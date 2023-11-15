Премьер Эстонии Каллас не против стать новым генсеком НАТО

Премьер Эстонии Кайя Каллас согласилась бы на назначение генеральным секретарем НАТО, если ее кандидатуру поддержат.

Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В ходе обсуждения Каллас спросили, можно ли рассматривать ее в качестве кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.

Каллас сперва ответила уклончиво, напомнив, кого неформально считают основным кандидатом.

"Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть страны, которая 20 лет в НАТО. Что это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону, и было бы хорошо, если это будет женщина. Так что логично, что это Марк Рютте", - сказала Каллас.

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На прямой вопрос о том, хочет ли она, чтобы была рассмотрена ее кандидатура, Каллас ответила утвердительно.

Напомним, наиболее вероятными кандидатами-преемниками Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с поста, и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, у которой также завершается каденция.