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Зеленский – африканцам: Откройте свои глаза

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал африканцев "открыть глаза" и получить больше информации о войне, которую россия ведет против Украины. Он также заявил о готовности приехать в Африку.

Об этом президент заявил во время общения с представителями африканских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я готов приехать в любое государство вашего континента. У меня нет здесь никаких приоритетов. Я считаю, что если мы сможем организоваться там, где мы сможем встретиться, чтобы у меня был максимальный контакт с максимальным количеством лидеров, с максимальным количеством общества. Я считаю, так будет лучше", - сказал президент.

Читайте: Без финансовой помощи от союзников Украине придется выбирать между соцвыплатами и расходами на армию, - Зеленский

Зеленский отметил, что россия традиционно использует в Африке силу и влияние через информационные манипуляции. Украина, по его словам, планирует развить здоровую коммуникацию.

"Я не попробую изменить ваше мнение. Я попробую сделать так, чтобы вы сами изменили ваше мнение, а это значит просто иметь больше знаний и информации о происходящем. Откройте свои глаза. Мы боремся просто за более глубокое понимание ситуации", - объяснил глава государства.

Читайте: Зеленский и президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био обсудили Формулу мира и инициативу Grain from Ukraine

Автор: 

Африка (283) Зеленский Владимир (21085)


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Топ комментарии
+27
щє можна звернутися до рибок гуппі - поле діяльності нескінченне.
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16.11.2023 08:55 Ответить
+17
Ото клоун ти ще звернися до жителів планети Нібус. Родичам Мандели фіолєтово їм би миску їжі та потанцювать.
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16.11.2023 08:55 Ответить
+14
самозакохане чмо.
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16.11.2023 09:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
щє можна звернутися до рибок гуппі - поле діяльності нескінченне.
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16.11.2023 08:55 Ответить
Та й до барбуса най звернеться, вiн також мовчазливий. Я б на його мiсцi став на лижi, бо треба ж, вже й на пiдгрунтi Фарiон, разом iз 1+1 та мосейчукчою, сiе у нас розбрат.
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16.11.2023 09:07 Ответить
Ну гуппі-не гуппі, а ось з мешканцями глибин Карибів потрібно "патужна" працювати! Там на дні лишилося доволі піратського золота&срібла, яке б гарантувало Україні додаткові фіннадходження.
А найгірше те, що моя ідея виглядає менш абсурдною, ніж рішення української влади останніх років. На жаль...
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16.11.2023 09:33 Ответить
виявлення і знаходження скарбів потребує неабиякого терпіння,
вміння працювати з історичними документами і стількі коштів,
шо ого го, а ризик дуже великий.
все саме те що в боневтіка ніколи не було за виключенням грошей,
але тут включється звичяйне жлобство - ні копійки не дасть!
тому це не наш метод...
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16.11.2023 09:45 Ответить
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16.11.2023 09:47 Ответить
Ото клоун ти ще звернися до жителів планети Нібус. Родичам Мандели фіолєтово їм би миску їжі та потанцювать.
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16.11.2023 08:55 Ответить
дай їм "100 днів", вони прозріють. але це не точно...
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16.11.2023 08:55 Ответить
Це тренировочный спитч, шобы потом звернутися до канабiсникiв от секты пани марьиванны...
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16.11.2023 08:59 Ответить
От тягне його випробувати свій літачок..
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16.11.2023 08:59 Ответить
самозакохане чмо.
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16.11.2023 09:00 Ответить
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16.11.2023 09:04 Ответить
А вони подивляться, що цей лідор робив до війни і враховуючи те, що Африка стала співпрацювати з росією, то зроблять висновок - це людина підтримує росію і нам теж з ними можна товаришувати.
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16.11.2023 09:04 Ответить
Ти свої давно відкрив, хоча жив в Україні, в якій 8 років гинули українці від лап рашистів?

Лютий 2022 року.

"Російський народ не піде війною проти українського - Зеленський"

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/

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16.11.2023 09:05 Ответить
так він же 4х кратний ухилянт,звідки йому про це знати.
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16.11.2023 10:15 Ответить
Він ще й був на посаді президента три роки війни. Йому ж доповідали про втрати на фронті чи сам би міг почитати в інтернеті. Піар-поїздки на "передову" були регулярно, але, що каZапи це вбивці, він не знав.....

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16.11.2023 10:26 Ответить
Воно б само навчилося очі відкривати... але очі без мізків марні.
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16.11.2023 09:06 Ответить
Агов!!!
У тебе під носом твоя секретарка владу захопила.

Відкрий очі!!!
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16.11.2023 09:09 Ответить
В нього ніс відкритий.
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16.11.2023 09:13 Ответить
Почему бы не обратиться к племени команчи?
Они как никак налогоплательщики антироссийской коалиции.
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16.11.2023 09:11 Ответить
Он также заявил о готовности приехать в Африку.

Приехать или переехать?
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16.11.2023 09:12 Ответить
Африканцям відкривають очі доларові купюри у великій кількості, а у тебе їх немає.
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16.11.2023 09:16 Ответить
зе!поц вже настільки всіх задовбав, що в сша не пускають.
почав африку захріпувати, та залякувати приїздом.
залишились, тільки пінгвіни та білі ведмеді. пінгвінам, взагалі, не пощастило, там наша станція.
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16.11.2023 09:19 Ответить
Не удивлюсь , если пропишут в новостях , шо вава зачастил на Килиманджаро , шо пыня на Валдайские горы(к шаманам). Екзорцист какой-то, пытается зашаманить негров... С ними канабисом не обойтись.
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16.11.2023 09:51 Ответить
... снімітє сруля!!!!
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16.11.2023 09:24 Ответить
Блин и шо оно блеет насчет открытых очей... Открывай, не открывай, а ты им должен уже только за то, шо ты бледнолицый - так негры считают.
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16.11.2023 09:25 Ответить
https://rutube.ru/video/9e16ad25bda59b1b7283aba56a605b4d/ Секретные материалы"ЧЕРНЫЙ КОНТИНЕНТ" ... Друзья, в фильме, кацапы скулят,шо в последнее время в Африке очень популярна теория, согласно которой, в нынешней бедности и отсталости "виноваты" белые, именно "они" нанесли непоправимый ущерб африканцам многовековой практикой работорговли(Справка: тем неграм, которые рабами приехал в Штаты и на Карибы, заре живется , шо варенику в масле, в сравнии с туземцами их бывших теренiв). В 2000 году комиссия, созданная странами африканского единства, после нескольких лет работы, подсчитала ущерб, который должен выплатить в качестве компенсации весь белый мир, в том числе и Россия. Эта сумма составляет 777 триллионов долларов. Россия должна возместить ущерб африканцам за эксплуатацию самого известного поэта имеющего африканские корни - А. С. Пушкина. А нам Россия должна территориально (как наследница всех грехов СССР), ибо получила взамен Крыма территорий намного больше , чем фактически территория Крыма. Друзья, объединенная оппозиция пока что удачно уводит нас из-под тяжелого бремени и из-под влияния страны, которая всем что-то должна, но не признает это. Мы осуждаем экспансионист-сепаратистскую политику Кремля в отношении Крыма-Украины, как и невiгласницьтво наших янелохов жаждущих негру под 2 метра открыть глаза, це при том при всем , шо алмазные копальни курирует каазлабад, а остальной Африкой пользуется таукитайский бизнес. Вопрос, мол, шо главзеб может противопоставить 2-хметровым неграм , открыв им глаза? Друзья, тримаймося гурту, разом переможемо зло.
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16.11.2023 10:27 Ответить
Прочитайте цю тегу главзебу.
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16.11.2023 10:29 Ответить
Ну а шо?!
В Україні лідор вже собі сталий потік кеша організував, то чому б і не подорожувати?
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16.11.2023 09:25 Ответить
Африка уже наверное перешла на зерно от кацапии. Там если народ не накормишь то вуду и боги не помогут.
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16.11.2023 09:25 Ответить
Вагнєр допоможе. Пара кулеметних черг нагодує тисячу голодних.
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16.11.2023 09:34 Ответить
І заглянуть у очі *****.
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16.11.2023 09:29 Ответить
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/995894068167985/
спілкування з представниками африканських ЗМІ.
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16.11.2023 09:31 Ответить
У пригожина з африканцями було також хмара ідей.
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16.11.2023 09:31 Ответить
Дурень. Африка з розкритим ротом чекає, поки їй повернуть голову в напрямку їжі.
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16.11.2023 09:33 Ответить
Можна скерувати фаріошку послицею до ЦАР, вона хоч стара, але біла, там такі в ціні, ну а її пришелепкувату маячню ніхто не розумітиме.
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16.11.2023 09:41 Ответить
Цей поцик,живе в своїй, обдовбаній реальності.
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16.11.2023 09:42 Ответить
З цими словами треба звертатись до китайців та корейців: у африканців очі нормально відкриваються.
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16.11.2023 09:48 Ответить
Зелена дипломатія у всій красі: відкрийте очі, закрийте роти, союзники гірше скабєєвої (про попередження Американської розвідки про війну)… Бидло рулить.
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16.11.2023 10:00 Ответить
побачити мір в глазах афрєканцєв?
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16.11.2023 10:02 Ответить
Ти,грьобаний откриватєль очей!
Тобі пів світу казали кацапи нападуть,а ти розказував про шашлички в травні!
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16.11.2023 10:06 Ответить
Воно звернулося. Звернулося ахеренне НИЩО! Мильна бульбашка хоч гарна. А це булька на лайні. Гидка і смердюча
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16.11.2023 10:07 Ответить
..відкрийте очі...
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16.11.2023 10:13 Ответить
А у Зеленського очі, мабуть фетіш такий, то пуйлу заглянути, то африканцям відкрити.
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16.11.2023 10:15 Ответить
Коли одна сторона несе ахінєю а інша сторона несе гроші, то вибір очевидний. І плювати іншому континенту що там відбувається десь в європах.
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16.11.2023 10:17 Ответить
.
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16.11.2023 10:17 Ответить
Африканці, запросіть його в гості і зʼїжте будьласка. А Єрмаком закусіть.
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16.11.2023 10:26 Ответить
Пусть съездит, может малярию подхватит или муха Ци-це его укусит с последствиями
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16.11.2023 10:28 Ответить
Детский сад, чесслово... Тре внести в Раду предложение, шобы обязала установить посреди Банковой песочницу... Най в нiй бавиться, та не лiзе назовню зi cBoЇми мiзками ясельного вiку.
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16.11.2023 10:47 Ответить
зеленський, тобі вже давно пора відкрити свої очі а ти ігноруєшь усе шо робиться в Україні россійскими агентами,чі може ти і є Буратіно чі ліса Аліса?
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16.11.2023 11:08 Ответить
сразу чувствуется отсутствие Ермака.
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16.11.2023 12:20 Ответить
дурне збирається в турне...
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16.11.2023 13:20 Ответить
 
 