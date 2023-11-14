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Путин воспринимает только силовые аргументы, – министр обороны Польши Блащак

блащак,маріуш

В Польше отреагировали на недовольство кремля относительно размещения Польшей новых дивизий у границ Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в твиттере министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Путин воспринимает только силовые аргументы. Только четкий сигнал о том, что Войско Польское сможет самостоятельно защитить свою территорию, остановит Россию от дальнейшей экспансии на мероприятиена запад", – написал Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша должна продолжить создание 300-тысячной армии, формирование шести дивизий и реализовать контракты на поставку оружия.

"Мы не должны отклоняться от пути создания сильнейшей сухопутной армии в Европе", – отметил Блащак.

Комментарий министра стал ответом на заявление спикера кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что размещение новых дивизий Войска Польского у границ Беларуси "не способствует укреплению безопасности".

Смотрите также: Польша развернула новый танковый батальон на границе с Беларусью. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) Польша (8543) путин владимир (31654) Блащак Мариуш (79)


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14.11.2023 20:21 Ответить
***** влипло і не знає як вилізти. Бажаю як найскоріше здохнути пітораметровому гандону.
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14.11.2023 20:23 Ответить
Місце найсильнішої армії в Європі вже зайняте...
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14.11.2023 20:39 Ответить
Але за блокування кордону путін аплодує саме полякам.

Це надійний шлях до того, що Польщі може доведеться блокувати кордон з кацапією. Тільки йтимуть не вантажівки, а танки.
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14.11.2023 20:47 Ответить
Цікаво чому Цензор вперто продовжує одомашнювати Пєскова, називаючи його Дмитро. Він Дмітрій - не паскудьте гарне українське ім'я Дмитро.
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14.11.2023 20:48 Ответить
Брати поляки , допоможіть, будь ласка, ЗСУ робити силові аргументи, не блокуйте кордони.
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14.11.2023 20:51 Ответить
Битьё определяет сознание.
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14.11.2023 22:06 Ответить
 
 