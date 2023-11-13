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Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после срабатывания ПВО обломки падают на землю.

Также Андрющенко заявил, что, несмотря на ряд взрывов, российская ПВО ничего не сбила.

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Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе 01
Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе 02

Автор: 

взрыв (6820) Мариуполь (5734) Андрющенко Петр (587)


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То усе фейки від канашенки *****!!
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13.11.2023 17:11 Ответить
А яка правда?
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13.11.2023 17:15 Ответить
Не у Маріуполі, а у небі над Маріуполем. Хіба є якісь влучання?!
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13.11.2023 17:31 Ответить
нема підтверджень тому, що всі вибухи тільки у небі, тому просто почекаємо. зазвичай влучання підтверджуються на наступний день після вибухів.
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13.11.2023 19:15 Ответить
І шо я тут побачив?
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13.11.2023 18:18 Ответить
Побачили що за кошти платників податків потужно працює не тільки втікший з Маріуполя мер, а ще й його радник
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13.11.2023 19:39 Ответить
А він що, повинен був дочекатись ваших кацапів, щоб вони його вбили? Ти сам або кацап, або просто дурень без клепок в голові.
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13.11.2023 20:48 Ответить
Дійсно, навіщо чекати ваших кацапів, як можна було втекти з Маріка самим першим. Ще й радника захопив, щоб імітувати для дурників бурхливу діяльність
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13.11.2023 21:32 Ответить
 
 