Совет Безопасности ООН призвал к гуманитарным паузам в Секторе Газа

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к введению в Секторе Газа "гуманитарных пауз и коридоров".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, за это решение проголосовали 12 членов Совбеза из 15, три страны – США, Великобритания и россия – воздержались.

По сообщению CNN, документ призывает к "срочным и длительным гуманитарным паузам и коридорам по всему Сектору Газа на достаточное количество дней, чтобы обеспечить, согласно международному гуманитарному праву, полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для гуманитарных агентств ООН и их партнеров- исполнителей".

В резолюции также содержится призыв освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, особенно детей, а также "воздерживаться от лишения гражданского населения в Секторе Газа основных услуг и гуманитарной помощи".

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Проект резолюции разработал Мальта.

Это голосование стало пятой попыткой Совета Безопасности принять резолюцию по войне Израиля против ХАМАС. Два документа, предложенных россией, не набрали достаточного количества голосов. На бразильскую резолюцию, призывающую к гуманитарной паузе, наложили вето Соединенные Штаты, поскольку в ней не было оценки действий ХАМАС. Проект США с призывом к паузе ветировали россия и Китай.

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