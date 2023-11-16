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Новости Война
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Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области, серьезно повреждено оборудование

пожежа,тес,словянськ

Ночью россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, серьезно повреждено оборудование. Без пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЕК.

"Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате обстрела без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. В настоящее время работают над возвращением воды в город.

Читайте: рф обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области, оборудование повреждено

Автор: 

обстрел (28239) ТЭС (280) ДТЭК (524)


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Топ комментарии
+3
Яка там на кацапстані найближча до України ТЕС?
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16.11.2023 09:55 Ответить
+3
Ціле літо зевлада локшину вішала на вуха"мудрому 73% наріду",що прийняли міри по захисту критичної інфраструктури ДТЕК ,а на ділі 0 помножили на 0,ахметов придбав черговий пентхаус в Лондоні за 122 млн,я радий за зелохторат який "нукакнибудьперебется" ..
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16.11.2023 10:03 Ответить
+2
Враховуючи що атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі України стають все частішими можливо зробити висновки що московсько-нацистський агресор дійсно не в змозі змінювати свою тактику і стратегію і це треба використовувати проти нього!!!
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16.11.2023 09:52 Ответить
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Враховуючи що атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі України стають все частішими можливо зробити висновки що московсько-нацистський агресор дійсно не в змозі змінювати свою тактику і стратегію і це треба використовувати проти нього!!!
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16.11.2023 09:52 Ответить
Яка там на кацапстані найближча до України ТЕС?
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16.11.2023 09:55 Ответить
Лідор казав буде відповідь,а чи буде ?
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16.11.2023 10:01 Ответить
вже записав ..скоро прокрутить..)
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16.11.2023 10:07 Ответить
Там їх дойуха. Аж в очах рябить. Бєлгородська і Ростовська області - чудово вписуються у концепцію. Як раз біля шебекіно є..
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16.11.2023 10:12 Ответить
Ціле літо зевлада локшину вішала на вуха"мудрому 73% наріду",що прийняли міри по захисту критичної інфраструктури ДТЕК ,а на ділі 0 помножили на 0,ахметов придбав черговий пентхаус в Лондоні за 122 млн,я радий за зелохторат який "нукакнибудьперебется" ..
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16.11.2023 10:03 Ответить
ну треба ж ніщому десь жити..
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16.11.2023 10:10 Ответить
Так они же сказали что до конца 2024 закончат. Так что время еще есть. Вот только останутся ли объекты для защиты...
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16.11.2023 10:30 Ответить
Керівництво ДЕТЕК, разом з їх отим власником, що купив черговий маєток у Великій Британії за 112 млн дол для себе, мали час і розум та гроші, щоб тепер ВІДПОВІДНО реагувати на дії московитів!
А ШМИГАЛЬ завчасно на посаді цим опікуватися, а не плямкати на засіданні губами, про щось неважливе для сьогодення в Україні!

Уряд несе персональну відповідальність за дії та бездіяльність, це не козирю, кататися до США, як на Троєщину в пивнушку
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16.11.2023 10:46 Ответить
За стільки часу неможна було накрити бетоном чи перенести під землю
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16.11.2023 11:18 Ответить
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

************@ть. Где твоя потужна відповідь? Де палаючи енергооб'екти московії? Коли вже кацапи відчують на собі всі прелесті війни? Вибачайте за емоції, місто вночі знову обстріляли,зникло світло, немає опалення.
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16.11.2023 13:16 Ответить
 
 