Бринк обсудила с Умеровым и Камышиным развитие оборонной промышленности Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

Бринк отметила: "Важные встречи сегодня с министром обороны Рустемом Умровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным для обсуждения инициатив по развитию оборонной промышленности Украины, включая обсуждение реформ для привлечения инвестиций оборонной промышленностью США. Мы поддерживаем Украину в развитии и наращивании собственного оборонного производства".

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