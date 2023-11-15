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Схема переправки уклонистов через границу выявлена на Буковине, - ГПСУ

ухилянти

Недалеко от государственной границы в Черновицкой области пограничники задержали организатора незаконной переправки лиц через границу и двух ее приспешников. Также задержан мужчина призывного возраста, который планировал попасть в соседнюю страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Схема выглядела так: организатор должен был координировать действия всех участников сделки, определяя время и маршруты движения к линии государственной границы. Его помощник должен был отвозить "клиента" в указанное место, а затем подключался проводник, в обязанности которого входило сопровождение мужчины на территорию Румынии. За такое путешествие заказчик заплатил 5 тысяч долларов.

Пограничники оборвали схему в момент передачи "туриста" проводнику.

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По данному факту в Черновицкую окружную прокуратуру направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Автор: 

Буковина (901) Госпогранслужба (6642) уклонисты (960)


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Топ комментарии
+10
Які таланти правоохоронних органів в нас виявляється є. Щодня все нові і нові схеми переправи ухилянтів виявляють. А от виявити купу зрадників в держорганах, арештувати корупціонерів там же, чи хоча б виявити точки по продажу наркоти, яких у мене в місті пара десятків, і це лише тих, хто працює роками і не ховається, не можуть! Яка дивна вибірковість!
Попередню генерацію воєнкомів-мільйонерів не бачили, аж поки журналісти не нарили інформацію про одеського. А тепер тиша про нинішніх і про їх бізнес. Одні лише ухилянти що лізуть лісом через кордон.
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15.11.2023 00:34 Ответить
+3
интересно, а что по поводу работы погранцов с другой стороны? тоже пропускают за долю малую?
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15.11.2023 00:05 Ответить
+3
Цікавий нюанс - "ухилянти" лежать мордами в землю, а їхній слуга, ну той що Тупой Собачій Рот, вальяжно сьорбав каву сидячи в кріслі))
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15.11.2023 06:12 Ответить
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интересно, а что по поводу работы погранцов с другой стороны? тоже пропускают за долю малую?
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15.11.2023 00:05 Ответить
А якщо офіційно продавати "белый билет".. ??
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15.11.2023 00:13 Ответить
До речі, у багатьох країнах така схема колись діяла. Зокрема, у Франції під час Кримської війни, наприклад...
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15.11.2023 00:54 Ответить
Які таланти правоохоронних органів в нас виявляється є. Щодня все нові і нові схеми переправи ухилянтів виявляють. А от виявити купу зрадників в держорганах, арештувати корупціонерів там же, чи хоча б виявити точки по продажу наркоти, яких у мене в місті пара десятків, і це лише тих, хто працює роками і не ховається, не можуть! Яка дивна вибірковість!
Попередню генерацію воєнкомів-мільйонерів не бачили, аж поки журналісти не нарили інформацію про одеського. А тепер тиша про нинішніх і про їх бізнес. Одні лише ухилянти що лізуть лісом через кордон.
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15.11.2023 00:34 Ответить
Ще один невірун в перемогу
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15.11.2023 00:54 Ответить
десь у мережі ютуб попався ролик, на якому один із втікачів розповідав - як він втік у Румунію.
Гірськими стежками, провідник, на тій стороні чекав хтось із авто, аби відвезти у райцентр чи куди для оформлення як біженець. Багато не вірило і вважали, що то кидалово. Приїдеш, гроші візьмуть, поведуть кудись а тут раз і погранці з'явилися. І всім добре окрім отого, що гроші дав.
дуже схоже, що це якраз той маршрут, про який я цілком випадково наткнувся, схоже що якогось лоха заманили. навіщо відслідковувати , ночами не спати, коли можна в мережах давати об'яви, а потім на кордоні ловити.
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15.11.2023 01:41 Ответить
Давайте говорити правду- населення прикордонних областей ЗАВЖДИ займалось контрабасом, схеми у них відпрацьовані і наладжені , як з нашої сторони, так і з суміжної. Змінився тільки "товар". Так що тут нічого дивного. "Ловлять" енний процент від цілого потоку "товару" - потрібно ж показати "діяльність". Далі в справу вступає таблиця ділення аж до...до...до. Для підтвердження "діяльності" скидується інфа в ЗМІ-от які ми круті... Схема працює бездоганно і хрен хто її буде ламати - хто такий дурний різати курку, яка несе золоті яйця...
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15.11.2023 05:32 Ответить
Цікавий нюанс - "ухилянти" лежать мордами в землю, а їхній слуга, ну той що Тупой Собачій Рот, вальяжно сьорбав каву сидячи в кріслі))
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15.11.2023 06:12 Ответить
шо вы гаварите,и больше не перейдут никогда?
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15.11.2023 06:26 Ответить
Сколько чудных открытий нам преподносят каждый день. А вывод один. И чего не коснись ничего у нас нет.
Граница не на замке, шастает кто хочет.
ПВО на атомных станциях никогда и не было.
Охрана этих станций сотнями в плен сдается.
Это все поменять тоже нельзя, в конституции не прописано.
Это малый перечень.
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15.11.2023 06:47 Ответить
 
 