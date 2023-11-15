россия приобрела канадскую систему обнаружения БПЛА SkyEye в обход санкций, - росСМИ

Технологический университет МИРЕА в россии приобрел систему обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies. Вероятно, это произошло в обход санкций.

Об этом пишет российское Агентство со ссылкой на сайт госзакупок рф, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, контракт на сайте госзакупок рф был открыт 11 мая, а уже 7 июня высшее учебное заведение получило системы SkyEye. Стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей.

Как отмечается, ввоз такого оборудования в рф, вероятно, нарушает санкции Канады. В то же время, поставщиком оборудования по контракту является частный предприниматель, который приложил к госконтракту декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от января 2023 года, выданную московской компании "Техком".

Также читайте: Евросоюз планирует запретить экспорт станков и двигателей для БПЛА, которые рф использует для изготовления оружия против Украины, - Bloomberg

По данным Skycope, радар-детектор SkyEye весит менее 10 кг и может быть развернут за пять минут. Система "ведет" до 14 целей одновременно, способна обнаружить дрон на дистанции до 35 км на открытой местности и на дистанции до 10 км в условиях городской застройки.

В библиотеку распознавания беспилотников радара внесено более 330 моделей, а система искусственного интеллекта позволяет практически безошибочно идентифицировать "небиблиотечные" дроны.

Российское издание отмечает, что университет, который приобрел SkyEye (ранее он назывался московский институт радиотехники, электроники и автоматики), занимается разработкой систем противодействия дронам. Одновременно с покупкой радара он приобрел три антидроновых ружья "Дрон 1200" производства Китая.

Читайте также: россия продолжает строить завод по производству иранских дронов, международные санкции до сих пор не введены, - Reuters