ВСУ за сутки отразили более 60 атак врага на 6 направлениях, - Генштаб

В минувшие сутки враг вел безуспешные штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском направлениях. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 8 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Надии и Серебрянского лесничества Луганской области.

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На Бахмутском направлении наши защитники отразили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 17 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага около Старомайорского Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам противника.