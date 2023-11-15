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В Украине впервые появился "Умный автовокзал", - Укрпас

автовокзал

Компания "Укрпас" разработала и ввела на Центральном автовокзале Киева автостанционное решение национального значения.

Об этом сообщил владелец "Укрпаса" Олег Мищенко в Forbes.

По предварительным подсчетам, система поможет пополнить бюджет Украины более чем на 1 млрд грн в год и вывести из тени 60% рынка автобусных перевозок.

"Автостанционное решение на Центральном автовокзале Киева — пилотный проект, призванный минимизировать человеческое вмешательство в работу автобусной гавани. Это сводит коррупционные риски к минимуму и позволяет перевозчикам прозрачно работать, а пассажиру комфортно путешествовать", — рассказал Олег Мищенко.

По его словам, автостанционное решение предусматривает закрытые территории автовокзалов для безопасности пассажиров, автоматическую работу шлагбаумов с распознаванием номера автобуса для контроля легальности перевозчиков, считывающие QR-код билета турникеты, автоматизированный подсчет платы за заезд автобусов, личный кабинет перевозчика и пассажира.

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В то же время, планируется создать финансовое учреждение, которое необходимо для обеспечения расчетов с перевозчиками и внедрения программы лояльности, что обеспечит конкурентные преимущества для перевозчиков. "Это очень важный элемент нашего цифровизированного решения для рынка пассажирских перевозок", - уточнил владелец Мищенко.

Также одно из нововведений – предоставление возможности пассажиру через кассы автовокзала путешествовать в любую точку мира. "Отныне в кассах доступна опция приобретения билетов не только на автобус, но и на железнодорожный и авиационный транспорт стран-партнеров", - отметил Олег Мищенко.

Планируется, что автостанционное решение будет внедрено еще на 23 автовокзалах-партнерах "Укрпаса".

Автор: 

вокзал (268) перевозки (519) транспорт (1760)


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Топ комментарии
+5
Вам у грошах цікаво або узагубленних житях солдат ЗСУ?
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15.11.2023 14:18 Ответить
+2
Він же потужний чи нє? Розумний нам не треба. Нам треба Потужний.
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15.11.2023 14:10 Ответить
+2
Укрпас

Бєз трьох?
Сідіт на мизерє?
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15.11.2023 14:18 Ответить
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дайте йому сільодки...
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15.11.2023 14:09 Ответить
Він же потужний чи нє? Розумний нам не треба. Нам треба Потужний.
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15.11.2023 14:10 Ответить
Вам у грошах цікаво або узагубленних житях солдат ЗСУ?
показать весь комментарий
15.11.2023 14:18 Ответить
Ви з "Укрпасу"? "Укрпас" інвестує 140 млн грн в це.
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15.11.2023 14:20 Ответить
Розумний преЗедент не з'явився?
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15.11.2023 14:13 Ответить
Укрпас

Бєз трьох?
Сідіт на мизерє?
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15.11.2023 14:18 Ответить
мізєр неловлений
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15.11.2023 14:21 Ответить

В Україні вперше з'явився "Розумний автовокзал"
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15.11.2023 14:21 Ответить
А за 100 чи 200 метрів від вокзалу також шлагбауми будуть стояти, щоб "ліваки" не сідали?
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15.11.2023 14:42 Ответить
Автобуси теж будуть розумними - ніяких "лівих" зупинок на маршруті!
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15.11.2023 14:57 Ответить
 
 