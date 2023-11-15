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Премьер Эстонии Каллас не против стать новым генсеком НАТО

каллас

Премьер Эстонии Кайя Каллас согласилась бы на назначение генеральным секретарем НАТО, если ее кандидатуру поддержат.

Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В ходе обсуждения Каллас спросили, можно ли рассматривать ее в качестве кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.

Каллас сперва ответила уклончиво, напомнив, кого неформально считают основным кандидатом.

"Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть страны, которая 20 лет в НАТО. Что это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону, и было бы хорошо, если это будет женщина. Так что логично, что это Марк Рютте", - сказала Каллас.

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На прямой вопрос о том, хочет ли она, чтобы была рассмотрена ее кандидатура, Каллас ответила утвердительно.

Напомним, наиболее вероятными кандидатами-преемниками Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с поста, и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, у которой также завершается каденция.

Автор: 

НАТО (10177) Каллас Кая (242)


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Людина має бути ПОРЯДНОЮ та МИСЛИТИ АДЕКВАТНО.
Адекватності надає ЗДОРОВИЙ СТРАХ перед свавіллям Росії.
Кая Каллас - найкращий претендент, вона це довела.
Естонія віддала всю свою зброю Україні - ось приклад для Східної Європи і не тільки.
Бо для всіх краще, щоб Україна не програла.
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15.11.2023 09:43 Ответить
і ми не проти
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15.11.2023 09:44 Ответить
В смысле? Берут всех кто не против? Я тоже не против если что. Буду всех бамбить!
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15.11.2023 09:44 Ответить
Раші пізда. Тобто при можливому головуванні пані Каї в структурі НАТО, російська федерація зазнаватиме певних труднощів
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15.11.2023 09:53 Ответить
Притомні українці підтримують.
(Хоча їх не питають.)
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15.11.2023 09:57 Ответить
🥰🥰🥰
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15.11.2023 12:45 Ответить
 
 