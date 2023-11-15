россию впервые выгнали из Исполнительного совета ЮНЕСКО, - Зеленский

российскую федерацию впервые не избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из ключевых органов организации.

Об этом сообщил в твиттере президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россию впервые в истории" выгнали из состава Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это справедливо. Российским террористам не место во главе важных международных организаций. Международная роль россии дальше будет только ослабевать", – пишет он.

Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из трех ключевых органов Организации (наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом), руководящий ее бюджетной и программной деятельностью.

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