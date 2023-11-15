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Словацкие автоперевозчики пригрозили присоединиться к блокаде украинской границы

кордон,словаччина

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) пригрозил заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Евросоюза.

Об этом говорится в письме, которое глава UNAS Станислав Скала направил в Министерство транспорта Словакии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

UNAS утверждает, что словацкое министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

"Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудим проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики", - отмечается в письме.

Как сообщают словацкие медиа, на восточной границе Словакии, в том числе на пограничном переходе "Вишнее Немецкое-Ужгород" уже наблюдается значительное накопление грузовиков, которые едут в Украину. В приоритете остаются грузовые перевозки скоропортящихся продуктов, животных и гуманитарной помощи, при этом водители должны предъявить необходимые документы на перевозимый груз.

Читайте также: В Польше переговоры правительства и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, закончились без договоренностей

По подсчетам Словацкой ассоциации транспортных компаний CESMAD Slovakia, в связи с полномасштабным военным вторжением рф в Украину и блокированием портов в Черном море трафик украинских грузовиков через Словакию за последние полтора года вырос в 6-8 раз.

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин".

Автор: 

граница (5312) перевозки (519) Словакия (1011)


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Топ комментарии
+35
Зараз ціль кремля максимально зрозуміла - відрізати нас від зовнішньої допомоги. Як бачим, роблять це успішно
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15.11.2023 18:24 Ответить
+28
Я вижу, этим сытым бл..ям европейским так хочется увидеть на своих улицах бурятские морды, косящие из танков. Прям из штанов лезут. ***..ны
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15.11.2023 18:25 Ответить
+22
Треба перевірити учредітєлєй і членів профсоюзів Польщі та Словакії на зв'язки з московитами, скоріш за все там агентура, або просто куплені к.рви
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15.11.2023 18:30 Ответить
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Зараз ціль кремля максимально зрозуміла - відрізати нас від зовнішньої допомоги. Як бачим, роблять це успішно
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15.11.2023 18:24 Ответить
Треба перевірити учредітєлєй і членів профсоюзів Польщі та Словакії на зв'язки з московитами, скоріш за все там агентура, або просто куплені к.рви
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15.11.2023 18:30 Ответить
не захищаю я ні поляків ні словаків але.
уяви що в Україну звйдуть 100-200 тисяч молдавських перевізників і будуть хапати попутній вантаж...
можеш уявити та пояснити, що робити???
а воно саме так.
так як з зерном, що перебили полякам ціну.
так як з поведінкою деяких відморожених тіпа *********, які в ЄС і через яких страждають нормальні.
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15.11.2023 18:55 Ответить
В Україні війна, скільки тих водіїв воює, про що це говоре, про те що кількість фур з України зменшилась, а цим все мало кур .ам, це проплачена акція 1000 відсотків
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15.11.2023 19:10 Ответить
ти читав лиш заголовок???
через словакію за рік трафік збільшився в 6-8 разів
а через польщу, мабудь ще більше
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15.11.2023 19:14 Ответить
Так, збільшився. Через блокування судоплавства московітами.

Полські курви разом зі словаками приєднуються до дій московитів?

Хіба Українські перевізники роблять щось незаконне? Не допускають поляків до перевезень?

Я не знаю таких випадків - все виключно по Законам, і рішенням Євросоюзу.
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15.11.2023 20:03 Ответить
Того шо з пароплавів пустили на колеса, будь ласка полські перевізники долучайтесь( так в половині польских перевізників працюють українці, цим все мало вони хочуть знищіть нашу автогалузь)
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15.11.2023 20:26 Ответить
А вони сцять їхать, Дуда що вони хочуть?
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15.11.2023 20:27 Ответить
А в Молдові є 100-200 тис. перевізників взагалі?
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15.11.2023 19:20 Ответить
Ви в коментах щоб підйобувати, чи по темі???
перед тобою на мої слова зо зе та є докерувались а ***** робить ракети та бпла якийсь хуіла пише мені, йди та міняй, чого сидиш?
ти в написаному побачив другу проблему, цифри, *****
******* тут??
розважаєьесь???
знаннями козиряєте???
а воювати, кажуть нема кому...
бачу що писдять,
є кому, але вас чомусь не беруть
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15.11.2023 19:54 Ответить
З окопа строчиш?
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15.11.2023 20:07 Ответить
Кремль робить свою брудну справу- блокує західни кордони України.

Це може бути дуже небезпечним.

Украінській « владі» потрібно развьязати цю проблему.

Тут може бути, як мінімум, два варіанти:

1. Швидке вирішення з ЕС ( не з Польщею та словакіі) разблокування кордонів України.
ЕС мае сам вирішити цей « крізіс».
Та прийняти мери знаття обмежень, які потребують Польща та Словенія.

Якщо це не спрацює, то

2. Нажаль, треба буде підти ( тимчасово) на поступки « перевізникам».
Нехай товари возять до України поляки чи словаки-
бо краще мати те що потрібно Україні (товари, зброю) швидко та у нудному обсязі, чим не мати взагалі.

Якщо і це не спрацює, та параша буде продовжувати блокування, треба знайти інші заходи…
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15.11.2023 20:26 Ответить
Дойшло трохи, йде дуже складна історія, вони провалюють цілий участок, того застосовують всьо спроможність вліянія, того і йде блокуваня, це все не просто так, Боже береже Байдена НАТО, та Германію алілуя
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15.11.2023 22:08 Ответить
А в чому проблема.. Легко
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15.11.2023 18:27 Ответить
Я так розумію ти кацапський, перовозки це копієшний заробіток, а от уран і літій та газ, це друга історія,
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15.11.2023 18:33 Ответить
Ти з помилкою написав українське місто Одеса.
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15.11.2023 18:36 Ответить
Того шо писав по кацапські, запалився)
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15.11.2023 18:38 Ответить
І що тебе так нервує український правопис? Чомусь впевнений, що китайською це ім'я з паличок починається писати і ніхто цим не переймається. Видно, курва, професійного кацапа здалеку. Його тіпає навіть від української абетки. Згадав, як ваша ******* кацарила в Крим зайшла, то саме перше вони почали українські назви на магазинах на дорожніх знаках викорчовувати. Їх прямо це дуже викручувало.
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15.11.2023 18:49 Ответить
Ну ти й ***** городиш. Мені цікаво чому маємо до російського варіанту написання слів приєднуватись в українській мові. А чому не арабської чи шведської. Бо ти їх не знаєш? Ти ж Пекіном столицю китайців називаєш і не переймаєшся подобається це китайцям чи ні. З тебе пре вонючою кацапюрою яка кидається виключно на українську мову. Для тебе знати українську навіть якщо в тебе діди тут народилися, западло. Яку завгодно, але не українську. Бо ви, мовляв, морально принижуєтесь. ***** ти тут живеш? Їдь к ******* матері в кацапію. Там вже забалдєєш.
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15.11.2023 19:56 Ответить
Українцям має бути пох.. що там кацапа бісить.
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15.11.2023 19:59 Ответить
Все. Ти набрид.
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15.11.2023 20:03 Ответить
Відкрий англомовну Вікіпедію, і подивися. В Україні українська назва Одеса, і транслітерація на іншу мову перекладається з української мови, а не язика, яким тебе покалічили московити. Будь українцем, а не лижи чоботи окупанту.
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15.11.2023 19:05 Ответить
"Шаланды, полные кефали" Бернеса послухайте уважно.
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15.11.2023 20:39 Ответить
имя Олег пишется с заглавной О и так же читается. Во всех языках. И только руzzкие Алегом, "*****" зовут. Тебя это так же беспокоит?
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15.11.2023 19:06 Ответить
ти, напевне Александр?...сам зустрічаюсь із цим у різних документах латинкою разночтєнія
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15.11.2023 19:12 Ответить
А ще тітан, алюміній забув це зовсім друга історія, і мати в своєму союзі своїх постачальників, кацапи продають титан, вироблений з української руди, .....так що коли буде треба їх пух розітруть, або рот закриють)
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15.11.2023 18:37 Ответить
если честно , то я не хочу вступления в ЕС. Потому как маленькие фирмы производители или оказывающие услуги не смогут работать по стандартам ЕС. И некоторые фоп просто закроются потому как не будет границ, а это потеря рабочих мест. И придется ехать на заработки еще большему количеству украинцев.
Но я за вступление в НАТО.
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15.11.2023 18:29 Ответить
ЕС это большие деньги. Плюс возможности для бизнеса. Не зря вся эта шобла наши фуры блокирует
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15.11.2023 18:31 Ответить
В ютубе нагуглите немца, который придельно точно рассказывает, про принцип работы мвф и тройки с корупционерами в высшей власти. Ну что бы потом для вас это не было охерительным сюрпризом.
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15.11.2023 21:14 Ответить
Речь шла о ЕС, при чем тут МВФ?
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12.12.2023 18:38 Ответить
Знал бы ты эти "высокие стандарты" в Италии, Испании, Греции - то писец.
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15.11.2023 18:42 Ответить
Север Италии - это не Италия, скорее Австрия.
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15.11.2023 18:52 Ответить
Я тоже их имел в виду. Жители севера Италии по своей ментальности ближе к австрийцам, вообще к европейцам, чем к итальянцам.
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15.11.2023 20:20 Ответить
Пряников после вступления ох как много будет! Первый это санкции ЕС на торговлю оружием, понятно что с военных рельсов перевести промышленность не получиться, агросектор окажется убыточным, настроить производство по стандартам ЕС тоже та задача. И потом кто купит продукцию в ЕС, ведь они фактически расписали для стран участников кто что производит а тут еще и Грузия, и Молдова, и еще желающие будут. Картина для ЕС со страшной головной болью! Вообще знает что и сколько позволят продавать Украине в Евросоюзе? А цены тоже для населения как в ЕС будут? Наверняка так. Англичане вовремя поняли что светит их экономике.
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15.11.2023 18:45 Ответить
цікаво, а ти хоча б бухгалтерську чи економічну освіту маєш чи просто експерд у всьому?
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15.11.2023 18:50 Ответить
Сколько бреда....
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15.11.2023 18:56 Ответить
Да? Странно, почему тогда они так поступили с Грецией и с какой стати они так не должны поступать с Украиной. Ведь бред же, да? Ведь они там все такие джентельмены и думают в первую очередь исключительно над тем, каким образом они могут быть полезны вам, правда? Ну правда ведь?
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15.11.2023 21:16 Ответить
А цены тоже для населения как в ЕС будут?
--------------------------------------
Ха, они уже сравнялись, а по некоторым позициям в Украине вырвались вперед.
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15.11.2023 20:42 Ответить
За соцопитуваннями близько 70% в це не просто вірять , а - впевнені . Сумніви є лише в тому коли це станеться ,, через рік , п'ять , десять років ..
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15.11.2023 18:29 Ответить
Я вижу, этим сытым бл..ям европейским так хочется увидеть на своих улицах бурятские морды, косящие из танков. Прям из штанов лезут. ***..ны
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15.11.2023 18:25 Ответить
То не європейці, то невеликий відсоток лишньохромосомих, що живуть в ЄС намагаються там щось качати! Справжні європейці на всі 100 відсотків на боці України!
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15.11.2023 18:29 Ответить
Я сподіваюся, що керівництво Словаччини має вдосталь розуму, щоб швидко розібреться з цією пропі.дарососійською псевдоорганізацією начебто перевізників!
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15.11.2023 18:27 Ответить
Ото словаки те керівництво тільки-но вибрали. Проросійського Фіцо.
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15.11.2023 19:08 Ответить
ну і сусіди нам попалися(
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15.11.2023 18:27 Ответить
крім як звертатись в суд я іншого шляху не бачу .
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15.11.2023 18:28 Ответить
Усім не вистачає бабла,а те,що поруч люди гинуть ,щоб зло знищити,то нас...
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15.11.2023 18:29 Ответить
Було ******* дати кацапам стежку прямісінько до словацького кордону.👈 Булоб дуже весело , як би ці словаки стали (би) для українців рідними братами ( шутка) 👈
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15.11.2023 18:30 Ответить
Українці не злопам'ятні,але вони злі і пам'ять в них хороша
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15.11.2023 18:31 Ответить
Земля кругла, можливо таке буде що Україна перетвориться на найбезпечнішу країну куди ще будуть тікати, ну і при відбудові згадати їм ці всі блокади
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15.11.2023 19:09 Ответить
Открыть фирмы по логистике во Франции, Италии, Испании под этим флагом и работать, какие проблемы? Поляки против этих стран бастовать? Ну-ну. В этом случае что ЕС скажет.
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15.11.2023 18:34 Ответить
це має назву- транснаціональні компанії
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15.11.2023 18:39 Ответить
Тогда никаких проблем не будет, ведь в таком случае эти фирмы будут работать по законодательству ЕС, платить их налоги и соответственно будут вынуждены поднять цены за логистические услуги до уровня европейских. Ну как бы это основное требование польской стороны.
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15.11.2023 21:18 Ответить
Якщо Україна без п'яти хвилин член ЕС то, що взагалі за дурниці вони влаштовують, чи то просто ***** їхнім профсоюзам баблішка підкинув ?
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15.11.2023 18:37 Ответить
вибори і бздинь Словаччiна кацапірує гірше ніж Угорщіна,
вибори і бздинь Польщя вже не та,
в кого там щє вибори незабаром?
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15.11.2023 18:39 Ответить
В Штатах.
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15.11.2023 18:48 Ответить
щє рік, богу дякувати.
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15.11.2023 18:50 Ответить
можливо, але ви вже довбня відбулавили, а в нас щє питання
не вирішене ))
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15.11.2023 20:07 Ответить
never say "end" until the end.
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15.11.2023 20:09 Ответить
Цей прєдводітель страйку польських перевізників - депутат від партії Конфедерація , яка провалилася на виборах.
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15.11.2023 22:04 Ответить
цікаво, а ті 80-ть радників (чи зрадників?), що пашуть як раби на галерах у дєрьмаОПі- це прогнозували, знаючи, що в Польщі та Словаччині будуть вибори та сплеск активності кацапських консерв??? Чи все йде по оманським домовленостям віслюка, але план Б?
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15.11.2023 18:42 Ответить
Пропоную уряду Польщі , Словакії , Венгрії уже починати збільшувати свої збройні сили і розпочати підготовку своїх рекрутів для військової оборони своїх країн. Тому , що якщо впаде Україна , російські танки зайдуть на їх територію і ніякі пікети і гроші зароблені на них не допоможуть. Добро пожалувати в ад. Обстріли балістичними ракетами, години проведенні в бомбосховищах , відсутність світла , тепла , зв'язку, зруйновані оселі, десятки тисяч вбитих, мільйони внутрішніх переселенців і мігрантів, вбиті діти і старі люди, катування і вбивства мирного населення, згвалтування жінок , дітей. Вони це все хотять у себе вдома. Розум , страх , совість втратили зов.сім
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15.11.2023 18:46 Ответить
Як я говорив своїм друзям колись давно в 2009 році ще жив та працював в Польщі то наслухався від нащадків Пілсудського такого що з голови не знімеш…. Там адекватна не більше відсотків 10 решта на циклі ще ті. Коли почалася війна вони перелякані бігали та допомагали щоб їх часом освободітєлі не освободили від домівок і життів. А як зрозуміли що їм нічого не загрожує бо Українці зупинили навала то вскрилосся всі їхні братушкінські пикі. Як Словаків як Чехів і венгрів з Поляками
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15.11.2023 19:50 Ответить
Зі всім погоджуюсь, але потрібно ще сказати що українці вже будуть воювати під прапором раши. Одним словом курв...
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15.11.2023 19:02 Ответить
Нам то що до того як і що їм робити, налагоджувати стосунки хоча би з Румунами, хоч з ними би не розісрався наш вмілий уряд
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15.11.2023 19:12 Ответить
Як контрольний постріл тепер Зе-дипломатія тепер повинна публічно обісрати керівництво Словаччини.
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15.11.2023 19:34 Ответить
що за підари навколо нас?
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15.11.2023 20:22 Ответить
Навколо нас союзники . А ****** з пидаросії. Не переплутай.
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15.11.2023 20:52 Ответить
кремлевские агенты влияния, проникшие в органи власти, создают искусственые конфликты с целью поссорить Украину и лишить поддержки стран НАТО
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15.11.2023 20:56 Ответить
уроды
отольются кошке мышкины слезы
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15.11.2023 22:42 Ответить
байки розповідають,

та поляки і словаки коли були ліцензії використовували може 10-15% які Україна видавала їм в тій же кількості яку вони видавали нам
ніхто з Європи в Україну не хоче їхати
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16.11.2023 00:06 Ответить
Дружба народів це міф що ******** лохторату політики-популісти. Кожна країна дотримується свого шкурного інтересу, а коли цей інтерес у сусідів збігається то настає "дружба".
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16.11.2023 00:16 Ответить
 
 