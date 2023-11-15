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Новости
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В Сенате США рассмотрят помощь Украине и Израилю после 23 ноября

сша,сенат

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявил, что единый пакет мер национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, будет рассматриваться Палатой представителей после Дня Благодарения, который празднуется в США 23 ноября.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер большинства отметил, что он "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены – Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион".

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"У нас есть демократы и республиканцы, работающие вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четыре запроса должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе", - сказал Шумер.

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Отвечая на вопрос об усилиях Республиканской партии в Палате представителей по разделению пакета на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер сказал, что необходима двухпартийная поддержка всех четырех запросов, и он будет упорно работать, чтобы это выполнить.

Автор: 

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якого року?
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15.11.2023 10:20 Ответить
Поки що не відомо !!
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15.11.2023 10:28 Ответить
Не треба поспішати.Добре подумайте та зважте всі "за" і "проти"-чи це не завдасть шкоди ліцу Куйла.
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15.11.2023 10:32 Ответить
"Видєржка-обратная сторона стрємітєльності"- счітал Штірліц)
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15.11.2023 10:37 Ответить
Ну, що трампіна почав відправцьовувати нафтові баблішки. Хоче повторити жолю пуйла і піночети- диктатором захтілося бути. Популізм - зло,що призведе і призводить до катастроф!
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15.11.2023 11:02 Ответить
во лентяи !
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15.11.2023 12:52 Ответить
Сюжет з історією Джамаля Бураке, волонтера рятувальної організації ZAKA, араба, мусульманина, громадянина Ізраїлю. Разом з іншими добровольцями він прибирав наслідки звірств ХАМАСу, скоєних 7 жовтня в кібуці Беері та Кфар-Азі. Фрагмент інтерв'ю опублікувала у Telegram громадськість "Голосу Ізраїлю".

"По дорозі я не зрозумів, що там сталося. Ми заїхали всередину, на територію, і я побачив цей жах - люди розкидані по узбіччю, тіла в машинах, спалені машини
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15.11.2023 14:04 Ответить
 
 