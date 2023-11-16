Россияне рано утром атаковали Украину шахедами (обновлено)
Около 4.38 16 ноября Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с юга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
В 4.13 стало известно, что вражеские БПЛА приближаются к Николаеву и Вознесенску. Через минуту Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА для Одесщины.
Около пяти часов, по информации местных Telegram-каналов, в Одесской области раздались взрывы.
В 5:34 командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об угрозе применения ударных БПЛА в Кировоградской области.
В регионе объявили воздушную тревогу. В то же время на востоке Украины и в Херсонской области воздушную тревогу отменили.
"Группа ударных БПЛА заходит в Винницкую область", - известили Воздушные Силы в 5.50.
В 6:40 объявили воздушную тревогу в Черновицкой и Хмельницкой областях.
По состоянию на 7.44 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в области работает ПВО.
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Близько 4 БпЛА рухаються крізь Вінничину, Гайсин-Ладижин Північно-Західним курсом.
хіба, щоб всі на собі відчули...
Скільки блокпостів в глибокому тилу вночі вирізали диверсанти впродовж останнього року? Можете навести приклади? Це гучні події, таке не проходить повз увагу.
Про плитку і машини згоден. Це злочинне марнотратство, яке слід прирівнювати до держзради та саботажу.