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Совет Безопасности ООН призвал к гуманитарным паузам в Секторе Газа

оон,совбез

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к введению в Секторе Газа "гуманитарных пауз и коридоров".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, за это решение проголосовали 12 членов Совбеза из 15, три страны – США, Великобритания и россия – воздержались.

По сообщению CNN, документ призывает к "срочным и длительным гуманитарным паузам и коридорам по всему Сектору Газа на достаточное количество дней, чтобы обеспечить, согласно международному гуманитарному праву, полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для гуманитарных агентств ООН и их партнеров- исполнителей".

В резолюции также содержится призыв освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, особенно детей, а также "воздерживаться от лишения гражданского населения в Секторе Газа основных услуг и гуманитарной помощи".

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Проект резолюции разработал Мальта.

Это голосование стало пятой попыткой Совета Безопасности принять резолюцию по войне Израиля против ХАМАС. Два документа, предложенных россией, не набрали достаточного количества голосов. На бразильскую резолюцию, призывающую к гуманитарной паузе, наложили вето Соединенные Штаты, поскольку в ней не было оценки действий ХАМАС. Проект США с призывом к паузе ветировали россия и Китай.

Также читайте: ЦАХАЛ подорвал здание парламента ХАМАС в Секторе Газа

Автор: 

Сектор Газа (182) Совбез ООН (1130) Хамас (193)


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Топ комментарии
+20
А в Авдіївці гуманітарних пауз випадково не треба? А,забув. В раді безпеки ООН засідає країна-терорист.
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16.11.2023 01:30 Ответить
+15
а шо, інакше хамасіві не встигають зйобуватись?
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16.11.2023 01:32 Ответить
+9
Значит красиво пи.дят терротистов, методично и безжалостно, как те и заслужили.
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16.11.2023 01:42 Ответить
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А в Авдіївці гуманітарних пауз випадково не треба? А,забув. В раді безпеки ООН засідає країна-терорист.
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16.11.2023 01:30 Ответить
а шо, інакше хамасіві не встигають зйобуватись?
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16.11.2023 01:32 Ответить
Не встигають. Попробуй в один рік чи в два доповзти до лагеря біженців.
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16.11.2023 01:35 Ответить
Васєнька
Фото твого "лагеря біженців" Газа до війни. Непоганий таки собі "лагер", правда? Сам би не відмовився пожити за цих умов на березі теплого моря. На протилежному березі Середземного моря за таких же природних умов це називається Ніцца, Лазурний Берег.
Щоправда, зараз такого вже немає, ці фото до того, як вони почали **********. А ось для чого вони почали ********** з Ізраїлем, чого їм для щасливого життя не вистачало, це у них і спитай
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16.11.2023 07:05 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Би-Би-Си с его высочайшими журналистскими стандартами, эталон объективности, отличился тут по полной программе.

Канал сообщил, что «ЦАХАЛ атакует медицинские бригады в больнице «Шифа», целью являются носители арабского языка». В изначальном же сообщении пресс-службы армии говорилось, что в больницу, помимо солдат, вошли «медицинские бригады» (армейские) и СОЛДАТЫ - НОСИТЕЛИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА для оказания помощи. Как цель - оказание помощи, превратилась в цель - носители арабского языка, знает только автор этой сенсации.

Хорошо, когда ты эталон журналистики, не очень хорошо, когда не любишь Израиль, но совсем плохо, когда при этом пользуешься какой-то устаревшей версией Гугл-переводчика.

Но отдадим им должное: через несколько часов Би-Би-Си извинился и сообщил, что ошибка была исправлена.
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16.11.2023 01:37 Ответить
"ошибка была исправлена" - не-а. Ошибка исправлена тогда, когда продавшийся за российское бабло журналист внезапно огнестрельно умер. Вот это действительно "ошибка исправлена".
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16.11.2023 05:22 Ответить
Значит красиво пи.дят терротистов, методично и безжалостно, как те и заслужили.
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16.11.2023 01:42 Ответить
Рекомендуємо Раді безпеки ООН взяти паузу, та заткнутися, поки нормальні хлопці винищують терористів. Тут не може бути ніяких пауз.
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16.11.2023 05:56 Ответить
У Херлуфа Бідструпа є карикатура Називається "Гуманізм" Там на хлопчину який ішов по вулиці накинувся скажений пес та почав його рвать Це бачить якась мадам і починає перелякано верещать стоячи поряд Скривавлений хлопчина дотягнувся до цеглини і зацідив пса по голові Той втратив свідомість Мадам (замість допомогти хлопцю) починає його лаять та надавать допомогу псу з розбитою головою
Тут - те саме Так що "Історія повторюється"
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16.11.2023 06:42 Ответить
на пару потрібно було зацідити мадам...щоб не верещала і не порушувала громадського спокою
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16.11.2023 06:51 Ответить
Мене тоді не було Херлуф Бідструп почав малювать карикатури ще в 40-ві!
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16.11.2023 07:40 Ответить
Бідструп - прокомуняцький пропагандон
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16.11.2023 07:23 Ответить
Як не тямиш - не мели дурниць! Подивися на його довоєнні карикатури Він там по Сталіну та Гітлеру "паровим катком" проїжджає" І точно визначає що це - "два сапога - пара" А після війни йому треба було жить в післявоєнній Данії А СРСР тоді був у антигітлерівській коаліції та "не показував сильно зуби" Тому він прийняв допомогу СРСР та став просто "антивоєнним гуманістом" Був-би він зараз живий - впевнений що ми-б побачили антирадянські карикатури про радянську окупацію Афганістану І антиросійські карикатури про Чечню з Абхазією та Південною Осетією І про Україну
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16.11.2023 07:47 Ответить
Бідструп соціаліст. В умовах таталітаризму, так, соціаліст тотожно комуністу та соціалізм тотожно ГУЛАГу.
Але у демократичних країнах це просто соціальна держава. Данія та Скандинавія це саме і є соціальні держави
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16.11.2023 08:17 Ответить
Так зберіться і виразіть глибоке занепокоєння.
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16.11.2023 08:42 Ответить
Було б для світу дуже непагано, якби після хамазу Ізраїль вичистив оон.
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16.11.2023 09:33 Ответить
 
 