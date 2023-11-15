В Тернополе двухлетний мальчик умер у стоматолога из-за легочно-сердечной недостаточности, - прокуратура

Правоохранители установили предварительную причину смерти мальчика в Тернополе, скончавшегося после визита к стоматологу.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер из-за острой легочно-сердечной недостаточности.

Следователи установили, что 13 ноября 2023 года в коммунальной больнице Тернополя проводили лечение зубов мальчику 1 год и 10 месяцев под действием общего наркоза.

Во время лечения у ребенка упало кровяное давление. Мальчик был доставлен в реанимацию, где он умер.

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"Правоохранители принимают исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование, начатое по ненадлежащему выполнению профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).