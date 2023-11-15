В Сенате США рассмотрят помощь Украине и Израилю после 23 ноября
Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявил, что единый пакет мер национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, будет рассматриваться Палатой представителей после Дня Благодарения, который празднуется в США 23 ноября.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Лидер большинства отметил, что он "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены – Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион".
"У нас есть демократы и республиканцы, работающие вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четыре запроса должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе", - сказал Шумер.
Отвечая на вопрос об усилиях Республиканской партии в Палате представителей по разделению пакета на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер сказал, что необходима двухпартийная поддержка всех четырех запросов, и он будет упорно работать, чтобы это выполнить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"По дорозі я не зрозумів, що там сталося. Ми заїхали всередину, на територію, і я побачив цей жах - люди розкидані по узбіччю, тіла в машинах, спалені машини