На левобережье Херсонщины ВСУ продолжили проводить более масштабные, чем обычно, операции - ISW

Украинские военные проводят масштабные наземные операции на восточном берегу Херсонской области, начиная с середины октября 2023 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В отчете говорится, что российские "военкоры" утверждали, что украинские силы провели безуспешные атаки из центра Крыноко (30 км на северо-восток от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

А также они сообщали, что украинские силы атакуют около Поймы (11 км на восток от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (15 км на восток от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Кроме того, эти так называемые военкоры утверждают, что российские войска препятствовали украинским силам проводить эвакуацию раненых и разворачивать дополнительный персонал на восточном берегу возле Антоновского автомобильного моста.

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Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска оттесняют российские силы на расстояние от трех до восьми километров от восточного берега Днепра в Херсонской области.

"Географические масштабы этих описанных усилий значительно больше, чем те, о которых свидетельствуют имеющиеся сейчас доказательства, полученные из открытых источников", – отмечают в обзоре.

Эксперты указывают на то, что российские войска совершили подтвержденное продвижение в удерживаемом Украиной районе на восточном берегу Херсонской области на фоне продолжающихся операций против украинских позиций на восточном берегу 15 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к Крынкам.

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В то же время российские "военкоры" утверждают, что оккупанты контратаковали и заставили украинские войска отступить из некоторых районов к югу от Крынков, около Казачьих Лагерей (23 км на северо-восток от Херсона и 2 км от Днепра), а также около Антоновского моста.

Однако, отмечают аналитики, ISW не может подтвердить эти заявления.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу, сформировав три тактические группы.

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По его словам, российские войска планируют задействовать две группы для обхода дороги Олешки-Новая Каховка и района Крынок со стороны Корсунки (45 км на северо-восток от Херсона и 1 км от Днепра) и Казачьих Лагерей, тогда как третья группа будет атаковать к югу от Крынок и продвигаться на север.