Схема переправки уклонистов через границу выявлена на Буковине, - ГПСУ
Недалеко от государственной границы в Черновицкой области пограничники задержали организатора незаконной переправки лиц через границу и двух ее приспешников. Также задержан мужчина призывного возраста, который планировал попасть в соседнюю страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Схема выглядела так: организатор должен был координировать действия всех участников сделки, определяя время и маршруты движения к линии государственной границы. Его помощник должен был отвозить "клиента" в указанное место, а затем подключался проводник, в обязанности которого входило сопровождение мужчины на территорию Румынии. За такое путешествие заказчик заплатил 5 тысяч долларов.
Пограничники оборвали схему в момент передачи "туриста" проводнику.
По данному факту в Черновицкую окружную прокуратуру направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
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Попередню генерацію воєнкомів-мільйонерів не бачили, аж поки журналісти не нарили інформацію про одеського. А тепер тиша про нинішніх і про їх бізнес. Одні лише ухилянти що лізуть лісом через кордон.
Гірськими стежками, провідник, на тій стороні чекав хтось із авто, аби відвезти у райцентр чи куди для оформлення як біженець. Багато не вірило і вважали, що то кидалово. Приїдеш, гроші візьмуть, поведуть кудись а тут раз і погранці з'явилися. І всім добре окрім отого, що гроші дав.
дуже схоже, що це якраз той маршрут, про який я цілком випадково наткнувся, схоже що якогось лоха заманили. навіщо відслідковувати , ночами не спати, коли можна в мережах давати об'яви, а потім на кордоні ловити.
Граница не на замке, шастает кто хочет.
ПВО на атомных станциях никогда и не было.
Охрана этих станций сотнями в плен сдается.
Это все поменять тоже нельзя, в конституции не прописано.
Это малый перечень.