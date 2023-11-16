В результате вчерашнего обстрела Черниговщины ранения получила волонтер

Российские захватчики обстреляли Черниговщину, в результате чего ранения получила волонтер из Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в результате обстрела на Новгород-Сиверщине осколочное ранение в бедро получила волонтер из Сумщины. Сейчас женщина прооперирована, угрозы жизни нет.

Наталья везла продовольственную гуманитарную помощь. В какой-то момент услышала свист и взрыв снаряда справа. Обломок от снаряда пробил правую пассажирскую дверь и попал водителю в ногу. Женщина ехала одна. Она зажала рану и добралась до ближайшего блокпоста, где военные оказали ей первую медицинскую помощь и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Всего за сутки в области услышали 24 взрыва.

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