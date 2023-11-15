россия приобрела канадскую систему обнаружения БПЛА SkyEye в обход санкций, - росСМИ
Технологический университет МИРЕА в россии приобрел систему обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies. Вероятно, это произошло в обход санкций.
Об этом пишет российское Агентство со ссылкой на сайт госзакупок рф, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, контракт на сайте госзакупок рф был открыт 11 мая, а уже 7 июня высшее учебное заведение получило системы SkyEye. Стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей.
Как отмечается, ввоз такого оборудования в рф, вероятно, нарушает санкции Канады. В то же время, поставщиком оборудования по контракту является частный предприниматель, который приложил к госконтракту декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от января 2023 года, выданную московской компании "Техком".
По данным Skycope, радар-детектор SkyEye весит менее 10 кг и может быть развернут за пять минут. Система "ведет" до 14 целей одновременно, способна обнаружить дрон на дистанции до 35 км на открытой местности и на дистанции до 10 км в условиях городской застройки.
В библиотеку распознавания беспилотников радара внесено более 330 моделей, а система искусственного интеллекта позволяет практически безошибочно идентифицировать "небиблиотечные" дроны.
Российское издание отмечает, что университет, который приобрел SkyEye (ранее он назывался московский институт радиотехники, электроники и автоматики), занимается разработкой систем противодействия дронам. Одновременно с покупкой радара он приобрел три антидроновых ружья "Дрон 1200" производства Китая.
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А гроші на ці цілі в неї будуть доти, доки адміністрація США не оголосить пітьму спонсором тероризму та не введе суцільне ембарго на її нафтовий і скраплено-газовий експорт з використанням тіньових танкерів.
А американський фінансовий регулятор не арештує криптогаманці її резидентів на всіх криптобіржах, що злійснюють операції з $.
Я вже не здивуюся навіть, якщо колись побачу новину " Росія отримала перший "Абрамс", який замовила на амазоні у приватного підприємця"