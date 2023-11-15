россию впервые выгнали из Исполнительного совета ЮНЕСКО, - Зеленский
российскую федерацию впервые не избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из ключевых органов организации.
Об этом сообщил в твиттере президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Россию впервые в истории" выгнали из состава Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это справедливо. Российским террористам не место во главе важных международных организаций. Международная роль россии дальше будет только ослабевать", – пишет он.
Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из трех ключевых органов Организации (наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом), руководящий ее бюджетной и программной деятельностью.
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І це тільки світові проблеми, які я зміг згадати "на зараз". Проблеми існуючих війн (Молдова, Грузія, Україна) ні ООН, ні всіх її МКЧХ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ЮНІСЕФ мало хвилюють - бабло то на зарплатню йде.
Все прошло, все умчалося
В невозвратную даль
Ничего не осталося
Лишь тоска да печаль
****, это так по кацапски
сдохни уже расия
тварь
навсегда
я думаю, что то с искусством связано