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"Слуги народа" планируют отозвать Дубинского из финансового комитета Рады

дубинский

Народного депутата Александра Дубинского планируют отозвать из Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее постановление в ближайшее время "Слуга народа" внесет в Раду.

Дубинский с 2019 года – заместитель и член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также смотрите: СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 13 ноября СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы выезда уклонистов за границу.

Автор: 

ВР (29302) Слуга народа (2638) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+7
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16.11.2023 11:51 Ответить
+5
А він ще там??? Тихенько підпрацьовує он лайн????
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16.11.2023 11:51 Ответить
+4
...НО, ЄТА ЕЩЕ НЕ ТОЧНО!
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16.11.2023 11:52 Ответить
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16.11.2023 11:51 Ответить
А він ще там??? Тихенько підпрацьовує он лайн????
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16.11.2023 11:51 Ответить
...НО, ЄТА ЕЩЕ НЕ ТОЧНО!
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16.11.2023 11:52 Ответить
та не спишіть може ще викуплять.
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16.11.2023 11:52 Ответить
так писали що без права внесення застави
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16.11.2023 15:45 Ответить
ряди зрадників рідіють.
Але атряд нє замєтіл патєрі байца...
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16.11.2023 11:53 Ответить
А пока одержує кошти,хайпує,відпочиває, і таких Слуги зрадників достатньо,Жирують!!
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16.11.2023 11:54 Ответить
"Как же он служил в очісткє?"
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16.11.2023 11:54 Ответить
ааааааааа!!!!!!!! валяюсь!!!!!!
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16.11.2023 11:57 Ответить
Головне, що по Фаріон спрацювали оперативно.
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16.11.2023 12:00 Ответить
шикарно, кріт сидів в святая-святих, де проходять всі закупівлі для ЗСУ
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16.11.2023 12:03 Ответить
УКРАЇНА ДОСІ НЕ НАКЛАЛА САНКЦІЇ ПРОТИ ПОРТНОВА ТА ДУБІНСЬКОГО - TRAP AGGRESSOR

Дванадцять українських політиків та топпосадовців часів Януковича, включно з підозрюваним у державній зраді Олександром Дубінським, вже тривалий час перебувають під санкціями США, але досі не потрапили під аналогічні санкції в Україні, зазначає проєкт https://trap.org.ua/publications/kazus-dubinskoho-ukraina-ne-pospishaie-synkhronizuvaty-sanktsii-z-ssha/ Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на моніторинг рішень органів влади США щодо запровадження санкцій.
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16.11.2023 12:07 Ответить
Я би не ототожнював Україну із Зе-командою.
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16.11.2023 13:34 Ответить
Я також. Я навела назву статті та цитату з неї.
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16.11.2023 14:20 Ответить
якби тобі сказати, санкції на громадян України не конституційні, але ж у нас головний боневтік йуризд, тому дивуватись нема чому.
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16.11.2023 15:48 Ответить
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16.11.2023 12:10 Ответить
А как обнимались?Но запахло ,что много знал!Жаба гадюку.
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16.11.2023 12:32 Ответить
Дубінскі може урватися і почати зливати усіх підряд.
Цього пліснявка і боїться.
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16.11.2023 12:33 Ответить
А БУЖАНСЬКОГО . А СМАГЛЮК . А БЕЗМОЗГЛУ . А КОЛЮ КАТЛЕТУ . А.А.А.А. --?????????
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16.11.2023 12:40 Ответить
перестукуються з Бенєю по фінансах ?
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16.11.2023 13:12 Ответить
І замінять одного зрадника іншим? Лава таких запасних у слуг невичерпна!
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16.11.2023 14:28 Ответить
 
 