"Слуги народа" планируют отозвать Дубинского из финансового комитета Рады
Народного депутата Александра Дубинского планируют отозвать из Комитета ВРУ по вопросам финансов.
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, соответствующее постановление в ближайшее время "Слуга народа" внесет в Раду.
Дубинский с 2019 года – заместитель и член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним, 13 ноября СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.
Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.
3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.
Также Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы выезда уклонистов за границу.
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Але атряд нє замєтіл патєрі байца...
Дванадцять українських політиків та топпосадовців часів Януковича, включно з підозрюваним у державній зраді Олександром Дубінським, вже тривалий час перебувають під санкціями США, але досі не потрапили під аналогічні санкції в Україні, зазначає проєкт https://trap.org.ua/publications/kazus-dubinskoho-ukraina-ne-pospishaie-synkhronizuvaty-sanktsii-z-ssha/ Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на моніторинг рішень органів влади США щодо запровадження санкцій.
Цього пліснявка і боїться.