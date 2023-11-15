Силы обороны закрепились на левом берегу Херсонской области, - ISW
Украинские военные проводят масштабные наземные операции на левом берегу Днепра. Силам обороны удалось продвинуться к Крынкам.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
В выступлении в Институте Гудзона в Вашингтоне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на сложную боевую обстановку, украинские войска "закрепились на левом берегу Днепра" и продолжают контрнаступательные действия на неопределенных участках фронта.
"ISW продолжает оценивать, что украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области с середины октября 2023 года и что украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой россией стороне Днепра", - отметили аналитики.
Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к Крынкам (30 км на северо-восток от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).
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Хвала ЗСУ!
У виступі в Інституті Гудзона у Вашингтоні глава Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що, попри складну бойову обстановку, українські війська "закріпилися на лівому березі Дніпра" і продовжують контрнаступальні дії на невизначених ділянках фронту.
...А цей поц бреше, як дихає.
Це такий новойаз у виконанні Команданте Козиря. Щось на зразок невстановлені особи у невизначеному місці вчинили дії незрозумілого характеру.
Таке ротом говорять подібні діячі, коли з вумним видом несуть дічь.
Мабуть, його нещодавно покусала безвугла.
Або він її.
Йому б коня та шаблю…. , він би усе заасфальтував…
Поржьом???
Паулюс теж міг перші тиждень-два спокійно вийти із оточення під Сталінградом, але Гітлер дозволу на це не дав. Шпеєр описує, як Герінг виручив свого фюрера під час наради з цього питання, пообіцявши забезпечити по повітрю оточену 6-ту армію всім необхідним.
Схоже, що ситуація з армією російського фюрера розвивається за тим же сценарієм.