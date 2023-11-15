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россия приобрела канадскую систему обнаружения БПЛА SkyEye в обход санкций, - росСМИ

skyeye

Технологический университет МИРЕА в россии приобрел систему обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies. Вероятно, это произошло в обход санкций.

Об этом пишет российское Агентство со ссылкой на сайт госзакупок рф, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, контракт на сайте госзакупок рф был открыт 11 мая, а уже 7 июня высшее учебное заведение получило системы SkyEye. Стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей.

Как отмечается, ввоз такого оборудования в рф, вероятно, нарушает санкции Канады. В то же время, поставщиком оборудования по контракту является частный предприниматель, который приложил к госконтракту декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от января 2023 года, выданную московской компании "Техком".

Также читайте: Евросоюз планирует запретить экспорт станков и двигателей для БПЛА, которые рф использует для изготовления оружия против Украины, - Bloomberg

По данным Skycope, радар-детектор SkyEye весит менее 10 кг и может быть развернут за пять минут. Система "ведет" до 14 целей одновременно, способна обнаружить дрон на дистанции до 35 км на открытой местности и на дистанции до 10 км в условиях городской застройки.

В библиотеку распознавания беспилотников радара внесено более 330 моделей, а система искусственного интеллекта позволяет практически безошибочно идентифицировать "небиблиотечные" дроны.

Российское издание отмечает, что университет, который приобрел SkyEye (ранее он назывался московский институт радиотехники, электроники и автоматики), занимается разработкой систем противодействия дронам. Одновременно с покупкой радара он приобрел три антидроновых ружья "Дрон 1200" производства Китая.

Читайте также: россия продолжает строить завод по производству иранских дронов, международные санкции до сих пор не введены, - Reuters

Автор: 

россия (96446) санкции (11582) дроны (4209)


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Топ комментарии
+29
Черговий акт приниження західних демократій варварами з тайги.
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15.11.2023 13:40 Ответить
+16
а чому нам не постачають такі системи ?
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15.11.2023 13:44 Ответить
+15
Щоб скопіювати технології. Університет же купив. В Україні так теж могли б робити мабуть.
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15.11.2023 13:44 Ответить
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Черговий акт приниження західних демократій варварами з тайги.
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15.11.2023 13:40 Ответить
им по фиг
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16.11.2023 02:52 Ответить
санкції узгоджнено з кремлем
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15.11.2023 13:41 Ответить
Виходить, замість санкцій "втулили" гуянкції.
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15.11.2023 13:42 Ответить
а чому нам не постачають такі системи ?
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15.11.2023 13:44 Ответить
Ну шо ви. Це ж червоні лінії.
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15.11.2023 13:52 Ответить
Мабуть кошти замість системи пішли на велике крадівництво
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15.11.2023 13:56 Ответить
Ви що, а раптом воно потрапить в руки росіянам
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15.11.2023 15:44 Ответить
эскалация, м*ть ее
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16.11.2023 02:56 Ответить
Щоб скопіювати технології. Університет же купив. В Україні так теж могли б робити мабуть.
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15.11.2023 13:44 Ответить
российское https://t.me/agentstvonews/4534 Агентство - почитал, пишет на русском, но не российское.
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15.11.2023 13:49 Ответить
Розберуть скопіюють, перефарбують і буде російська система, а УкрОборонПром і далі чухрається.
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15.11.2023 13:51 Ответить
Доки на пітьмі є гроші, валюта, доти вона скуплятиме все необхідне їй для ведення війни з Україною обладнання військового й подвійного призначення.
А гроші на ці цілі в неї будуть доти, доки адміністрація США не оголосить пітьму спонсором тероризму та не введе суцільне ембарго на її нафтовий і скраплено-газовий експорт з використанням тіньових танкерів.
А американський фінансовий регулятор не арештує криптогаманці її резидентів на всіх криптобіржах, що злійснюють операції з $.
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15.11.2023 13:53 Ответить
Канада, до речі, в топі економік світу, а допомоги від неї Україні, щось не сильно...
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15.11.2023 14:10 Ответить
Будьмо реалістами, якби Європі раша потенційно не загрожувала, то і від неї нічого б Україна окрім співчуття та занепокоєння не отримала. Якщо зазирнути за усі красиві слова про демократію, мир в усьому світі, цінності і т.ін., то світ керується тупо або грошима або вигодою. І саме тому раша може і далі затарюватись і озброєнням і чіпами, і з ЄС, і з Англії, і з Китаю і і цілими ось готовими радар-детекторами з Канади через прокладки в обхід санкцій, а світ хлопає очима і такий "ой, а як же ш це так сталося".
Я вже не здивуюся навіть, якщо колись побачу новину " Росія отримала перший "Абрамс", який замовила на амазоні у приватного підприємця"
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15.11.2023 14:23 Ответить
Пекельні санкції, ****... Видобуток і продаж нафти кацапією росте рекордними темпами! Історія Захід нічому не вчить!
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15.11.2023 14:19 Ответить
Придбали, щоб зробити таку саму самим. А потім запустити у серійне виробництво
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15.11.2023 15:04 Ответить
В Україні це не начасі - велике крадівництво на великому будівництві шляхів набирає обороти - "будують" у дві зміни.
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15.11.2023 15:07 Ответить
Свій,за своїм,по свое і всі вони хтіли срати на Україну поки народ не прожене і розправится с зеленою швалью,нас будуть сприймати в світі як якись непотріб!
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15.11.2023 16:50 Ответить
під@ри розберуть щоб скопіювати
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15.11.2023 18:06 Ответить
Вы так активно пишете на стенке вместо того, чтобы написать письмо а посольство Канады?
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15.11.2023 18:30 Ответить
погано
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15.11.2023 21:45 Ответить
 
 