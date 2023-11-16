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На Запорожской АЭС произошел частичный блекаут

заес,аес,запорізька

14 ноября некомпетентные действия рашистов привели к частичному блекауту на Запорожской АЭС

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в компании, произошло обесточивание шестого энергоблока ЗАЭС, в течение 90 минут запустились дизель-генераторы и системы безопасности.

"В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями.

Эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на площадке временно оккупированной атомной станции", - отметили в "Энергоатоме".

Читайте: Россияне хотят провести аварийные учения на Запорожской АЭС. Уровень техобслуживания станции вызывает беспокойство, - гендиректор МАГАТЭ Гросси

В компании добавили, что из-за полного непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасность его отказов. В то же время, пребывание рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности.

Автор: 

Энергоатом (412) Запорожская АЭС (727)


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А в Сєвасє чергові "стрельбы с применением бомбомётов"...
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16.11.2023 09:47 Ответить
Ще одна катастрофа від Рашистов.
Боягузи керуючи світом завжди приносять війни й катастрофи!
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16.11.2023 09:55 Ответить
Не слід забувати що українські АЕС було модернізовано згідно вимог ЄС до ядерної безпеки. Тому не дивно що архаїчні московські підходи до цих питань, через традиційну кремлядську КРЖ, можуть призводити й до ненавмисних негативних наслідків, але нам від цього не легше. То ж чим швидше прибируть московсько-нацистську нечисть з української землі, тим менше шкоди вона встигне нанести Україні та її громадянам!!!
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16.11.2023 09:59 Ответить
Якийсь дивний світ. У нас тут «хамас в лаптях» з ядерною кувалдою в центрі Європи, має найбільшу ЗАЕС в заручниках, взірвали ГЕС, обстрілює кораблі в Чорному морі і ніхто зі сильних світу цього не може зупинити оцей хаос і якось так їм майже насрати цимООН і тд. А деякі, типу угорщини ще й гадять.
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16.11.2023 10:16 Ответить
А ви що,ще не зрозуміли що світ цілеспрямованно руйнують і кидають у хаос,щоб потім підсунути світу рішення цієі проблеми?
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17.11.2023 15:27 Ответить
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php


Чому треба закрити 3-й блок юуаес
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16.11.2023 10:16 Ответить
"...в течение 90 минут запустились дизель-генераторы и системы безопасности."

А редактор на ЦЕНЗОР.НЕТ є чи не має? Ви про що пишите?
Протягом 90 хвилин без електроживлення реактор мав би вибухнути.
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16.11.2023 10:27 Ответить
Я знаю про вимкнення світла, а про якийсь "блекаут" не знаю.
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16.11.2023 12:17 Ответить
 
 