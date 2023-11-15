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В Тернополе двухлетний мальчик умер у стоматолога из-за легочно-сердечной недостаточности, - прокуратура

стоматолог,стоматологія

Правоохранители установили предварительную причину смерти мальчика в Тернополе, скончавшегося после визита к стоматологу.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер из-за острой легочно-сердечной недостаточности.

Следователи установили, что 13 ноября 2023 года в коммунальной больнице Тернополя проводили лечение зубов мальчику 1 год и 10 месяцев под действием общего наркоза.

Во время лечения у ребенка упало кровяное давление. Мальчик был доставлен в реанимацию, где он умер.

Читайте также: Двухлетний мальчик скончался после лечения зубов в Тернополе, - Нацполиция

"Правоохранители принимают исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование, начатое по ненадлежащему выполнению профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Автор: 

дети (6609) прокуратура (5040) смерть (9261) Тернополь (777) врачи (1518)


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Топ комментарии
+7
Цікаво, кому прийшло в голову дворічну дитину тягнути до стоматолога... щоби що? Брекети на молочні зуби ставити?.. Нема слів...
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15.11.2023 16:39 Ответить
+6
Жахливо. Співчуття рідним...
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15.11.2023 16:21 Ответить
+6
В неповних два роки до стоматолога ?Це абсурд .
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15.11.2023 16:33 Ответить
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Жахливо. Співчуття рідним...
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15.11.2023 16:21 Ответить
Співчуття ..
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15.11.2023 16:28 Ответить
В неповних два роки до стоматолога ?Це абсурд .
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15.11.2023 16:33 Ответить
Не абсурд. Дитячий пляшечковий карієс має жовтий колір як зубний наліт, і хто не знає- помічає тільки тоді коли в дитини вже конкретно кришаться зуби. Особливо якщо дитина не дає чистити зуби і смокче сіську... Чим жувати? До 5 років вони вже не виростуть
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15.11.2023 22:30 Ответить
Цікаво, кому прийшло в голову дворічну дитину тягнути до стоматолога... щоби що? Брекети на молочні зуби ставити?.. Нема слів...
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15.11.2023 16:39 Ответить
стоматологія давно стала просто великим бізнесом. сьогодні там можуть переконати кого завгодно й що завгодно йому зробити
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15.11.2023 16:46 Ответить
Я так розумію, мозок ******** людині не потрібний? шикарний бізнес - робити пломби в молочних зубах))) це треба мати айкью чайної ложечки чи ще нижче, щоб до такого додуматися? натурально - ідіократія...
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15.11.2023 16:54 Ответить
Так і є .Випендрьож напевне .
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15.11.2023 17:01 Ответить
ми точно не знаємо, що саме хотіли батьки. скоріше за все - каріес це версія для медіа. може гламурні батьки хотіли брюлік в зуб дитині вмонтувати або щось подібне?
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15.11.2023 17:04 Ответить
Стоматологи не только брекеты ставят и дырки пломбируют. Есть еще всякие перидонтиты, когда опухает щека как теннисный мяч и куча других проблем. И этим тоже занимаются стоматологи. Так что не надо заранее назначать виновного.
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15.11.2023 17:18 Ответить
Писали, що карієс. Наркозити малюка через таку "важку" хворобу?
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15.11.2023 18:22 Ответить
Европейская практика. Детям всё делают под общим наркозом. И зубы тоже лечат молочные, так как считают, что гнилой молочный зуб приводит к порче коренного. Но такое делают только в стационарах, где есть всё необходимое.
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15.11.2023 18:42 Ответить
До двох років?
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15.11.2023 18:59 Ответить
Ми сину в 1 рік і 7 міс лікували, бо боліли зуби при їді. Теж під загальним. Теж придурки? Я, якщо що, анестезіолог. І навіть не думав чи варто,бо спогади про лікування наживо надовго відіб'ють бажання йти до будь-якого лікаря.
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15.11.2023 19:26 Ответить
Якщо не лікувати молочні зуби, біда буде з постійними. Я бачив дівчинку трьох років, в якої майже всі зубки були аж чорні.
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15.11.2023 19:00 Ответить
Мені от цікаво, а батькам не спадало на думку, що наркоз - це по суті, отруєння організму? І робити його потрібно в самих крайніх випадках, коли без нього не обійтись. Не дивно, що лікар промахнувся з дозуванням, це ж не стокілограмового мужика присипляти. На якийсь грам більше - і капець!
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15.11.2023 17:10 Ответить
Ви реально думаєте, що ми (анестезіологи) такі тупі?
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15.11.2023 19:23 Ответить
так. бо "через накачану шию" комусь трубку всунули не в легені, а в стравохід. Анестезіолог - дуже відповідальна робота. І він повинен відповідально ставитися до застосування тих засобів якими він проводить анестезію. Але часто чуємо: помер при операції, бо серце не витримало. Але ж перед будь-якою операцією стан здоров'я перевіряється. ніде не було правдивої статистики про лікарські помилки. І не буде.
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15.11.2023 20:46 Ответить
За вас не знаю, але у нас у Прилуках на тому тижні 27-ми річна жінка під наркозом померла. Всього лиш бородавку на нозі видаляла. До цього була абсолютно здорова. І це - далеко не перший випадок у нашій хірургії. Так що "талантів" серед вас вистачає.
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16.11.2023 10:46 Ответить
доконала-таки "крута" мама своє чадо
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15.11.2023 18:41 Ответить
Співчуття батькам!
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15.11.2023 22:39 Ответить
 
 