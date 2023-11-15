Словацкие автоперевозчики пригрозили присоединиться к блокаде украинской границы
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) пригрозил заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Евросоюза.
Об этом говорится в письме, которое глава UNAS Станислав Скала направил в Министерство транспорта Словакии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
UNAS утверждает, что словацкое министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.
"Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудим проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики", - отмечается в письме.
Как сообщают словацкие медиа, на восточной границе Словакии, в том числе на пограничном переходе "Вишнее Немецкое-Ужгород" уже наблюдается значительное накопление грузовиков, которые едут в Украину. В приоритете остаются грузовые перевозки скоропортящихся продуктов, животных и гуманитарной помощи, при этом водители должны предъявить необходимые документы на перевозимый груз.
По подсчетам Словацкой ассоциации транспортных компаний CESMAD Slovakia, в связи с полномасштабным военным вторжением рф в Украину и блокированием портов в Черном море трафик украинских грузовиков через Словакию за последние полтора года вырос в 6-8 раз.
Напомним, с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин".
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уяви що в Україну звйдуть 100-200 тисяч молдавських перевізників і будуть хапати попутній вантаж...
можеш уявити та пояснити, що робити???
а воно саме так.
так як з зерном, що перебили полякам ціну.
так як з поведінкою деяких відморожених тіпа *********, які в ЄС і через яких страждають нормальні.
через словакію за рік трафік збільшився в 6-8 разів
а через польщу, мабудь ще більше
Полські курви разом зі словаками приєднуються до дій московитів?
Хіба Українські перевізники роблять щось незаконне? Не допускають поляків до перевезень?
Я не знаю таких випадків - все виключно по Законам, і рішенням Євросоюзу.
перед тобою на мої слова зо зе та є докерувались а ***** робить ракети та бпла якийсь хуіла пише мені, йди та міняй, чого сидиш?
ти в написаному побачив другу проблему, цифри, *****
******* тут??
розважаєьесь???
знаннями козиряєте???
а воювати, кажуть нема кому...
бачу що писдять,
є кому, але вас чомусь не беруть
Це може бути дуже небезпечним.
Украінській « владі» потрібно развьязати цю проблему.
Тут може бути, як мінімум, два варіанти:
1. Швидке вирішення з ЕС ( не з Польщею та словакіі) разблокування кордонів України.
ЕС мае сам вирішити цей « крізіс».
Та прийняти мери знаття обмежень, які потребують Польща та Словенія.
Якщо це не спрацює, то
2. Нажаль, треба буде підти ( тимчасово) на поступки « перевізникам».
Нехай товари возять до України поляки чи словаки-
бо краще мати те що потрібно Україні (товари, зброю) швидко та у нудному обсязі, чим не мати взагалі.
Якщо і це не спрацює, та параша буде продовжувати блокування, треба знайти інші заходи…
Но я за вступление в НАТО.
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Ха, они уже сравнялись, а по некоторым позициям в Украине вырвались вперед.
вибори і бздинь Польщя вже не та,
в кого там щє вибори незабаром?
не вирішене ))
отольются кошке мышкины слезы
та поляки і словаки коли були ліцензії використовували може 10-15% які Україна видавала їм в тій же кількості яку вони видавали нам
ніхто з Європи в Україну не хоче їхати