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Враг наносит удары по центру Херсона.

херсон

Утром 15 ноября войска рф обстреливают Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Центр Херсона под обстрелом! Все немедленно в укрытия!", - говорится в сообщении.

"Херсон под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. В центральной части города прогремело несколько взрывов. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места", - отмечает начальник ГВА Роман Мрочко.

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Автор: 

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