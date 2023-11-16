На Запорожской АЭС произошел частичный блекаут
14 ноября некомпетентные действия рашистов привели к частичному блекауту на Запорожской АЭС
Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.
Как отметили в компании, произошло обесточивание шестого энергоблока ЗАЭС, в течение 90 минут запустились дизель-генераторы и системы безопасности.
"В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями.
Эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на площадке временно оккупированной атомной станции", - отметили в "Энергоатоме".
В компании добавили, что из-за полного непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасность его отказов. В то же время, пребывание рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности.
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