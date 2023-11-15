ЦАХАЛ подорвал здание парламента ХАМАС в Секторе Газа

Армия обороны Израиля разрушила здание парламента ХАМАС в городе Газа несколько дней спустя после того, как войска захватили его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.

Операция была проведена 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой "Голане".

Снос здания произошел после того, как израильские войска сделали фото внутри парламента ХАМАС.

Как сообщает издание, во время визита на тренировочную базу ЦАХАЛ "Зиким" вблизи города Газа премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильские войска доберутся до каждого боевика ХАМАС в каждом уголке Сектора Газа.

"Нет такого места в Секторе Газа, куда бы мы не смогли добраться. Нет ни одного тайника, ни одного укрытия, ни одного убежища для убийц ХАМАС. Мы дойдем туда и уничтожим ХАМАС и вернем домой наших заложников – это две наши святые миссии", - сказал Нетаньяху.

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