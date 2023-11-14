В Херсонской области на мине подорвался человек, - ОВА

В Новорайске Херсонской области на мине подорвался 48-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в телеграм-канале.

"В Новорайске на российской взрывчатке подорвался мужчина. Пострадавший - 48-летний житель Запорожья. Он ремонтировал крышу на ферме, когда увидел заброшенный российский блиндаж. После работы мужчина решил пойти и посмотреть на него. Там он наступил на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате детонации пострадавший получил взрывную травму и потерял часть ноги. Его состояние оценивают как тяжелое. В настоящее время мужчина находится в медучреждении. Врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении ОВА.

В ОВА подчеркнули, что вследствие российской оккупации большинство земель Херсонской области заминировано.

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