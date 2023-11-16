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Россияне рано утром атаковали Украину шахедами (обновлено)

шахеды

Около 4.38 16 ноября Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с юга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

В 4.13 стало известно, что вражеские БПЛА приближаются к Николаеву и Вознесенску. Через минуту Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА для Одесщины.

Около пяти часов, по информации местных Telegram-каналов, в Одесской области раздались взрывы.

В 5:34 командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об угрозе применения ударных БПЛА в Кировоградской области.

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В регионе объявили воздушную тревогу. В то же время на востоке Украины и в Херсонской области воздушную тревогу отменили.

"Группа ударных БПЛА заходит в Винницкую область", - известили Воздушные Силы в 5.50.

В 6:40 объявили воздушную тревогу в Черновицкой и Хмельницкой областях.

По состоянию на 7.44 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в области работает ПВО.

Автор: 

беспилотник (3856) обстрел (28239) Воздушные силы (2479)


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Свинособаки...
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16.11.2023 06:38 Ответить
https://t.me/war_monitor monitor

Близько 4 БпЛА рухаються крізь Вінничину, Гайсин-Ладижин Північно-Західним курсом.
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16.11.2023 06:42 Ответить
чого ж вони так далеко в глибину залітають?
хіба, щоб всі на собі відчули...
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16.11.2023 07:15 Ответить
Млять каким образом ети тарахтяящие мопеды добрались аж до Винницкой области. У нас армия мусоров не может организовать защиту своих населенных пунктов? Или важнее ловить автомобилистов за любую ерунду. Я бы расстреливал тех кто через свой населенный пункт пропускал такие легкие вражеские цели. Ето чистый саботаж.
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16.11.2023 08:26 Ответить
Спробуйте збити мопед вночі з калашмата, не маючи ПНБ і теплака.
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16.11.2023 08:32 Ответить
У нас в каждом населенном пункте даже в глубоком тылу стоят блокпосты. И нету теплаков? За 10 лет войны не обеспечили? Тоесть диверсанты могут ночью зайти и перерезать всех? Зато у мусоров новенькие машины выдают по 50тыс. Евро, а местные советы плитку перекладывают по 3 раза в год. Так мы долго не продержимся. Потому что сбивать мопеды дорогущими Петриотами нам никто не позволит.
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16.11.2023 08:42 Ответить
Теплаки здебільшого на фронті, вони там реально потрібні.
Скільки блокпостів в глибокому тилу вночі вирізали диверсанти впродовж останнього року? Можете навести приклади? Це гучні події, таке не проходить повз увагу.
Про плитку і машини згоден. Це злочинне марнотратство, яке слід прирівнювати до держзради та саботажу.
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16.11.2023 09:25 Ответить
Потрібна потужна відповідь телемарафоном. Пес Патрон! Ванька встанька!
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16.11.2023 10:24 Ответить
 
 