Рашисты обстреляли 5 районов Харьковщины, есть раненые, повреждены дома
За минувшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар.
В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 3 жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В результате ракетного удара по с. Сподобовка Купянского района повреждены 2 частных дома.
В с. Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом поврежден зерноочистительный комплекс.
Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Липцы, Старица, Бударки, Двуречная и другие населенные пункты.
Глава региона также информирует, что в с. Григоровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет, мужчина 35 лет получил ранения и был госпитализирован.
"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7,7 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
На 15.11.2023 из опасных громад Купянщины эвакуировали 268 детей. Подлежат эвакуации еще 26. Эвакуация продолжается.
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