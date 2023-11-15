Российские "волонтеры" выменивают украденное имущество жителей оккупированной Луганщины на необходимые для местных вещи

После протокольных видео "волонтеры" выменивают бытовую технику жителей оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор.

"Российские волонтеры выменивают краденое имущество луганчан на необходимые для местных вещи. Именно такая схема работает в захваченных в прошлом городах, где до сих пор процветает мародерство. Так называемые волонтеры приезжают в закрытые и почти уничтоженные населенные пункты Луганщины с помощью. А после протокольных съемок выменивают бытовую технику. Конечно, происхождением этой техники никто не интересуется", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в оккупированном Рубежном все чаще стали появляться объявления о продаже квартир.

"Потому что оставшиеся местные не видят положительных движений оккупационных властей даже после так называемых "первых выборов". Переизбрали – и хорошо, как им говорят. А улицы города находятся в таком состоянии, будто штурм там произошел вчера, а не весной 2022-го. Так что уцелевшие квартиры пытаются продать. Впрочем, спроса, конечно, нет, как и денег у рубежан", - отметил Лысогор.

Читайте также: В Рубежном на Луганщине из-за некачественного строительства оккупантов произошел обвал всего подъезда многоэтажки, - ОВА