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Новости Война
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россия напрасно надеется, что сможет "переждать" войну, - глава МИД Великобритании Кэмерон

кэмерон

Запад не перенесет свое внимание с Украины на другие дела, поэтому россия напрасно ждет этого.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

"россия считает, что может "переждать" эту войну, и что Запад, в конце концов, перенесет свое внимание на другие дела. Такое мнение является чрезвычайно далеким от правды. В ходе моих первых разговоров с президентом Зеленским в моей новой должности я четко дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько, сколько им нужно для победы", – сказал министр.

Кэмерон подчеркнул, что Великобритания с приближением зимы продолжает поддерживать украинский народ.

"За последние три месяца они (украинцы. – Ред.) оттеснили россию в Черном море и открыли жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия", – добавил он.

Также смотрите: Новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл в Украину: с Зеленским обсудили оружие для фронта и усиление ПВО. ВИДЕО

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) россия (96446)


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Топ комментарии
+5
Хоч прокинувся, продер би очі. Бо те, що він каже, абсолютна маячня.
Розрахунок Пині все одно працює. А ці мантри вже нічого окрім роздратування не визивають.
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16.11.2023 12:03 Ответить
+2
Якщо така велика підтримка, де гроші та зброя?
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16.11.2023 11:58 Ответить
+2
І гроші, і зброю дають. Зараз під питанням майбутні можливості.
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16.11.2023 11:59 Ответить
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Якщо така велика підтримка, де гроші та зброя?
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16.11.2023 11:58 Ответить
І гроші, і зброю дають. Зараз під питанням майбутні можливості.
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16.11.2023 11:59 Ответить
Тому ***** і чекає. У нього є всі підстави сподіватись на успіх цієї стратегії. Трампа лише дочекатись, а там всі карти в руках.
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16.11.2023 12:19 Ответить
Трамп стрьомний пацан - ніхто не знає як воно буде насправді. Слова, особливо передвиборчі - то вода.
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16.11.2023 12:22 Ответить
Русня за Трампа впрягалась тоді, зараз ще більше. Русня знає, хто їй вигідний.
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16.11.2023 12:24 Ответить
Хоч прокинувся, продер би очі. Бо те, що він каже, абсолютна маячня.
Розрахунок Пині все одно працює. А ці мантри вже нічого окрім роздратування не визивають.
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16.11.2023 12:03 Ответить
Просто таке коли читаеш.....То гидитися,де той джонсонюк борис?Де допомога реальна?Воно чекае,що кацап не дочекаеться...?Добре збоку наблюдати....гадити по тихому кацапам(дрони,космос)А на пряму,ви ж сикуни!! Англичанка гадит(с).Цим всьо сказано.
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16.11.2023 12:12 Ответить
Можна подумати вони там на щось впливають...
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16.11.2023 12:25 Ответить
британцы обещали дроны, где они?
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16.11.2023 12:50 Ответить
😳 взагалі то ситуація склалася так, що зеля і зелебоби намагаються перечекати, рашка ж навпак
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16.11.2023 13:05 Ответить
 
 