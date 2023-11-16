Сутки на Харьковщине: ракетный удар по Чугуеву, обстрел Двуречной и Кругляковки
В течение суток оккупанты вели обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Около полуночи враг нанес удар, предварительно с ЗРК С-300, по г. Чугуев. В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.
В пгт. Двуречная Купянского района в результате вражеского обстрела получил ранения и был госпитализирован мужчина 74 лет.
В с. Кругляковка Купянского района поврежден жилой дом, начался пожар.
Кроме того, под ударами окупантов находились Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Старица и Бударки Чугуевского района, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Купянского района и другие населенные пункты.
В с. Сороковка Харьковского района 41-летний гражданский мужчина во время поиска дров в лесополосе подорвался на взрывоопасном предмете. Госпитализирован с ранением.
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