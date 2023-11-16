На Сумщине враг активизировал работу диверсионно-разведывательных групп, - Госпогранслужба

В последнее время на Сумщине стало больше попыток прорвать украинскую границу, в Харьковской и Черниговской областях российские ДРГ не столь активны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Враг активно применяет диверсионно-разведывательные группы на Сумском направлении. Ранее ДРГ фиксировались и по Черниговщине, и по Харьковщине, но за последнее время именно Сумщина привлекательна для врага, чтобы использовать диверсантов", - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что у Украины есть противодиверсионные резервы, посты наблюдения, фортификационные укрепления, мониторинг границы и приграничья с помощью беспилотников, чтобы вовремя обнаруживать ДРГ.

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"Как только наши защитники фиксируют диверсионно-разведывательные группы, по ним сразу открывается огонь, и они отходят за линию государственной границы. Наши бойцы четко понимают угрозу, которая идет с территории россии, поэтому они всегда готовы", - подчеркнул пресс-секретарь Государственной пограничной службы.