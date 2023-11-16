Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области, серьезно повреждено оборудование

Ночью россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, серьезно повреждено оборудование. Без пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЕК.

"Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате обстрела без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. В настоящее время работают над возвращением воды в город.

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