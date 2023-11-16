Зеленский – африканцам: Откройте свои глаза
Президент Владимир Зеленский призвал африканцев "открыть глаза" и получить больше информации о войне, которую россия ведет против Украины. Он также заявил о готовности приехать в Африку.
Об этом президент заявил во время общения с представителями африканских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я готов приехать в любое государство вашего континента. У меня нет здесь никаких приоритетов. Я считаю, что если мы сможем организоваться там, где мы сможем встретиться, чтобы у меня был максимальный контакт с максимальным количеством лидеров, с максимальным количеством общества. Я считаю, так будет лучше", - сказал президент.
Зеленский отметил, что россия традиционно использует в Африке силу и влияние через информационные манипуляции. Украина, по его словам, планирует развить здоровую коммуникацию.
"Я не попробую изменить ваше мнение. Я попробую сделать так, чтобы вы сами изменили ваше мнение, а это значит просто иметь больше знаний и информации о происходящем. Откройте свои глаза. Мы боремся просто за более глубокое понимание ситуации", - объяснил глава государства.
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А найгірше те, що моя ідея виглядає менш абсурдною, ніж рішення української влади останніх років. На жаль...
вміння працювати з історичними документами і стількі коштів,
шо ого го, а ризик дуже великий.
все саме те що в боневтіка ніколи не було за виключенням грошей,
але тут включється звичяйне жлобство - ні копійки не дасть!
тому це не наш метод...
Лютий 2022 року.
"Російський народ не піде війною проти українського - Зеленський"
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
У тебе під носом твоя секретарка владу захопила.
Відкрий очі!!!
Они как никак налогоплательщики антироссийской коалиции.
Приехать или переехать?
почав африку захріпувати, та залякувати приїздом.
залишились, тільки пінгвіни та білі ведмеді. пінгвінам, взагалі, не пощастило, там наша станція.
В Україні лідор вже собі сталий потік кеша організував, то чому б і не подорожувати?
спілкування з представниками африканських ЗМІ.
Тобі пів світу казали кацапи нападуть,а ти розказував про шашлички в травні!