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Российского диктатора путина пытаются показать "патриотичным" кандидатом перед избирательной кампанией, - британская разведка

путин

9 ноября кремль объявил, что путин проведет свою традиционную пресс-конференцию и телефонный разговор до конца года. В прошлом году мероприятие отменили, вероятно, из-за того, что в предыдущие недели россия получила разгромные военные поражения в Украине. Кремлевские политтехнологи пытаются представить его "патриотичным" кандидатом.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремлевские планировщики будут почти наверняка рассматривать это событие как важный этап в ожидаемой кампании путина, направленной на обеспечение пятого срока на президентских выборах в марте 2024 года", - отмечают в британской разведке.

При этом эксперты прогнозируют, что путин подтвердит свои планы баллотироваться на выборах еще до конца текущего года.

Также они отмечают, что 10 ноября путин второй раз за последние четыре недели посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

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"Вероятно, это свидетельствует о его дальнейших усилиях, направленных на то, чтобы выставить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии предвыборной кампании", - говорят аналитики.

Автор: 

Великобритания (5046) путин владимир (31654) внешняя разведка (393)


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Топ комментарии
+8
"Виборча кампанія " треба у лапках писати- немає на Засрашці ніяких виборів й вже даАвно.
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15.11.2023 11:00 Ответить
+4
Таки не доходить до британців, та й загалом до країн т.з. Заходу що вибори на Московії (т.з. "роССії") то суцільна фікція і )(уйлу (він же путін) не має потреби щось там своїм співгромадянам доводити бо результати псевдовиборів у будь якому випадку намалюють такі які потрібно саме йому!!!
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15.11.2023 11:05 Ответить
+2
Всім давно зрозуміло, що ***** буде правити, поки не подохне.
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15.11.2023 11:03 Ответить
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"Виборча кампанія " треба у лапках писати- немає на Засрашці ніяких виборів й вже даАвно.
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15.11.2023 11:00 Ответить
Як немає?!? А вибори путіна на посаду ху@ла?
Це у цивілізованому світі ця посада закріплена за кремлівським утирком пожиттєво, а на московії те треба підтверджувати щоразу. Та й яке-не-яке свято для рабів
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15.11.2023 11:56 Ответить
он может передать власть своему человеку, как ему *** отдал.

а далее спокойно жить, рыбалка, охота или чего он любит.
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15.11.2023 12:26 Ответить
Всім давно зрозуміло, що ***** буде правити, поки не подохне.
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15.11.2023 11:03 Ответить
Таки не доходить до британців, та й загалом до країн т.з. Заходу що вибори на Московії (т.з. "роССії") то суцільна фікція і )(уйлу (він же путін) не має потреби щось там своїм співгромадянам доводити бо результати псевдовиборів у будь якому випадку намалюють такі які потрібно саме йому!!!
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15.11.2023 11:05 Ответить
Це не для населення РФ вибори. І на заході все чудово розуміють
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15.11.2023 11:12 Ответить
Наївні люди , та мокшам сси в очі , а воно каже "бож@ роса " з х@йлогундяївського прутня льлється , аборигени заболотні встають з колін - щоб стати раком перед новим царьком з підворотні .
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15.11.2023 11:05 Ответить
Вибачаюся : Вже 23 роки стоять раком зколіновстанці перед х@йлом .
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15.11.2023 11:07 Ответить
Так. Фуйла макаки макшанські можуть і не вибрати на новий царський строк.
Тому йому потрібна хоч якась перемога - як казав наш Найвеличніший.
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15.11.2023 11:11 Ответить
Так він живий, чи в холодильнику
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15.11.2023 11:49 Ответить
Вони вже самі заплуталися, тому почали вимагати в усіх, схожих на пуйла, перепустку.
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15.11.2023 13:03 Ответить
Цікаво, а котре саме пуйло проведе пресуху? #17? #39? А може автентичний прямо з холодильника?
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15.11.2023 13:00 Ответить
Ото в них ох..нний електорат,навіть гречки непотрібно.
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15.11.2023 13:00 Ответить
Щось мені підказує, що андрофаги будуть голосувати за дохлого пуйла (як свого часу деякі слобожанці за дохлого гєну кернеса).
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15.11.2023 13:10 Ответить
Запам,ятайте одне, ще до закінчення війни, як тільки воно замаячить, Путіна вже не буде, але клан буде вдавати що він живий, бо клан дбає про гроші й владу і не хоче відповідати за вчинену війну. Гаага буде, голод в Росії буде, розвал Росії буде й це все дуже скоро, бо вкладається в рамки мого життя. АРХ М
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15.11.2023 14:14 Ответить
 
 