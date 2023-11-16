Ночью 16 ноября россияне ракетами обстреляли Харьковщину, - ОВА

Ночью 16 ноября в Харьковской области прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил: "Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!"

По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, враг в очередной раз нанес удары по Харьковской области из ЗРК С-300 из района Белгорода.

"Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной тревоги", - добавил он.

По его информации, прозвучало не менее семи взрывов с интервалами в несколько минут.

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