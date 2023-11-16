Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области, серьезно повреждено оборудование
Ночью россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, серьезно повреждено оборудование. Без пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЕК.
"Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате обстрела без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией.
После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. В настоящее время работают над возвращением воды в город.
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+3 Gary Grant
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+3 Влад #582500
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+2 Виталий Танчик #518988
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А ШМИГАЛЬ завчасно на посаді цим опікуватися, а не плямкати на засіданні губами, про щось неважливе для сьогодення в Україні!
Уряд несе персональну відповідальність за дії та бездіяльність, це не козирю, кататися до США, як на Троєщину в пивнушку
@oUqXP4RXQRmPtlw
************@ть. Где твоя потужна відповідь? Де палаючи енергооб'екти московії? Коли вже кацапи відчують на собі всі прелесті війни? Вибачайте за емоції, місто вночі знову обстріляли,зникло світло, немає опалення.