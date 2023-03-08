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Новости Война
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Перевозчиков отключают от системы "Шлях" за перевозку уклонистов

дпс,кордон

От системы "Шлях" будут отключены семь перевозчиков, незаконно переправлявших военнообязанных через государственную границу.

Такое решение приняла Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на основании собранных материалов Государственным бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что три частных общества и четыре ФЛП в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. В частности, оформленные этими перевозчиками водители автомобильного транспорта для выезда за границу в течение 60 дней не вернулись в Украину.

Отмечается, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях". После проверки информации по каждому случаю будет принято соответствующее решение.

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Автор: 

граница (5304) перевозки (519) мобилизация (2812) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+17
ДБР не бажає з'ясувати як фляга за 50 центів,перетворються на флягу за 7,5 доларів?
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08.03.2023 18:35 Ответить
+14
И после этого рассказывают про каких-то "ухилянтов". Правильно делают!!! Вот Арестович в Италии, говорит- тоже " патриот"!
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08.03.2023 18:38 Ответить
+12
Певно усі мажори вже виїхали, коли взялись так серьозно за ухилянтов. Бо то були не ухилянти, а зараз найзлісніші ухилянти.
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08.03.2023 18:26 Ответить
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Певно усі мажори вже виїхали, коли взялись так серьозно за ухилянтов. Бо то були не ухилянти, а зараз найзлісніші ухилянти.
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08.03.2023 18:26 Ответить
До речі з мажора на фронті толку як з цапа молока, крім того мажор швидше зрадником і колаборантом стане, чим воюватиме, мажор це вже як правило не адекват, це аксіоми
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08.03.2023 20:46 Ответить
Похєр яка з мажора користь на фронті. Якщо це гівно там вбють от тоді і буде всім користь!
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08.03.2023 21:31 Ответить
У тому разу, що немає гарантій, що він не переб'є там наших воїнів спину, мені і моїм знайомим не траплялися не разу адекватні мажори, всі вони розпещені і без баштові худоби і часто знаходяться під коксом або героїном
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08.03.2023 21:41 Ответить
Тепер перевізники будуть мабуть блукати тому привозитимуть ухилянтів відразу до військоматів...
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08.03.2023 18:28 Ответить
Нажаль, так склалося, що вживання слова "ухилянт" в нашій країні, не викликає негативних емоцій, але роздратування. Причина відома всім. Чому Бутусов продовжує використовувати на сайті це слово стосовно будь-якої людини чоловічої статі, що намагається залишити країну в обхід пунктів пропуску, не дуже зрозуміла.
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08.03.2023 18:33 Ответить
Я тут написав чому,і втратив ак)
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08.03.2023 18:38 Ответить
Якщо така людина не ухилянт, то хто ж?
Патріот, захисник своєї держави чи як ще назвати людину чоловічої статі призовного віку яка може служити за станом здоров'я але різними способами уникає цього?
До речі, "чотирижди ухилянт" - саме так люди назвали одного дуже відомого персонажа який бігав свого часу від призову.
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08.03.2023 18:51 Ответить
Депутат, чиновник , митник і т. д.- так ще можна назвати цю особу...
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08.03.2023 19:10 Ответить
Ні, це не так. Депутати, чиновники, та митники -це не ухилянти. Вони можут їхати та вступати до лав батальйону Монако, Париж, Лондон та інші. А от студенти, які навчалися за кордоном, моряки та фахівці, які працювали за кордоном роками, звичайно є ухилянтами. Вони повинні поставити на своїх планах хрест і негайно вступити до ряду захисників Батьківщини
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08.03.2023 19:59 Ответить
Ти ***** хоч би подумало - закогн ще соковий ! До 60 років!! Це ***** дебілізм кончений.Після 50ти вже не беруть в воєнкоматі і на роботу не вирускають ****** мафія єрмаків зеленських!!
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08.03.2023 21:33 Ответить
Шлях би тя трафив...
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08.03.2023 18:33 Ответить
ДБР не бажає з'ясувати як фляга за 50 центів,перетворються на флягу за 7,5 доларів?
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08.03.2023 18:35 Ответить
Так можна вийти на самого себе. Інша річ фопа злапати чи чергового вуйка. Оце масштаб і загроза існування державі.
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08.03.2023 18:41 Ответить
https://focus.ua/world/552189-nesmotrya-na-*******-polozhenie-aleksey-arestovich-uletel-v-italiyu-foto
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08.03.2023 18:35 Ответить
И после этого рассказывают про каких-то "ухилянтов". Правильно делают!!! Вот Арестович в Италии, говорит- тоже " патриот"!
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08.03.2023 18:38 Ответить
та ви не понимаєтє - то савсем другоє...
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08.03.2023 18:52 Ответить
Ага, моральний урод.
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08.03.2023 19:51 Ответить
Вони не ухилянти. Бо так можна і на адмінів цензору писати.
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08.03.2023 18:40 Ответить
Не раджу )
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08.03.2023 18:42 Ответить
напиши на самого себе - не помилишся.
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08.03.2023 18:54 Ответить
Закону немає, який би забороняв виїзд закордон чоловікам. Може бути тільки обмеження виїзду, а не повна заборона.
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08.03.2023 18:43 Ответить
Але мало кому щастить це зробити. Справа в тому, що законом заборонений виїзд з країни без офіційного дозволу найвищого рівня. Прикордонники можуть без жодних наслідків вбити на місці тих, хто намагається обійти це правило.
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08.03.2023 19:54 Ответить
Яким законом?
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08.03.2023 19:57 Ответить
Не спеціаліст по законам КНДР.
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08.03.2023 20:03 Ответить
Ну то навіщо пишете?
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08.03.2023 20:05 Ответить
Щоб ви запитали. Так і вийшло.
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08.03.2023 20:07 Ответить
А як стосовно 95кварталу, це теж ''ухилянти''? Чи ''ета другоє''-це друзі найвеличнішого чотириразового ухилянта!
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08.03.2023 18:45 Ответить
Ані посли міру.
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08.03.2023 18:55 Ответить
А як ставиться до тих що на форумі днями і ночами просиджують на дивані за компом, що всі пенсіонери за 60 та інваліди на групі , з окопів тут точно немає письменників бо там не до писанини
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08.03.2023 20:51 Ответить
Мабуть, демпінгували на цьому ринку послуг, от і прикрили. Тепер за перетин кордону охочі змушені будуть платити більше.
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08.03.2023 18:48 Ответить
А головний ухилянт Країни в тємє...
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08.03.2023 18:57 Ответить
Зайшов, поставив дізлайк спамному відео.
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08.03.2023 19:57 Ответить
І добре. Загалом перевізників по системі "Шлях" досить добре контролюють і фірми водіїв по оголошенням не набирають.
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08.03.2023 20:20 Ответить
як до головного 4х разового ухилянта ставитись? герой боневтік.
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08.03.2023 20:50 Ответить
як до головного 4х разового ухилянта ставитись? герой боневтік.
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08.03.2023 20:52 Ответить
... відключають від цифрової зеленої системи"ШЛЮХ"?
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08.03.2023 21:42 Ответить
 
 