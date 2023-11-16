Совет Безопасности ООН призвал к гуманитарным паузам в Секторе Газа
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к введению в Секторе Газа "гуманитарных пауз и коридоров".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, за это решение проголосовали 12 членов Совбеза из 15, три страны – США, Великобритания и россия – воздержались.
По сообщению CNN, документ призывает к "срочным и длительным гуманитарным паузам и коридорам по всему Сектору Газа на достаточное количество дней, чтобы обеспечить, согласно международному гуманитарному праву, полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для гуманитарных агентств ООН и их партнеров- исполнителей".
В резолюции также содержится призыв освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, особенно детей, а также "воздерживаться от лишения гражданского населения в Секторе Газа основных услуг и гуманитарной помощи".
Проект резолюции разработал Мальта.
Это голосование стало пятой попыткой Совета Безопасности принять резолюцию по войне Израиля против ХАМАС. Два документа, предложенных россией, не набрали достаточного количества голосов. На бразильскую резолюцию, призывающую к гуманитарной паузе, наложили вето Соединенные Штаты, поскольку в ней не было оценки действий ХАМАС. Проект США с призывом к паузе ветировали россия и Китай.
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Фото твого "лагеря біженців" Газа до війни. Непоганий таки собі "лагер", правда? Сам би не відмовився пожити за цих умов на березі теплого моря. На протилежному березі Середземного моря за таких же природних умов це називається Ніцца, Лазурний Берег.
Щоправда, зараз такого вже немає, ці фото до того, як вони почали **********. А ось для чого вони почали ********** з Ізраїлем, чого їм для щасливого життя не вистачало, це у них і спитай
Би-Би-Си с его высочайшими журналистскими стандартами, эталон объективности, отличился тут по полной программе.
Канал сообщил, что «ЦАХАЛ атакует медицинские бригады в больнице «Шифа», целью являются носители арабского языка». В изначальном же сообщении пресс-службы армии говорилось, что в больницу, помимо солдат, вошли «медицинские бригады» (армейские) и СОЛДАТЫ - НОСИТЕЛИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА для оказания помощи. Как цель - оказание помощи, превратилась в цель - носители арабского языка, знает только автор этой сенсации.
Хорошо, когда ты эталон журналистики, не очень хорошо, когда не любишь Израиль, но совсем плохо, когда при этом пользуешься какой-то устаревшей версией Гугл-переводчика.
Но отдадим им должное: через несколько часов Би-Би-Си извинился и сообщил, что ошибка была исправлена.
Тут - те саме Так що "Історія повторюється"
Але у демократичних країнах це просто соціальна держава. Данія та Скандинавія це саме і є соціальні держави