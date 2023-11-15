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Бринк обсудила с Умеровым и Камышиным развитие оборонной промышленности Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

Бринк отметила: "Важные встречи сегодня с министром обороны Рустемом Умровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным для обсуждения инициатив по развитию оборонной промышленности Украины, включая обсуждение реформ для привлечения инвестиций оборонной промышленностью США. Мы поддерживаем Украину в развитии и наращивании собственного оборонного производства".

Читайте также: Украина наращивает производство боеприпасов, но мы все же опираемся на поставки от стран-партнеров, - Камышин

Бринк обсудила с Умеровым и Камышиным развитие оборонной промышленности Украины 01

Автор: 

военно-промышленный комплекс (252) оборона (5252) Камышин Александр (83) Бринк Бриджит (188) Умеров Рустем (599)


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Топ комментарии
+2
зневага до офійного протоколу тільки підкреслює криворогатісь і жлобство сьогоднішньої влади України ...
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15.11.2023 22:56 Ответить
+2
Ну що ж ви, шановна пані, так принижуєте найвеличнішого боневтекла Всесвіту? Він же був ЗеГеварою, намагався (через подоляцькі ботоферми) порівнятися з актором Роні Рейганом, мендельша намагалася зробити його висловлювання тотожними цитатам Черчиля, а виявилося... Воно копіює стиль одягу страліна, промови у стилі Голохвастова, думки від Шарікова...
Це гіпертрофоване нарцисичне злопам'ятне чмо - найбільша ганьба України за всю нашу історію, ІМХО...
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15.11.2023 23:17 Ответить
+2
Воваину улюблену Партію Регіонів ( він за неї своїм 95м кварталом підтанцьовувати завжди на виборах) вів політехнолог Пол Манафорт , якого кремлівські ФСБ дали під оплату Ахмєтовим ( 13 млн доларів Серьожа Лещенко писав тоді ) . Сам Манафорт працював на Рейгана ще ( аттуда у Вовіка й асоціації) , потім через ФСБ брав компромат на Хіларі Клінтон у у виборчому перегоні Трампа . Потім Єрмак з шоблою адлвокатів Трампа ( зокрема зустрічався в Європі з Дужліані) перетирав , як зібрати компромат на Байдена . У Вовки велика школа партійного бандитизму від Єрмака ( він же бандита у ВР наглядав 10 років. )Звідти й розпальцовки
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15.11.2023 23:39 Ответить
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Виробництво лише десь під землею.. або десь в Кентуккі..
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15.11.2023 22:24 Ответить
Если собрать всех рабочих с земляных работ в Киеве и технику уже сотни заводов в Карпатах нарыли бы!
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15.11.2023 22:28 Ответить
Тут Богатирській естакаду будують - "стройка века"..
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15.11.2023 22:53 Ответить
Насправді завод можно навіть в Києві будувати, зважаючи що там найліпша ПРО.

Не дорікаю - просто констатую факт!

Ще одне дуже добре місце - в Закарпатті - гори будуть перешкоджати руснявим ракетам.
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15.11.2023 22:59 Ответить
То в нього пузо під розпашонкою чи корсет із баблом, як у Корейко?
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15.11.2023 22:26 Ответить
А вона запитала його - як він знищив налогоджену роботу, за допомогою спецвійськ США та Британії "скальпелю війни" , військово угрупування СОВА ( (OWL)- викинувши командуючого ООС на вимогу ОПУМАРОДЕРНІ без обговорення з Главкомом?
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15.11.2023 22:29 Ответить
А вона не поцікавилася у нього чому не оскаржив рішення суду відпустити ЄДИНОГО ВИНУВАТЦЯ вбивства помічника Залужного?
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15.11.2023 22:31 Ответить
А вона не запитала навіщо він від Медичних військ у ЗСУ , окремо ще створив новий департамент у своєму міністерстві - щоб Мародерні було легше китайське гівно за європейське на фронт втюхувати по ціні європейського?
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15.11.2023 22:33 Ответить
Напишіть їй краще на фейсбуці хоча б. Буде більше результат
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15.11.2023 22:40 Ответить
мене немає в соцмережах - ПРИНЦИПОВО!
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15.11.2023 22:44 Ответить
а Ви в ОПУ віднесіть!БДЛСКА
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15.11.2023 22:46 Ответить
Зрозуміло. Краще з дивану писати коментарі які ніхто не читає.
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15.11.2023 22:47 Ответить
оооо тут скільки подляківських заміряльщиків - БУТУСОВ у них любімий журнаоістА у вас офіс,крісло? За бабло заходу?
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15.11.2023 22:52 Ответить
Та ну "об же ж твою ять"!
І знову якийсь бомж зустрівся з людиною... Вони, таки, безмізки, як і найкращий представник цієї кодли, безугла.
Вони хоч щось про дипломатію чули? А про дрескод? Чи у них у всіх такі ж саме дипломи, як і у найвеличнішого лідера Всесвіту та його регента?
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15.11.2023 22:30 Ответить
,У нас же еталоном є НЕДОЧЕРЧІЛЛЬ, це Черчіль тільки виїжджаючи на фронт одягав кітель військового . Кулеба тільки кросівки взув дл Білого Дому - як він натільну білизну зелену не натягнув , так мавпуючи ...
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15.11.2023 22:36 Ответить
зневага до офійного протоколу тільки підкреслює криворогатісь і жлобство сьогоднішньої влади України ...
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15.11.2023 22:56 Ответить
а я все думала чого 95 квартал партію регіонів так любив ( ну тепер вже свідомість розширив Баканов та Єрмак -КРЕМЛЬ!!! а от тоді. , раніше у 2000 -их , це ж шахатраський край Донбас+Кривий Ріг = розпальцовочні регіони
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15.11.2023 23:19 Ответить
Ну що ж ви, шановна пані, так принижуєте найвеличнішого боневтекла Всесвіту? Він же був ЗеГеварою, намагався (через подоляцькі ботоферми) порівнятися з актором Роні Рейганом, мендельша намагалася зробити його висловлювання тотожними цитатам Черчиля, а виявилося... Воно копіює стиль одягу страліна, промови у стилі Голохвастова, думки від Шарікова...
Це гіпертрофоване нарцисичне злопам'ятне чмо - найбільша ганьба України за всю нашу історію, ІМХО...
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15.11.2023 23:17 Ответить
Воваину улюблену Партію Регіонів ( він за неї своїм 95м кварталом підтанцьовувати завжди на виборах) вів політехнолог Пол Манафорт , якого кремлівські ФСБ дали під оплату Ахмєтовим ( 13 млн доларів Серьожа Лещенко писав тоді ) . Сам Манафорт працював на Рейгана ще ( аттуда у Вовіка й асоціації) , потім через ФСБ брав компромат на Хіларі Клінтон у у виборчому перегоні Трампа . Потім Єрмак з шоблою адлвокатів Трампа ( зокрема зустрічався в Європі з Дужліані) перетирав , як зібрати компромат на Байдена . У Вовки велика школа партійного бандитизму від Єрмака ( він же бандита у ВР наглядав 10 років. )Звідти й розпальцовки
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15.11.2023 23:39 Ответить
Ого! Не знав (не цікавився). То тепер цьому найвеличнішому пустому місцю можна ще дати титул "видатний трампіст"! Або "Потужний" (його улюблене слово)...
Але знову - нічого корисного для України... Але то було зрозуміло ще у 2019-му... На жаль, не всім
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15.11.2023 23:45 Ответить
Мадам Брінк спілкується з тими які на офіціальній посаді
і до речі вона, як посол США, набагато активніша в своєї діяльності
ніж та ж сама клуша Маркарова...
питання з якого зеленого дерева умеров впав? - це не до неї питання...
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15.11.2023 22:36 Ответить
Інформація від Тетяни Чорновіл тут на Цензор була. На одну пускову установку Стугна дають одну ракету в місяць українського виробництва. Що змінить ця зустріч? Питання риторичне.
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15.11.2023 22:39 Ответить
Тетяна вже освоює дрони - там щє ой скількі кацапні від неї прилетить...
цю жінку жодне зелене не зламає!
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15.11.2023 22:43 Ответить
777ua

@777AFU

Могучее НАТО Б.....ДЬ. По поставкам видно, что орки не вторая армия в мире, а первая.
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15.11.2023 22:41 Ответить
сколько нужно вложить средств, чтобы поднять объем выпуска артиллерийских снарядов в США до 1 млн в год?
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15.11.2023 22:43 Ответить
Брінк обговорила з Умєровим та Камишіним розвиток оборонної промисловості України

Джізас...
З тим же успіхом можна було б обговорювати розвиток телепортаційних технологій.
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15.11.2023 22:49 Ответить
як программер я би поставив ряд по ідіотизму:
*****-трамп-ердоган-орбан-буба-пельмень...
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15.11.2023 22:59 Ответить
Умєров, Каміишін кращі з найкращими освітами менеджери Ахмєтова ( Шмигаль то так ...)- людини ,котра привела війну в Україну , партія ПР- політтехнолог Трампа МАНАФОРТ чого тільки йому коштував...
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15.11.2023 23:23 Ответить
Я щось не зрозумію вони ідіоти чи нас за ідіотів тримають?!
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16.11.2023 02:35 Ответить
 
 