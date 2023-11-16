Минобороны россии заявило о сбивании 5 якобы украинских беспилотников

Министерство обороны россии заявило, что в ночь на четверг над российской территорией и вблизи Крыма были сбиты пять украинских беспилотников "самолетного типа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - пишет пресс-служба министерства обороны.

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