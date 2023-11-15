В течение 14 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 16 районов сосредоточения россиян, 17 артиллерийских средств, 3 средства ПВО и 1 склад, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 14 ноября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также противовоздушной обороной уничтожены 2 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов противника".

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