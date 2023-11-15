Оккупанты в Мариуполе продолжают обустраивать военные базы, - Андрющенко. ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики продолжают обустраивать военные базы, отличные от украинских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Россияне продолжают обустройство военных баз уже вне промышленной зоны заводов", - отметил он.
По словам Андрющенко, военная база россиян отличается от любой воинской части или базы времен Украины.
"Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборе, станции связи и РЭБ. Здесь накапливают БК и держат около 100-150 человек личного состава", - добавил советник.
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Марік, тебе зелені зрадили і твоїх захисників зрадили,
а кацапня, за тою зрадою, вбила.