Схема переправки уклонистов через границу выявлена на Буковине, - ГПСУ

Недалеко от государственной границы в Черновицкой области пограничники задержали организатора незаконной переправки лиц через границу и двух ее приспешников. Также задержан мужчина призывного возраста, который планировал попасть в соседнюю страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Схема выглядела так: организатор должен был координировать действия всех участников сделки, определяя время и маршруты движения к линии государственной границы. Его помощник должен был отвозить "клиента" в указанное место, а затем подключался проводник, в обязанности которого входило сопровождение мужчины на территорию Румынии. За такое путешествие заказчик заплатил 5 тысяч долларов.

Пограничники оборвали схему в момент передачи "туриста" проводнику.

Читайте также: Против лицензиатов системы "Шлях" открыто более 600 уголовных производств по выезду уклонистов, - Госпогранслужба

По данному факту в Черновицкую окружную прокуратуру направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".