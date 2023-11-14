Путин воспринимает только силовые аргументы, – министр обороны Польши Блащак
В Польше отреагировали на недовольство кремля относительно размещения Польшей новых дивизий у границ Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в твиттере министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"Путин воспринимает только силовые аргументы. Только четкий сигнал о том, что Войско Польское сможет самостоятельно защитить свою территорию, остановит Россию от дальнейшей экспансии на мероприятиена запад", – написал Блащак.
Министр подчеркнул, что Польша должна продолжить создание 300-тысячной армии, формирование шести дивизий и реализовать контракты на поставку оружия.
"Мы не должны отклоняться от пути создания сильнейшей сухопутной армии в Европе", – отметил Блащак.
Комментарий министра стал ответом на заявление спикера кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что размещение новых дивизий Войска Польского у границ Беларуси "не способствует укреплению безопасности".
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