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ЦАХАЛ подорвал здание парламента ХАМАС в Секторе Газа

ізраїль

Армия обороны Израиля разрушила здание парламента ХАМАС в городе Газа несколько дней спустя после того, как войска захватили его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.

Операция была проведена 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой "Голане".

Снос здания произошел после того, как израильские войска сделали фото внутри парламента ХАМАС.

Как сообщает издание, во время визита на тренировочную базу ЦАХАЛ "Зиким" вблизи города Газа премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильские войска доберутся до каждого боевика ХАМАС в каждом уголке Сектора Газа.

"Нет такого места в Секторе Газа, куда бы мы не смогли добраться. Нет ни одного тайника, ни одного укрытия, ни одного убежища для убийц ХАМАС. Мы дойдем туда и уничтожим ХАМАС и вернем домой наших заложников – это две наши святые миссии", - сказал Нетаньяху.

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Автор: 

Израиль (2068) Сектор Газа (182)


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Топ комментарии
+35
Ця мусульманка, що мешкає в Ізраїлі, підтримала напад Хамаса в соцмережах
Уряд Ізраїлю хоче виконати її волю і відправити її назад до Гази. Як вона радіє. Просто пісня)

Видео https://twitter.com/i/status/1724856513112461513
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15.11.2023 21:04 Ответить
+27
Колись і ми так Кремль підірвемо!
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15.11.2023 21:01 Ответить
+26
Ванька, полюбуйся как уничтожили ХАМАСовский парламент.
Скоро и вашу Думу так бабахнем...

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15.11.2023 21:20 Ответить
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Колись і ми так Кремль підірвемо!
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15.11.2023 21:01 Ответить
ну сперва гнид изнутри вытравить надо
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15.11.2023 21:03 Ответить
Спочатку, холодильники всі там треба перевірити
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15.11.2023 21:04 Ответить
Там відосики не записують, а війну війною назвали і воюють.
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15.11.2023 21:03 Ответить
Яку війну? Проти 30 000 легкоозброєних терористів, які не мають авіації, ******** артилерії, важкої броньованої техніки. Не порівнюйте Хамас та ядерну Російську Федерацію, навіть ізраїльські військові експерти вважають, що Ізраїль не витримав би довгої війни на виснаження, яку введе Україна проти потужної Росії, тож менше меншовартості.
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16.11.2023 00:58 Ответить
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15.11.2023 21:04 Ответить
Ця мусульманка, що мешкає в Ізраїлі, підтримала напад Хамаса в соцмережах
Уряд Ізраїлю хоче виконати її волю і відправити її назад до Гази. Як вона радіє. Просто пісня)

Видео https://twitter.com/i/status/1724856513112461513
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15.11.2023 21:04 Ответить
Вот так надо вышвыривать нашу вату в лугондон.
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15.11.2023 21:23 Ответить
"Лугандон" деокупуємо і там буде Луганщина. Тому всіх ********** в "материнську країну" - на ********!
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16.11.2023 00:07 Ответить
рАДІЄ.. цИ ЩО?
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15.11.2023 21:52 Ответить
Это все что надо знать про 'палестину'.
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15.11.2023 21:59 Ответить
Касапську думу, вибачте - дупу так само треба, разом з гімном що там водиться.. да буде саме так...
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15.11.2023 21:05 Ответить
Ванька, полюбуйся как уничтожили ХАМАСовский парламент.
Скоро и вашу Думу так бабахнем...

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15.11.2023 21:20 Ответить
А що вам цукерок за тероризм дати?
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15.11.2023 21:25 Ответить
Вот так надо было поступить в 2014 году с парламентом Крыма !!!
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15.11.2023 21:11 Ответить
Ким? Хто міг це зробити? 95% командного складу тодішніх ЗСУ москальські шпигуни! Половина
ментів зрадники! Прокурвори і судді до тепер скриті колаборанти! 20% тодішніх військових зрадники, а остальних 80% не підготовлені, не озброєні боягузи котрі без наказу з гори навіть себе самих захистити не могли!
Про який Крим можна було вести мову?
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15.11.2023 21:27 Ответить
Парламент крыма в 2014 году был окружен крымскими татарами. Они готовы были его взять штурмом. Но кое кто с широкой мордой бегал вокруг татар и визжал, *никаких провокаций*, *Я вас всех посажу*, *Я обо всем договорился*
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15.11.2023 22:03 Ответить
Хто це був?
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16.11.2023 01:21 Ответить
когда ЗСУ взорвут белый дом в мацкве ?
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15.11.2023 21:14 Ответить
Когда будет создана УЕШБ.
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15.11.2023 21:27 Ответить
Московити майже завжди самі свою мацкву підпалюють, та й по тому будинку вони з танку гатили вже...
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15.11.2023 21:27 Ответить
Реально ніколи. Зі своїми якось впоратись треба.
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15.11.2023 22:19 Ответить
"А тут ви бачите вишневий гай, осередки калини місцями і чуєте гудіння бджіл над квітами. На лаквках, які встановлені вздовж алей, ви зможете відпочити і насолодитися тишею і природою. Колись на цьому місці була фортеця, яка зберігала усе гнилля людства, а ідола свого гниючого виставляла на показ у так званому "мавзолеї". Знешкодження шкідливих речовин після звільнення цієї місцевості від скажених гуманоїдів потребувало часу. Тому тільки тепер ці місця відкриті для екскурсій"
Витяг з "Путівника по заповіднику "Червона площа". Русь, видавництво "Краєвиди", 2030 рік, стор. 25

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15.11.2023 21:18 Ответить
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15.11.2023 21:26 Ответить
Дві святі місії...преграє дещо. .Але працює.
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15.11.2023 21:27 Ответить
парламент Хамас, це походу жарт року
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15.11.2023 21:28 Ответить
Ні шановний Пан,погугліть багато фоток є в інтернеті в середині парламенту,хлопці з ЦАХАЛУ з прапорами стоять
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15.11.2023 21:36 Ответить
Прламент гази не працював ніколи
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16.11.2023 00:21 Ответить
парламент, це група людей з різних політичних партій. "Парламент Хамас", це щось на кшталт "парламенту Партії регіонів"
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16.11.2023 11:06 Ответить
Немає жодної схованки, жодного укриття, жодного притулку для вбивць ХАМАС.

Вони вже, мабуть, в Турції сидять. Ердоган терористам радий, каже "асвабадітєлі" і пускає скупуйу мужскуйу слєзу.
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15.11.2023 21:33 Ответить
В Катарі, не в Турції.
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15.11.2023 21:38 Ответить
Й в Катарі , й в Турції теж !

Бо Ердоган він від партії "брати мусульмані лайт" . Тобто він духовний братело хамасовців ...
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16.11.2023 11:23 Ответить
Що ХАМАС мав свій парламент???
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15.11.2023 21:36 Ответить
це прикол такий
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16.11.2023 11:08 Ответить
Рейхстаг же теж був знищений? Чи ні? А Бункер Гітлера засипали? Пам'ятаю тільки, що кацапи стирили челюсть Гітлера, а також його фуражку, яка зараз являється головною реліквією в тій кацапській синагогі
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15.11.2023 21:38 Ответить
Ще було вкрадено 7 тон волосся з Бухенвальду,коли була на екскурсіі,то розпопідали,що Совєти вкрали невідомо для чого,просто з концтабору
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15.11.2023 21:41 Ответить
Може матраци набивати, як фашисти робили..
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15.11.2023 22:08 Ответить
Ой які молодці! Знищили парламент палестинців. Знищуйте всі школи, лікарні та дитячі садки разом з дітьми! Ми дуже раді і гаряче підтримуємо боротьбу з терористами!
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15.11.2023 21:38 Ответить
Це правильний крок, якщо місто Газа збираються анексувати (тобто ізраїльтяни знищують всі сакральні місця, щоб не було так, як з мечеттю Аль-Акса). До речі, якщо б кацапи взяли Київ, то наш парламент вони б теж підірвали
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15.11.2023 21:43 Ответить
А я про що. Дуже правильний крок. Винищити палестинців - не буде терористів. Знищити всі будівлі - там побудувати сінагоги.
Святий нарід там буде жити. А про тих хто там жив забудуть через деякий час. та й по тому.
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15.11.2023 21:47 Ответить
Не думаю. Євреї навряд чи туди переселяться, але місто Газа треба зберегти (хоч у вигляді трьох хатинок), бо воно дуже старе: відомо, що десь 3200 років назад його захопили філістимляни
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15.11.2023 21:52 Ответить
Ні. Зрівняти з землею все бульдозерами. Щоб не ходили не молились там всілякі посібники терористів.
Через деякий час всі все забудуть і запанує мир та спокій.
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15.11.2023 21:55 Ответить
Схоже на історію Соддома і Гомори, які знищив Яхве, але він казав, що відмовиться від знищення міста, якщо там знайдеться як мінімум два праведники. Цікаво, в Газі був хоч один праведник?
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15.11.2023 22:04 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Прохамасовская пропаганда воет от радости, мол, израильская разведка обосралась, нет под госпиталем "Шифа" никакого бункера. Пропаганда российская пошла несколько дальше - это бункер не палестинский, а… израильский. Они его, дескать, сами построили.

1. Больницу построили сами - это факт. Пока Газа была под израильским контролем. У палестинцев как-то не сложилась традиция строить госпитали. Под ней есть три подземных уровня, как и под любой больницей в Израиле. На севере, скажем и на юге, часть отделений в больницах перевели в эти убежища с началом войны.

2. Хамас начал строить бункер под этими уровнями сразу после прихода к власти в 2007 году. Это тоже факт. Никакие отделения "Шифы" в подземелья не переехали, а почему?

3. Коню, я извиняюсь, понятно, что главари Хамаса оттуда, скорее всего, сбежали, как только запахло жареным. Не такие они и фанатики, как может показаться.

4. Операция еще идет, самых нижних уровней не достигли. Там посмотрим, что обнаружат.
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15.11.2023 21:38 Ответить
Ни заложников, ни главарей хамаса не нашли. Будем надеяться.
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15.11.2023 21:47 Ответить
Закопали всех в бункере под зданием и вме
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15.11.2023 21:40 Ответить
Багатьом буде здаватися, що це "неоправданное варварство", а також знищення місця, де (як над Рейхстагом) буде встановлено "Знамя Пабєди" і стіни для різних графіті з матюками
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15.11.2023 21:49 Ответить
ЦАХАЛу-респект...
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15.11.2023 21:54 Ответить
У Ердогана конвульсії? )))
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15.11.2023 21:54 Ответить
Нація, яку божий народ нищить непрямими методами, радіє як іншу нищать бомбами та ракетами.
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15.11.2023 22:31 Ответить
І тут явреї в шаровари насрали.
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15.11.2023 22:57 Ответить
вони насрали при народженні тобі в рота, та так, що ніяк не можешь відплюватися
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15.11.2023 23:04 Ответить
Ну звісно, це ж я хожу нию як побита повія. Обісраний ти по життю, Серьожа.
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15.11.2023 23:09 Ответить
Ну ось, ще одне підтверження, яке ти сам і дав. Нічого крім гімна з тебе не виходить і тільки про нього можешь говорити. Іди звідсі гомноплюй, роскажи краще палестинцям як ви їх "освобождаете".
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15.11.2023 23:41 Ответить
Розкажи як жиди кляті тебе обікрали, вкраїнчик обездолений. Чи ти з тих, що дуже трясуться за свій смітник, на місці якого кляті жиди собі Небесний Єрусалим задумали зробити?
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15.11.2023 23:46 Ответить
Ви все робите як під копірку, навіть не цікаво. Вам чомусь здаеться що намагаючись(досить незгарбно, треба сказати) принизити співразмовника, ви якось заперечите ним сказане, але досягаете зворотнього єфекту, та схожі на дурнуватого собаку яка бреше та рветься на цепку.
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16.11.2023 00:15 Ответить
Навіщо мені щось доводити усіляким дебілам, які вічно шукають винних у своїх бідах когось.
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16.11.2023 00:54 Ответить
Кицюню, палестинська національна адміністрація сидить в місті Рамала і з захопленням чекає, поки ЦАХАЛ звільнить невеличкий ексклав Палестини від окупації опозицією до палестинської національної адміністрації.

Біня звісно хотів би окупувати Газу після звільнення від ХАМАСу, але скоріш за все, не стане цього робити, щоб зберегти як внутрішню, так і зовнішню підтримку.
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16.11.2023 11:12 Ответить
Не скавчи тут,щеня обрізане.
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16.11.2023 04:10 Ответить
Моє обрізане в твій членоприйомник не влізе.
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16.11.2023 11:50 Ответить
Ти цей свій досвід дітям передавай,якщо сусід допоможе їх зробити,бо українці цим не займаються.Бери з нас приклад.І не скавчи тут,щеня обрізане.
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16.11.2023 12:19 Ответить
це важкий удар по парламентаризму.
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15.11.2023 22:43 Ответить
Про парламентаризм в Газі, ірані, КНДР, і рашці…
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15.11.2023 23:15 Ответить
https://twitter.com/i/status/1724740922661843372 BBC в очередной раз солгали, сообщив миллионам зрителей, что ЦАХАЛ нападает на арабоязычные медицинские бригады в «больнице» Шифа и теперь вынужден извиняться. Британские ВВС являются одним из основных рупоров террористов ХАМАС на западе, напрочь отказываются называть ХАМАС - террористами, и регулярно выдумывают кровавые наветы об Израиле и ЦАХАЛе.
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15.11.2023 22:47 Ответить
Видео подрыва https://twitter.com/i/status/1724786259464499253 https://twitter.com/i/status/1724786259464499253

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16.11.2023 00:26 Ответить
Йде зачистка території. Те ж саме, що роблять москалі на території України. У мразоти є плани, які поступово реалізуються
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16.11.2023 01:27 Ответить
те що роблять москалі на території України хамасоїди зробили щє 7 жовтня на території Ізраілю. Те що сьогодні відбувається, це вже так звана "атвєточка".
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16.11.2023 11:15 Ответить
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16.11.2023 01:31 Ответить
если захватили - какой смысл взрывать? видимо не только кацапы дуреют. заразное, что ли.
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16.11.2023 03:56 Ответить
щоб не витрачати особовий склад на утримання і охорону
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16.11.2023 11:18 Ответить
Дурацкая новость. Они же как-то такие действия обосновали, где про ЭТО информация?
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16.11.2023 10:30 Ответить
7 жовтня була вся інформація
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16.11.2023 11:14 Ответить
Где сегодня, а где 7 жовтня... Так что там было?
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16.11.2023 12:31 Ответить
 
 