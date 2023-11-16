Последствия атаки рф на Хмельнитчину: Обломками повреждены авто и продовольственные склады

В результате российской атаки на Хмельнитчину повреждены обломками продовольственные склады, по целям отработали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во время утренней воздушной тревоги, в области по вражеским целям работали наши силы ПВО. Спасибо ВСУ за качественную работу. Вместе с тем, в результате сбивания одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также на территории продовольственных складов обломками повреждено покрытие крыши, окна мастерской и 3-х этажного здания, 7 емкостей для хранения растительного масла.

В настоящее время ущерб устанавливается.

Читайте: Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3