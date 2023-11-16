россия напрасно надеется, что сможет "переждать" войну, - глава МИД Великобритании Кэмерон

Запад не перенесет свое внимание с Украины на другие дела, поэтому россия напрасно ждет этого.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

"россия считает, что может "переждать" эту войну, и что Запад, в конце концов, перенесет свое внимание на другие дела. Такое мнение является чрезвычайно далеким от правды. В ходе моих первых разговоров с президентом Зеленским в моей новой должности я четко дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько, сколько им нужно для победы", – сказал министр.

Кэмерон подчеркнул, что Великобритания с приближением зимы продолжает поддерживать украинский народ.

"За последние три месяца они (украинцы. – Ред.) оттеснили россию в Черном море и открыли жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия", – добавил он.

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