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Вибухи лунають в окупованому Маріуполі. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після спрацювання ППО уламки падають на землю.

Також Андрющенко заявив, що попри низку вибухів російська ППО нічого не збила.

Також читайте: Мешканка окупованого Маріуполя - пропагандистам Кремля: "Вы видели наш город до этого?! Теперь все это разбито! Ради чего?!". ВIДЕО

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі 01
Вибухи лунають в окупованому Маріуполі 02

Автор: 

вибух (4532) Маріуполь (3253) Андрющенко Петро (700)


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То усе фейки від канашенки *****!!
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13.11.2023 17:11 Відповісти
А яка правда?
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13.11.2023 17:15 Відповісти
Не у Маріуполі, а у небі над Маріуполем. Хіба є якісь влучання?!
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13.11.2023 17:31 Відповісти
нема підтверджень тому, що всі вибухи тільки у небі, тому просто почекаємо. зазвичай влучання підтверджуються на наступний день після вибухів.
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13.11.2023 19:15 Відповісти
І шо я тут побачив?
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13.11.2023 18:18 Відповісти
Побачили що за кошти платників податків потужно працює не тільки втікший з Маріуполя мер, а ще й його радник
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13.11.2023 19:39 Відповісти
А він що, повинен був дочекатись ваших кацапів, щоб вони його вбили? Ти сам або кацап, або просто дурень без клепок в голові.
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13.11.2023 20:48 Відповісти
Дійсно, навіщо чекати ваших кацапів, як можна було втекти з Маріка самим першим. Ще й радника захопив, щоб імітувати для дурників бурхливу діяльність
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13.11.2023 21:32 Відповісти
 
 