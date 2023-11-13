Польша развернула новый танковый батальон на границе с Беларусью. ФОТО

Польша развернула новый танковый батальон на границе с Беларусью в рамках новой дивизии вооруженных сил страны. Создание такого батальона направлено на укрепление обороны от возможных нападений со стороны рф и Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщает Минобороны Польши.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак открыл новую воинскую часть в поселке Чартаево, где расположена бронетанковая бригада, и встретился с военнослужащими новой 1-й пехотной дивизии.

По его словам, создание танкового батальона в Чартаево направлено на укрепление обороны от возможных нападений со стороны россии и Беларуси.

"Мы осознаем опасность, мы хорошо знаем, что кремлевские правители развязали войну, потому что хотят восстановить Российскую империю, которая всегда была опасна для своих соседей", - отметил Блащак.

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По данным Минобороны, в Чартаево уже работает контейнерный городок с необходимой социальной и бытовой инфраструктурой, которую планируют расширить.

Сообщается, что в Чартаево разместят более сотни солдат, после расширения инфраструктуры – несколько сотен на постоянной основе. В дополнение к недавно приобретенным корейским танкам K2, там будут размещены минометы Rak и зенитные установки Poprad.

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