РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10042 посетителя онлайн
Новости Война
3 790 2

Последствия атаки рф на Хмельнитчину: Обломками повреждены авто и продовольственные склады

ппо

В результате российской атаки на Хмельнитчину повреждены обломками продовольственные склады, по целям отработали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во время утренней воздушной тревоги, в области по вражеским целям работали наши силы ПВО. Спасибо ВСУ за качественную работу. Вместе с тем, в результате сбивания одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также на территории продовольственных складов обломками повреждено покрытие крыши, окна мастерской и 3-х этажного здания, 7 емкостей для хранения растительного масла.

В настоящее время ущерб устанавливается.

Читайте: Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3

Автор: 

обстрел (28239) Хмельницкая область (968)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прочитайте перше речення цієї новини і спробуйте щось зрозуміти. "Знання" мови редакторами і дописувачами просто вражає. І це в кожній другій статті на Цензорі
показать весь комментарий
16.11.2023 13:13 Ответить
А тепер уявіть, що зрозуміли з цього повідомлення запоребрикові читачи, у яких знання української ще менше. ІПСО однако.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:53 Ответить
 
 