Ряд населенных пунктов оккупированного левобережья Херсонщины уже безлюдны

Из-за вторжения рф населенные пункты на оккупированном левобережье Херсонщины стали безлюдными.

Об этом сообщил мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Корсунка она пуста, после затопления туда практически никто не вернулся", – отметил он.

Разоренные села есть и в Олешковской громаде, которая также находится в российской оккупации.

"Это село Подстепное, Крынки, Нечаево. Не знаю, сколько людей на самом деле сегодня осталось в Песчановке. Не с кем связаться, людей нет", - рассказала начальница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко.

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В громаду входят 13 населенных пунктов. Пока там проходит линия разграничения между ВСУ и российской армией. Населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Днепра, страдают больше всего, добавила она.

"На начало полномасштабного вторжения россии Олешковская территориальная громада насчитывала почти 40 тысяч населения, сейчас, по очень условным подсчетам, там осталось не более 9 тысяч. В самих Олешках из 20 тыс. населения остается около 3 тысяч. По другим некоторым населенным пунктам жителей можно пересчитать по пальцам одной или двух рук", - сказала Гасаненко.