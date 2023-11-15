Российского диктатора путина пытаются показать "патриотичным" кандидатом перед избирательной кампанией, - британская разведка

9 ноября кремль объявил, что путин проведет свою традиционную пресс-конференцию и телефонный разговор до конца года. В прошлом году мероприятие отменили, вероятно, из-за того, что в предыдущие недели россия получила разгромные военные поражения в Украине. Кремлевские политтехнологи пытаются представить его "патриотичным" кандидатом.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремлевские планировщики будут почти наверняка рассматривать это событие как важный этап в ожидаемой кампании путина, направленной на обеспечение пятого срока на президентских выборах в марте 2024 года", - отмечают в британской разведке.

При этом эксперты прогнозируют, что путин подтвердит свои планы баллотироваться на выборах еще до конца текущего года.

Также они отмечают, что 10 ноября путин второй раз за последние четыре недели посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

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"Вероятно, это свидетельствует о его дальнейших усилиях, направленных на то, чтобы выставить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии предвыборной кампании", - говорят аналитики.