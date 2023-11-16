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Минобороны россии заявило о сбивании 5 якобы украинских беспилотников

український,безпілотник

Министерство обороны россии заявило, что в ночь на четверг над российской территорией и вблизи Крыма были сбиты пять украинских беспилотников "самолетного типа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - пишет пресс-служба министерства обороны.

Читайте: Россияне заявили об атаке БПЛА на пороховой завод в Котовске Тамбовской области. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3856) Минобороны рф (940)


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Ага ... а ще тисячу знищили при взльоті ...
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16.11.2023 07:16 Ответить
"Три магнитофона, три порстигара, куртка замшевая, тоже три"
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16.11.2023 07:19 Ответить
терористична банда "міноборони расии"
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16.11.2023 07:21 Ответить
то китайские , Си с Бидоном договорились
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16.11.2023 08:20 Ответить
надеюсь это были ложные цели, а настоящие достигли целей.
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16.11.2023 11:04 Ответить
 
 