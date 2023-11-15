Бринк обсудила с Умеровым и Камышиным развитие оборонной промышленности Украины
Посол США в Украине Бриджит Бринк провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.
Бринк отметила: "Важные встречи сегодня с министром обороны Рустемом Умровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным для обсуждения инициатив по развитию оборонной промышленности Украины, включая обсуждение реформ для привлечения инвестиций оборонной промышленностью США. Мы поддерживаем Украину в развитии и наращивании собственного оборонного производства".
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Не дорікаю - просто констатую факт!
Ще одне дуже добре місце - в Закарпатті - гори будуть перешкоджати руснявим ракетам.
І знову якийсь бомж зустрівся з людиною... Вони, таки, безмізки, як і найкращий представник цієї кодли, безугла.
Вони хоч щось про дипломатію чули? А про дрескод? Чи у них у всіх такі ж саме дипломи, як і у найвеличнішого лідера Всесвіту та його регента?
Це гіпертрофоване нарцисичне злопам'ятне чмо - найбільша ганьба України за всю нашу історію, ІМХО...
Але знову - нічого корисного для України... Але то було зрозуміло ще у 2019-му... На жаль, не всім
і до речі вона, як посол США, набагато активніша в своєї діяльності
ніж та ж сама клуша Маркарова...
питання з якого зеленого дерева умеров впав? - це не до неї питання...
цю жінку жодне зелене не зламає!
@777AFU
Могучее НАТО Б.....ДЬ. По поставкам видно, что орки не вторая армия в мире, а первая.
Джізас...
З тим же успіхом можна було б обговорювати розвиток телепортаційних технологій.
*****-трамп-ердоган-орбан-буба-пельмень...