"Слуги народа" планируют отозвать Дубинского из финансового комитета Рады

Народного депутата Александра Дубинского планируют отозвать из Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее постановление в ближайшее время "Слуга народа" внесет в Раду.

Дубинский с 2019 года – заместитель и член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Напомним, 13 ноября СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы выезда уклонистов за границу.