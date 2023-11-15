Байден попытается убедить Си повлиять на Иран, - Reuters

На переговорах в Сан-Франциско президент США Джо Байден, вероятно, будет просить лидера Китая Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием, чтобы убедить Иран не способствовать эскалации в войне ХАМАС с Израилем.

Так считают обозреватели агентства Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Liga.

15 ноября 2023 года глава КНР прибыл в США для переговоров с американским президентом Байденом. Это первый визит правителя Китая в США за последние шесть лет.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что президенты будут обсуждать войну россии против Украины на переговорах.

"Во время встречи, которая может длиться несколько часов, ожидается, что Байден будет давить на Си, чтобы тот использовал влияние Китая, чтобы убедить Иран не прибегать к провокационным действиям и не поощрять своих марионеток вступать в бой, чтобы избежать региональной эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС", - говорится в материале.

Также смотрите: Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США. Будет говорить с Байденом об Украине. ВИДЕО

Журналисты отметили, что, вероятно, Байден поднимет вопрос китайских "операций влияния" на зарубежные выборы и статус американских граждан, которые, по мнению Вашингтона, несправедливо удерживаются в Китае.