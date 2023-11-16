Зеленский – африканцам: Откройте свои глаза

Президент Владимир Зеленский призвал африканцев "открыть глаза" и получить больше информации о войне, которую россия ведет против Украины. Он также заявил о готовности приехать в Африку.

Об этом президент заявил во время общения с представителями африканских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я готов приехать в любое государство вашего континента. У меня нет здесь никаких приоритетов. Я считаю, что если мы сможем организоваться там, где мы сможем встретиться, чтобы у меня был максимальный контакт с максимальным количеством лидеров, с максимальным количеством общества. Я считаю, так будет лучше", - сказал президент.

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Зеленский отметил, что россия традиционно использует в Африке силу и влияние через информационные манипуляции. Украина, по его словам, планирует развить здоровую коммуникацию.

"Я не попробую изменить ваше мнение. Я попробую сделать так, чтобы вы сами изменили ваше мнение, а это значит просто иметь больше знаний и информации о происходящем. Откройте свои глаза. Мы боремся просто за более глубокое понимание ситуации", - объяснил глава государства.

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