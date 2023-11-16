На левобережье Херсона продолжается контрбатарейная борьба, - ОК "Південь"

Главной работой Вооруженных Сил на левом берегу Днепра является контрбатарейная борьба для того, чтобы уменьшить возможность оккупантов наносить поражение по правому берегу Херсонщины, но детали пока не подлежат огласке для того, чтобы операция могла быть успешно завершена.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1 ранга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По ее словам, за прошедшие сутки на юге украинские защитники отминусовали 37 оккупантов и 8 орудий, а также активно выискивают и уничтожают сосредоточение автобронетанковой техники врага.

Наталия Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсонщины. Из-за плохих погодных условий враг меньше применяет тактическую авиацию, но в любой момент это может измениться. Силы обороны готовят меры по усилению ПВО на этом направлении, что призвано значительно усложнить жизнь для врага.

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"Есть еще планы о дальнобойной работе, которая будет направлена на уничтожение авиации. Об этом говорится на всех уровнях, и нам необходимо работать именно над этим", – комментирует она.

Оккупанты продолжают прикрываться мирным населением оккупированного юга Украины как живым щитом, сосредотачивая свои подразделения в жилых застройках, размещают свои штабы в многоэтажных зданиях, где верхние этажи занимает гражданское население.