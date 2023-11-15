РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11338 посетителей онлайн
Новости
2 715 15

россию впервые выгнали из Исполнительного совета ЮНЕСКО, - Зеленский

юнеско

российскую федерацию впервые не избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из ключевых органов организации.

Об этом сообщил в твиттере президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россию впервые в истории" выгнали из состава Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это справедливо. Российским террористам не место во главе важных международных организаций. Международная роль россии дальше будет только ослабевать", – пишет он.

Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из трех ключевых органов Организации (наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом), руководящий ее бюджетной и программной деятельностью.

Читайте также: Зеленский обсудил с Трюдо усиление украинской ПВО для борьбы с беспилотниками

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) россия (96446) ЮНЕСКО (213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Воно так каже, наче це воно зробило. 😁
показать весь комментарий
15.11.2023 22:07 Ответить
+7
показать весь комментарий
15.11.2023 22:12 Ответить
+6
Как-то покуй на 2 пустых места- ООН и Юнеско. Вместе с парашей их на свалку истории.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей я скучаю. Возвращайся.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:07 Ответить
Воно так каже, наче це воно зробило. 😁
показать весь комментарий
15.11.2023 22:07 Ответить
ці юнеско оон перетворилися в пустий пшик
показать весь комментарий
15.11.2023 22:07 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 22:12 Ответить
Как-то покуй на 2 пустых места- ООН и Юнеско. Вместе с парашей их на свалку истории.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:12 Ответить
їзда по вухах 2
показать весь комментарий
15.11.2023 22:14 Ответить
З огляду на те, що ООН перетворився на статистів та генератора стурбованості та занепокоєності різного рівня, це - ні про що. Де дії цієї ООН по запобіганню воєн, для яких ця бюрократична система була створена після "Ліги"? Роками нічого не робили і не збираються! Конфлікт між Пакістаном та Індією вирішено? Ні. Проблеми Близького Сходу, що десятиліттями тліє і вибухає? Ні. Якісь дії до врегулування проблеми, що наближається, Китай-Тайвань? Ні.
І це тільки світові проблеми, які я зміг згадати "на зараз". Проблеми існуючих війн (Молдова, Грузія, Україна) ні ООН, ні всіх її МКЧХ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ЮНІСЕФ мало хвилюють - бабло то на зарплатню йде.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:20 Ответить
Краще зовсім з глобусу рашку вигоніть. І всі спомини про неї - дустом присипати.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:20 Ответить
Міжнародні організації, які досі соромляться виганяти немитих зі своїх лав, хай звертаються до мене. Посилатиму лопатоїдів за їхнім кораблем у гучномовець під камери абсолютно безкоштовно 24/7. Не дякуйте.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:21 Ответить
Московію погнали, як сруськай мір, з України!
показать весь комментарий
15.11.2023 22:38 Ответить
кацапчики любят песни про конфетки-бараночки. А уже в следующем куплете

Все прошло, все умчалося
В невозвратную даль
Ничего не осталося
Лишь тоска да печаль

****, это так по кацапски
сдохни уже расия
тварь
навсегда
показать весь комментарий
15.11.2023 22:43 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 22:54 Ответить
Сьогодні три чверті ********** не буде спати... Будуть гадати, що ж воно за ЮНЕСКО...
показать весь комментарий
15.11.2023 23:06 Ответить

я думаю, что то с искусством связано
показать весь комментарий
15.11.2023 23:48 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2023 01:11 Ответить
 
 