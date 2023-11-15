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Новости Война
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Силы обороны закрепились на левом берегу Херсонской области, - ISW

всу

Украинские военные проводят масштабные наземные операции на левом берегу Днепра. Силам обороны удалось продвинуться к Крынкам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В выступлении в Институте Гудзона в Вашингтоне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на сложную боевую обстановку, украинские войска "закрепились на левом берегу Днепра" и продолжают контрнаступательные действия на неопределенных участках фронта.

"ISW продолжает оценивать, что украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области с середины октября 2023 года и что украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой россией стороне Днепра", - отметили аналитики.

Также читайте: Оккупанты осуществляют одновременно несколько наступательных операций и пытаются захватить инициативу на поле боя, - ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к Крынкам (30 км на северо-восток от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).

Автор: 

боевые действия (4439) ISW (493)


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Топ комментарии
+23
Ну і славненько!
Хвала ЗСУ!
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15.11.2023 07:34 Ответить
+17
Єрмак в штатах лекції проводить? Тема: " корупція, це той же бізнес"😁
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15.11.2023 08:51 Ответить
+15
Крымский перешеек - наш ! СЛАВА ЗСУ !!!
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15.11.2023 07:32 Ответить
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Крымский перешеек - наш ! СЛАВА ЗСУ !!!
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15.11.2023 07:32 Ответить
Ну і славненько!
Хвала ЗСУ!
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15.11.2023 07:34 Ответить
Хочется верить, бо сведения обнадеживающие , но урывчатые.
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15.11.2023 07:41 Ответить
Зауважте, пане Олександре:
У виступі в Інституті Гудзона у Вашингтоні глава Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що, попри складну бойову обстановку, українські війська "закріпилися на лівому березі Дніпра" і продовжують контрнаступальні дії на невизначених ділянках фронту.
...А цей поц бреше, як дихає.
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15.11.2023 11:41 Ответить
Невизначенi дiлянки - похоже он не вдупляет что и где , мабуть , его трындеж построен на слухах, мол, чув дзвiн, та не знае, де вiн.
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15.11.2023 13:38 Ответить
Етадругойе!
Це такий новойаз у виконанні Команданте Козиря. Щось на зразок невстановлені особи у невизначеному місці вчинили дії незрозумілого характеру.

Таке ротом говорять подібні діячі, коли з вумним видом несуть дічь.
Мабуть, його нещодавно покусала безвугла.
Або він її.
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15.11.2023 14:05 Ответить
треба показати наступ,щоб було фінансування
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15.11.2023 08:33 Ответить
Єрмак в штатах лекції проводить? Тема: " корупція, це той же бізнес"😁
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15.11.2023 08:51 Ответить
Це мабуть так задумав отой СРАТЬєх, що ховався від повісток з військомату, у 2014-15 роках!!
Йому б коня та шаблю…. , він би усе заасфальтував…
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15.11.2023 09:50 Ответить
Так прикольно, коли керівник канцтоварів і прибиральниць на міжнародній арені доповідає про положення на фронті.

Поржьом???
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15.11.2023 10:01 Ответить
Нагадайте будь ласка, хто такий Ермак , чоловік та кригокол . Це він нещодавно розповідав я Порошенко вбив його брата , у Конгресі. І ця наволоч зараз щось розповідає
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15.11.2023 10:05 Ответить
минные заграждения и укрепления рашистских войск смыло после подрыва ГЭС, теперь всё подсохло и появилась возможность кататься на тяжелой техники, а со стороны роботино наш выступ удерживает большое количество войск раши от переброски потому, что если они отвлекутся на Днепр, то наши выскочат на берег Азова. Классическая вилка.
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15.11.2023 10:48 Ответить
то вже скоро Крим візьмем?
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15.11.2023 15:35 Ответить
не знаю про Крым, но простреливать перешеек - большое достижение. возможно, что рашисты свалят из Энергодара.
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15.11.2023 17:35 Ответить
А чому б Команданте Козирю випадково на вдавитися гамбургером?..
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15.11.2023 11:43 Ответить
А до чого тут Єрмак?
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15.11.2023 11:46 Ответить
На лівому березі Херсонської області? Дякую я ще такого анекдоту не чув. Області вже берега мають.
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15.11.2023 12:23 Ответить
А шо вы хотеть, все зебилы ранты с берегами путать. К примеру, быть на серьезном мероприятии(курсы повышения квалификации), вместо того, шобы серьезно озадачиться лабать в танце краба, або иметь заоблачные возможности, в плане мировой кухни, а хоть и самолетом доставленные живые омары - давиться канцерогенным фастфудом, та як з голодного краю, або вместо прирастать военкой- прирастают асфальтом... а потом с грустным видом на лице запускать в эфир веселые лыжно-буковельные видосики, когда в стране война... Так це ж, просто, неконгруэнтность в сознании.
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15.11.2023 14:11 Ответить
Київська область теж знаходиться і на лівому і на правому березі Дніпра. Що тут дивного?
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16.11.2023 01:35 Ответить
Давайте, ребята, Давайте! СЛАВА ЗСУ!
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15.11.2023 13:23 Ответить
Брудна московська листівка «Комсомольська правда» гавкає весь час, що капцапи скинули війська в Дніпро
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15.11.2023 13:41 Ответить
Для цього їм треба зупинити розпіарений наступ на Авдіївку і Куп'янськ.
Паулюс теж міг перші тиждень-два спокійно вийти із оточення під Сталінградом, але Гітлер дозволу на це не дав. Шпеєр описує, як Герінг виручив свого фюрера під час наради з цього питання, пообіцявши забезпечити по повітрю оточену 6-ту армію всім необхідним.
Схоже, що ситуація з армією російського фюрера розвивається за тим же сценарієм.
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15.11.2023 18:21 Ответить
 
 