет его в интересах собственников, - СМИ. ФОТО

Автор: 

конфискация (603) Медведчук Виктор (1791) санкции (11582) АРМА (109)


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Топ комментарии
+5
А як там броньований мерин мертвечуківський, знайшли ХТО його УКРАВ!
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14.11.2023 20:11 Ответить
+5
Отримає головний "точильник карандашів"......
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14.11.2023 20:31 Ответить
+4
Цікаво, хто в ОП отримає ці гроші...
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14.11.2023 20:24 Ответить
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А як там броньований мерин мертвечуківський, знайшли ХТО його УКРАВ!
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14.11.2023 20:11 Ответить
Цікаво, хто в ОП отримає ці гроші...
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14.11.2023 20:24 Ответить
Отримає головний "точильник карандашів"......
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14.11.2023 20:31 Ответить
У тебе, кацап, євреї з крана всю воду у крані випили та мозок вкрали?
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14.11.2023 21:32 Ответить
А на твою думку хто в ОП? Невже українці?
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14.11.2023 22:15 Ответить
Може Єрмак єврей? Чи Смірнов єврей? Чи Татаров єврей?

Ви, дебіли, вже якось визначтеся - чи ви такі нікчемні, що вас завжди мають євреї, чи ви перекладаєте на євреїв результати своєї нікчемності.

От реально антисимітів треба якось лікувати. Мабуть лоботомією.
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14.11.2023 22:20 Ответить
жидятко?
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27.11.2023 12:56 Ответить
Serhii Rudenko

@rudenko_s

Чому 1+1 досі у Єдиному телемарафоні і отримує дотації із державного бюджету? Хто знає?

Власник частки у "1+1" та "2+2" Медведчук - державний зрадник. Перебуває у Росії.

Власник корпоративних прав "1+1 media" Коломойський - у СІЗО.

Колишній телеведучий "1+1" Дубінський, якому оголошена підозра у державній зраді, - у СІЗО.

Незмінний гість 1+1 народний депутат Нестор Шуфрич, якому оголошена підозра у державній зраді, - у СІЗО.

Незмінний гість 1+1 екс-прокурор Кулик підозрюється у державній зраді.
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14.11.2023 20:33 Ответить
Я прогнозую, що "ведмедчук" колись відсудить ці яхти.
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14.11.2023 20:48 Ответить
продайте кловану чи козирю по голандській системі торгів за 100 евро
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14.11.2023 21:00 Ответить
вони і за повну суму взмозі купити
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14.11.2023 22:16 Ответить
Все буде як завжди, той же медведчук її і купить за копійки, через підставних осіб...
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15.11.2023 00:01 Ответить
Арєстовічу
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14.11.2023 21:43 Ответить
Та женіть вже. Хлопцям форсувати Дніпро пригодиться.
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14.11.2023 22:35 Ответить
Зная как Дерьмак помог спасти от санкций 2 частных самолета Медведчука, и 1 Столара - Кушнира, и некоторую недвижимость региАналов, будем надеятся что пойдет в счет государства а не как например Медведчуковская часть в застройщике Энсо перешла не государству, а партнеру Ермака Колюбаеву
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15.11.2023 00:09 Ответить
Головою арма являється особа повязана з медведчуком назначенна ще осінью прошлого року.Кому арма буде їх продавати вопрос риторичний.
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15.11.2023 03:33 Ответить
 
 