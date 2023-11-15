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Новости Война
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Оккупанты осуществляют одновременно несколько наступательных операций и пытаются захватить инициативу на поле боя, - ISW

рф,армия

Ситуация на фронте остается сложной, но Украина контролирует поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Российские силы, вероятно, пытаются захватить инициативу на поле боя в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины. Впрочем, пока неясно, удастся ли им полноценно вернуть инициативу, поскольку украинские силы продолжают оказывать давление на нескольких важных участках фронта", - говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что россиянам, вероятно, будет сложно полностью захватить инициативу на поле боя, ведь украинские силы продолжают свои наступательные операции и имеют тактические достижения вдоль фронта, особенно на западе Запорожской области и на левом берегу Херсонщины.

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Они также утверждают, что российскому военному командованию, скорее всего, придется выбирать между перебрасыванием своих подразделений для усиления своего наступления на определенных направлениях или укреплением существующих позиций для сдерживания продвижения ВСУ.

"Этот выбор будет препятствовать россии полностью захватить инициативу в ближайшие недели", - заключается в документе.

Автор: 

боевые действия (4439) ISW (493)


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Тут не про контрнаступ потрібно думати, а в першу чергу, про оборону. Окопатись так, щоб там комар не пролетів. А то з цим контрнаступом можна втратити повністю ініціативу, і москалота далі захопить нові території, окупує раніше деокуповані території.
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15.11.2023 06:37 Ответить
Ща, пару ставок без головкома...
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15.11.2023 06:42 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2023 08:59 Ответить
 
 