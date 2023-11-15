ЦАХАЛ подорвал здание парламента ХАМАС в Секторе Газа
Армия обороны Израиля разрушила здание парламента ХАМАС в городе Газа несколько дней спустя после того, как войска захватили его.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.
Операция была проведена 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой "Голане".
Снос здания произошел после того, как израильские войска сделали фото внутри парламента ХАМАС.
Как сообщает издание, во время визита на тренировочную базу ЦАХАЛ "Зиким" вблизи города Газа премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильские войска доберутся до каждого боевика ХАМАС в каждом уголке Сектора Газа.
"Нет такого места в Секторе Газа, куда бы мы не смогли добраться. Нет ни одного тайника, ни одного укрытия, ни одного убежища для убийц ХАМАС. Мы дойдем туда и уничтожим ХАМАС и вернем домой наших заложников – это две наши святые миссии", - сказал Нетаньяху.
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Уряд Ізраїлю хоче виконати її волю і відправити її назад до Гази. Як вона радіє. Просто пісня)
Видео https://twitter.com/i/status/1724856513112461513
Скоро и вашу Думу так бабахнем...
ментів зрадники! Прокурвори і судді до тепер скриті колаборанти! 20% тодішніх військових зрадники, а остальних 80% не підготовлені, не озброєні боягузи котрі без наказу з гори навіть себе самих захистити не могли!
Про який Крим можна було вести мову?
Витяг з "Путівника по заповіднику "Червона площа". Русь, видавництво "Краєвиди", 2030 рік, стор. 25
Вони вже, мабуть, в Турції сидять. Ердоган терористам радий, каже "асвабадітєлі" і пускає скупуйу мужскуйу слєзу.
Бо Ердоган він від партії "брати мусульмані лайт" . Тобто він духовний братело хамасовців ...
Святий нарід там буде жити. А про тих хто там жив забудуть через деякий час. та й по тому.
Через деякий час всі все забудуть і запанує мир та спокій.
Прохамасовская пропаганда воет от радости, мол, израильская разведка обосралась, нет под госпиталем "Шифа" никакого бункера. Пропаганда российская пошла несколько дальше - это бункер не палестинский, а… израильский. Они его, дескать, сами построили.
1. Больницу построили сами - это факт. Пока Газа была под израильским контролем. У палестинцев как-то не сложилась традиция строить госпитали. Под ней есть три подземных уровня, как и под любой больницей в Израиле. На севере, скажем и на юге, часть отделений в больницах перевели в эти убежища с началом войны.
2. Хамас начал строить бункер под этими уровнями сразу после прихода к власти в 2007 году. Это тоже факт. Никакие отделения "Шифы" в подземелья не переехали, а почему?
3. Коню, я извиняюсь, понятно, что главари Хамаса оттуда, скорее всего, сбежали, как только запахло жареным. Не такие они и фанатики, как может показаться.
4. Операция еще идет, самых нижних уровней не достигли. Там посмотрим, что обнаружат.
Біня звісно хотів би окупувати Газу після звільнення від ХАМАСу, але скоріш за все, не стане цього робити, щоб зберегти як внутрішню, так і зовнішню підтримку.