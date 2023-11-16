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Новости Война
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Оккупанты активизировали перебрасывание военного обеспечения и живой силы через Мариуполь, - Андрющенко

оккупанты,мариуполь

Российские захватчики активизировали перебрасывание военного обеспечения через оккупированный Мариуполь Донецкой области. Зафиксированы, по меньшей мере, две колонны по 10 грузовиков с БК через Мариуполь-Мангуш.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне активизировали перебрасывание военного обеспечения и пока живой силы через Мариуполь и Мариупольский район преимущественно в направлении Бердянска. Зафиксированы, по меньшей мере, две колонны по 10 грузовиков с БК через Мариуполь-Мангуш по указанному направлению только за вчера", - отметил он.

Также зафиксировано движение военных колонн с тягачами севернее Мариуполя через поселок Чермалык.

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Кроме того, по словам советника мэра, активизировалась вражеская авиация по направлению Ейск – Приморско-Ахтарск в направлении на север Донецкой области.

"Уменьшилось количество пусков КАБ и ракет в сторону Запорожья над Мариуполем при сохранении активности авиации, что указывает о приоритетах на севере области", - добавил Андрющенко.

Автор: 

армия РФ (19899) Мариуполь (5735) оккупация (10212) Андрющенко Петр (587)


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цю новину можна запускати щотижднево - безпомилочна новина.
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16.11.2023 11:19 Ответить
Головне- лишити оккупантів продуктів і тилових складів .

нехай у полон здаються, щоб з голоду не вмерти
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16.11.2023 11:37 Ответить
 
 