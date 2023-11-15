Силы обороны закрепились на левом берегу Херсонской области, - ISW

Украинские военные проводят масштабные наземные операции на левом берегу Днепра. Силам обороны удалось продвинуться к Крынкам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В выступлении в Институте Гудзона в Вашингтоне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на сложную боевую обстановку, украинские войска "закрепились на левом берегу Днепра" и продолжают контрнаступательные действия на неопределенных участках фронта.

"ISW продолжает оценивать, что украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области с середины октября 2023 года и что украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой россией стороне Днепра", - отметили аналитики.

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Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к Крынкам (30 км на северо-восток от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).