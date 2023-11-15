Рашисты обстреляли 5 районов Харьковщины, есть раненые, повреждены дома

За минувшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар.

В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 3 жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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В результате ракетного удара по с. Сподобовка Купянского района повреждены 2 частных дома.

В с. Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом поврежден зерноочистительный комплекс.

Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Липцы, Старица, Бударки, Двуречная и другие населенные пункты.

Глава региона также информирует, что в с. Григоровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет, мужчина 35 лет получил ранения и был госпитализирован.

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"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7,7 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

На 15.11.2023 из опасных громад Купянщины эвакуировали 268 детей. Подлежат эвакуации еще 26. Эвакуация продолжается.