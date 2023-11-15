Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: В россии взлетал МиГ-31К (обновлено)
Масштабную воздушную тревогу объявляли в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область) взлетел МиГ-31К, являющийся носителем гуперзвуковых ракет "Кинжал".
По состоянию на 14.16 было объявлено об отбое воздушной тревоги.
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+13 Tierre
показать весь комментарий15.11.2023 12:14 Ответить Ссылка
+10 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий15.11.2023 12:12 Ответить Ссылка
+10 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий15.11.2023 12:22 Ответить Ссылка
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Проте, є купа скарг/вимог від дебілів, щоб банки працювали під час тривог.
Ні, не повірю, бо сам неодноразово бачив зворотнє - працівникі відділення банку сидять всередині чаї ганяють, а натовп чекає біля дверей банку коли закінчиться ця дебільна тривога і пустять всередину. Бо всі розуміють, що це не справжня тривога і що нічого нікому не загрожує, тому, що це просто МІГ політати вилетів!
І так, купа скарг скорійше від розумних людей. А дебіли паралізують життя по всій країні через якийсь один МІГ. Скільки це нам кожного разу обходиться? У мільярди! Скільки постраждалих через те, що перемерзли на зупинках транспорту і біля банків, через те, що були відкладені операції у лікарнях і тд? І все це - через ФЕЙКОВУ загрозу одного МІГу!
То може потрубно перестати бути дебілами і реагувати на цей МІГ якось інакше?
Тобто - грають на боці ворога!
Це НІЧИМ не виправдано - ми просто підіграємо ворогу, даємо йому без особливих затрат знищити нашу країну!
Чи до тебе не доходить, що параліч на під-дня кожного дня всіх держустанов, банківських установ, медичних установ і тд - це КАТАСТРОФА для країни! Катастрофа, яка дуже заважає країні під час війни і призводить до величезних фінансових втрат, які безумовно відображаються на полі бою, а також до людських втрат!?
Ось тобі, дурнику, конкретний приклад: моїй жінці операцію на 3 години затримали через фейкову тривогу з МІГом. Ладно, там без наслідків було - а чи завжди відкладення операції на кілька годин пройде без наслідків для пацієнта?
Крім того - я запропонував ввести різні рівні тривог - є РЕАЛЬНІ тривоги, коли по Україні летять ракети - тут без питаннь - потрібно зачинятись і йти до сховищ. А є отакі фейкові, коли 1 МІГ пів-дня просто літає десь - якого біса при цьому вся Україна під-дня паралізована???
Чи те, що з відділеннь банків виганяють клієнтів і вони стовбичать під дверима банку - когось від чогось може спасти?
Та й Кинжал - занадто цкоштовна ракета, щоб нею по житлових забудовах бити.
Через ці фейкові тривоги знижується реакція на реальні - чи не зрозуміло? А наших владних довбойобів нічого крім відповідальності не цікавить - їм насрати на життя, здоров'я, час і незручності людей - аби ніякої відповідальності на себе не брати.
І так - щодо відповідальності - Украпошта зачиняється і не обслуговує клієнтів - але ж працівники сидять всередині! Чи за працівників добвойоб-керівник не відповідає?
Щоб не було маразму, коли з банків виганяють клієнтів, а співробітникі сидять п'ють каву на своїх робочих місцях, бо це - маразм.
я колись у дитинстві заліз у сад яблочок нарвати, поряд з аєродромом з ту22 у Ніжині, раптом він злітає наді мною
то був такий рев що в мене грудна клітина колихалася від звукової хвилі, я аж злякався що тріснуть ребра
півдня потім ще погано чув