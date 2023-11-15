Враг наносит удары по центру Херсона.
Утром 15 ноября войска рф обстреливают Херсон.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Центр Херсона под обстрелом! Все немедленно в укрытия!", - говорится в сообщении.
"Херсон под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. В центральной части города прогремело несколько взрывов. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места", - отмечает начальник ГВА Роман Мрочко.
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