Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после срабатывания ПВО обломки падают на землю.

Также Андрющенко заявил, что, несмотря на ряд взрывов, российская ПВО ничего не сбила.

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