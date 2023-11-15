Словацкие автоперевозчики пригрозили присоединиться к блокаде украинской границы

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) пригрозил заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Евросоюза.

Об этом говорится в письме, которое глава UNAS Станислав Скала направил в Министерство транспорта Словакии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

UNAS утверждает, что словацкое министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

"Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудим проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики", - отмечается в письме.

Как сообщают словацкие медиа, на восточной границе Словакии, в том числе на пограничном переходе "Вишнее Немецкое-Ужгород" уже наблюдается значительное накопление грузовиков, которые едут в Украину. В приоритете остаются грузовые перевозки скоропортящихся продуктов, животных и гуманитарной помощи, при этом водители должны предъявить необходимые документы на перевозимый груз.

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По подсчетам Словацкой ассоциации транспортных компаний CESMAD Slovakia, в связи с полномасштабным военным вторжением рф в Украину и блокированием портов в Черном море трафик украинских грузовиков через Словакию за последние полтора года вырос в 6-8 раз.

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин".