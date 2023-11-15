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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: В россии взлетал МиГ-31К (обновлено)

міг31

Масштабную воздушную тревогу объявляли в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область) взлетел МиГ-31К, являющийся носителем гуперзвуковых ракет "Кинжал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Масштабную воздушную тревогу объявляли в Украине: В россии взлетал МиГ-31К (обновлено)

По состоянию на 14.16 было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Автор: 

воздушная тревога (816)


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Топ комментарии
+13
При тому, що відділення банків просто зачиняються, працівники сидять всередіні п'ють каву, а люди стоять під банком чекають на вулиці - офігенні "заходи безпеки".
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15.11.2023 12:14 Ответить
+10
Так, це ще один спосіб руйнування країни. Дуже дешевий: за пару тонн авіаційної солярки зупиняємо роботу всіх держустанов та банків.
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15.11.2023 12:12 Ответить
+10
Укрпошта. Чорта з два щось відправиш або отримаєш під час тривоги. Сидять у відділенні, каву п'ють.
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15.11.2023 12:22 Ответить
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знову він 4 години літати буде, і вся країна заблокована через тривогу.
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15.11.2023 12:10 Ответить
Так, це ще один спосіб руйнування країни. Дуже дешевий: за пару тонн авіаційної солярки зупиняємо роботу всіх держустанов та банків.
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15.11.2023 12:12 Ответить
При тому, що відділення банків просто зачиняються, працівники сидять всередіні п'ють каву, а люди стоять під банком чекають на вулиці - офігенні "заходи безпеки".
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15.11.2023 12:14 Ответить
Особливо "усміхають" ті, що "ховаються" біля ТРЦ з величезними скляними вікнами на увесь багатоповерховий фасад.
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15.11.2023 12:15 Ответить
Та ніхто крім дітлахів у школах нікуди не ховається давно. Ці заходи всі - чисто формальні, які ніякого беспекового фактору не мають, але приносять величезну шкоду країні.
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15.11.2023 12:18 Ответить
Укрпошта. Чорта з два щось відправиш або отримаєш під час тривоги. Сидять у відділенні, каву п'ють.
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15.11.2023 12:22 Ответить
это да,сегодня вообще чайник не успевал остывать у них
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15.11.2023 12:38 Ответить
Так само як зупинка транспорту громадського. Просто щоб юридично не нести відповідальність, якщо не дай бог когось поранить в автобусі уламками. Помирай - але помирай поруч з автобусом, а не в середині
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15.11.2023 12:23 Ответить
Ви не повірите, ховаються.
Проте, є купа скарг/вимог від дебілів, щоб банки працювали під час тривог.
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15.11.2023 12:27 Ответить
"Ви не повірите, ховаються."
Ні, не повірю, бо сам неодноразово бачив зворотнє - працівникі відділення банку сидять всередині чаї ганяють, а натовп чекає біля дверей банку коли закінчиться ця дебільна тривога і пустять всередину. Бо всі розуміють, що це не справжня тривога і що нічого нікому не загрожує, тому, що це просто МІГ політати вилетів!

І так, купа скарг скорійше від розумних людей. А дебіли паралізують життя по всій країні через якийсь один МІГ. Скільки це нам кожного разу обходиться? У мільярди! Скільки постраждалих через те, що перемерзли на зупинках транспорту і біля банків, через те, що були відкладені операції у лікарнях і тд? І все це - через ФЕЙКОВУ загрозу одного МІГу!
То може потрубно перестати бути дебілами і реагувати на цей МІГ якось інакше?
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15.11.2023 12:35 Ответить
А якщо відмінять тривогу то кацапи точно щось запустять. Ми самі себе загнали в пастку...

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15.11.2023 12:41 Ответить
Потрібно вводити кілька рівнив (хоча б 2) тривоги. При максимальному - все зачиняється і всі швидко ховаються у бомбосховища, бо це серйозна тривога. При мінімальному - типу "Міг злетів" - всі мають бути напоготові до більшого рівня тривоги, але не має нічого зачинятися...Кинжал летить не митьтєво - є час відреагувати.
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15.11.2023 12:47 Ответить
Не треба відміняти тривогу. У випадках, коли уей міг літає, банкам, пошті, транспорту треба працювати, маючи на увазі якусь потенційну небезпеку.
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15.11.2023 14:46 Ответить
зроз... рожеві поні, мені конче треба... яка, на...уй, війна?
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15.11.2023 12:52 Ответить
Війна - це у тому числі і війна економік. А добвойоби знищують таким чином економіку України!
Тобто - грають на боці ворога!
Це НІЧИМ не виправдано - ми просто підіграємо ворогу, даємо йому без особливих затрат знищити нашу країну!
Чи до тебе не доходить, що параліч на під-дня кожного дня всіх держустанов, банківських установ, медичних установ і тд - це КАТАСТРОФА для країни! Катастрофа, яка дуже заважає країні під час війни і призводить до величезних фінансових втрат, які безумовно відображаються на полі бою, а також до людських втрат!?

Ось тобі, дурнику, конкретний приклад: моїй жінці операцію на 3 години затримали через фейкову тривогу з МІГом. Ладно, там без наслідків було - а чи завжди відкладення операції на кілька годин пройде без наслідків для пацієнта?
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15.11.2023 13:08 Ответить
І так, невже до тебе не доходить, що зачинення установ під час фейкових тривог нікого і ні від чого не рятує? І не може врятувати, бо люди чекають під дверима установ, а працівники чекають всередині! Нащо таке робити? Бо війна? А війна служить виправдання для дурості? Чи як натовп перед дверима і ******** персоналу всередині рятують від війни???
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15.11.2023 13:12 Ответить
Коли прилетить в якийсь ТРЦ, котрий не зупинив роботу, то ти заспіваєш зовсім іншу пісню.
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15.11.2023 14:20 Ответить
А як прилетить у той же ТРЦ, під яким чекатиме натовп закінчення тривоги - якось інакше буде? А чим це відрізнятиметься? Більшою кількістю жертв?
Крім того - я запропонував ввести різні рівні тривог - є РЕАЛЬНІ тривоги, коли по Україні летять ракети - тут без питаннь - потрібно зачинятись і йти до сховищ. А є отакі фейкові, коли 1 МІГ пів-дня просто літає десь - якого біса при цьому вся Україна під-дня паралізована???
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15.11.2023 15:12 Ответить
Причому зробили себе самі. А тепер якщо навіть відмінити тривогу при зльоті того Міга, кацапи мусово таки стрельнуть.
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15.11.2023 12:37 Ответить
І зупиняємо весь комунальний транспорт.
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15.11.2023 17:40 Ответить
Зауважу, що вся країна заблокована буде НАМИ ж. Через нашу ж дурість.
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15.11.2023 12:13 Ответить
,, це не наші"
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15.11.2023 12:10 Ответить
Вони так кожного дня вилітатимуть...з дозаправками. Якщо ми такі дурні, що самі паралізуємо через цей один МІГ життя в країні - з їх боку було б дурістю цим не користуватися. Цікаво, коли до нашого керівницства дійде, що на цей МІГ якось інакше потрібно реагувати?
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15.11.2023 12:12 Ответить
Коли ми перестанемо на нього реагувати, він почне випадковим чином пуляти "Кинджалами" по заздалегідь розвіданим цілям десь у житловій забудові за межами Києва.
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15.11.2023 12:14 Ответить
А що йому зараз заважає так робити? У житлових забудовах на нього вже давно ніхто не реагує.
Чи те, що з відділеннь банків виганяють клієнтів і вони стовбичать під дверима банку - когось від чогось може спасти?
Та й Кинжал - занадто цкоштовна ракета, щоб нею по житлових забудовах бити.
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15.11.2023 12:16 Ответить
Я про імовірність. Зараз це - гарна штука, щоб держустанови розганяти. ЦНАПи під час тривоги теж не працюють. Але якщо перестане працювати, що заважає бити то по одній ТЕС або якомусь заводу в середмісті, то по іншій? "Кинджали" вони щомісяця нові роблять.
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15.11.2023 12:24 Ответить
Кинджал не балістика, при пуску він відслідковується. тому 10-15 хв точно є для реакції. а чекати поки вони налітаються, причому вже давно ніхто не ховається на той міг
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15.11.2023 12:23 Ответить
Варіанти? Всім забити болт а там як пощастить? Тільки ніхто не хоче присісти на нари,якщо в його установу прилетить, а там були люди.
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15.11.2023 12:25 Ответить
Варианти - відрізняти РЕАЛЬНУ тривогу від цієї фейкової з МІГом!
Через ці фейкові тривоги знижується реакція на реальні - чи не зрозуміло? А наших владних довбойобів нічого крім відповідальності не цікавить - їм насрати на життя, здоров'я, час і незручності людей - аби ніякої відповідальності на себе не брати.
І так - щодо відповідальності - Украпошта зачиняється і не обслуговує клієнтів - але ж працівники сидять всередині! Чи за працівників добвойоб-керівник не відповідає?
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15.11.2023 12:39 Ответить
Як саме реагувати? Може підкажете?
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15.11.2023 19:34 Ответить
А я написав - розділити тривоги на 2-3 рівні - найнижчий - "міг злетів" - ППО напоготові, всі інші займаються своїми справами. Найвищий - летять ракети - все зачиняється і всі йдуть до бомбосховищ.

Щоб не було маразму, коли з банків виганяють клієнтів, а співробітникі сидять п'ють каву на своїх робочих місцях, бо це - маразм.
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15.11.2023 19:57 Ответить
ЯПодсталом
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15.11.2023 12:28 Ответить
Треба знищити його
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15.11.2023 12:31 Ответить
Так він у них не один.
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15.11.2023 14:49 Ответить
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15.11.2023 12:33 Ответить
Вибачте але.....Такие алегории,типо они там злыдни,медведи бегают....Живёт тока масква,деревни вымерли....До сраки!Нам легше чи шо???Чи вам кинути фотку,де ми на конях по селам....?А таке кругом...може ви обласний чи столиця,то питань нема.....Шо попало.
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15.11.2023 12:38 Ответить
Їх це цілком влаштовує.
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15.11.2023 12:41 Ответить
як там стекла не випадають, він же реве як слон

я колись у дитинстві заліз у сад яблочок нарвати, поряд з аєродромом з ту22 у Ніжині, раптом він злітає наді мною

то був такий рев що в мене грудна клітина колихалася від звукової хвилі, я аж злякався що тріснуть ребра

півдня потім ще погано чув
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15.11.2023 12:56 Ответить
Ну Ту-22 і МІГ31 - це все ж таки - сильно різні літаки....
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15.11.2023 15:14 Ответить
я був на антонові коли там злітав міг29 - повірте реве не менш
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15.11.2023 15:22 Ответить
Выход есть,надо знать боевой(кинжал)вылет или тренировка(дозаправки) и тд.Взлёт наверное бачить космос(НАТО).А от висить ракета чи не висить не видно.....Робить **** нерви...покрутиться,спалить трохи соляри,а ми тут .........
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15.11.2023 12:33 Ответить
100%
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15.11.2023 13:03 Ответить
Закриті пошта, банки, теплокомуненерго, практично всі держустанови, нова пошта, діти в школі замість навчання сидять по три години а бомбосховищах. Жодна ракета не наробить стільки шкоди...
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15.11.2023 12:46 Ответить
то хиба то так складно завести в ті соплежуйки діверсійну групу з ручним зрк? чим займається гур? уся крайна паралізована через одного довбойоба у літаку, чи їх там двоє?
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15.11.2023 12:52 Ответить
Ми - соціально орієнтована держава. Тому кожного посполитого слід щодня соціально орієнтувати!
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15.11.2023 13:30 Ответить
Слава богу, у моєму Мухосранську вже досить давно "забили" на ту ******* тривогу і установи, і магазини. Як казав один персонаж, "у вас своя свадьба, а у нас - своя!"
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15.11.2023 13:40 Ответить
В наших селах теж. Сидіти по погрібах через зльот одного сраного міга кожен день кілька годин - це вже безумство.
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15.11.2023 14:05 Ответить
 
 