Ночью 16 ноября россияне ракетами обстреляли Харьковщину, - ОВА
Ночью 16 ноября в Харьковской области прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил: "Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!"
По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, враг в очередной раз нанес удары по Харьковской области из ЗРК С-300 из района Белгорода.
"Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной тревоги", - добавил он.
По его информации, прозвучало не менее семи взрывов с интервалами в несколько минут.
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