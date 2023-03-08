Перевозчиков отключают от системы "Шлях" за перевозку уклонистов
От системы "Шлях" будут отключены семь перевозчиков, незаконно переправлявших военнообязанных через государственную границу.
Такое решение приняла Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на основании собранных материалов Государственным бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что три частных общества и четыре ФЛП в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. В частности, оформленные этими перевозчиками водители автомобильного транспорта для выезда за границу в течение 60 дней не вернулись в Украину.
Отмечается, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях". После проверки информации по каждому случаю будет принято соответствующее решение.
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