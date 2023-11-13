Вибухи лунають в окупованому Маріуполі. ВІДЕО+ФОТО
У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, після спрацювання ППО уламки падають на землю.
Також Андрющенко заявив, що попри низку вибухів російська ППО нічого не збила.
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Олександр ВАЛОВИЙ
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